newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα περίπτερα αφηγούνται την ιστορία της Αθήνας
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Τα περίπτερα αφηγούνται την ιστορία της Αθήνας

Από τα πρώτα πολυγωνικά περίπτερα που εμφανίζονται το 1877, στον Κουτάλα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και το μικρό «Μινιόν» - Μια νοσταλγική περιήγηση με οδηγό την τέχνη

Κατερίνα Ροββά
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Spotlight

Τα πρώτα περίπτερα εμφανίζονται στους δρόμους της Αθήνας το 1877. Εχουν περάσει μόλις λίγες δεκαετίες από την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ένα πολύχρωμο μωσαϊκό, προσπαθεί να βρει προσανατολισμό, να διαμορφώσει τη φυσιογνωμία του και να κερδίσει την παγκόσμια αναγνώριση.

Μια νοσταλγική περιήγηση στην ιστορία του αθηναϊκού περιπτέρου με οδηγό την τέχνη

Είναι τότε που ο δήμαρχος Αθηναίων, Τιμολέων Φιλήμων, εγκαθιστά στην πλατεία Συντάγματος για λόγους… καλλωπισμού το πρώτο περίπτερο, ένα πολυγωνικό κιόσκι αγορασμένο από την Ελβετία έναντι 15.000 δραχμών.

Θα ακολουθήσει ένα ακόμη στην Ομόνοια, το επόμενο στη σημερινή πλατεία Βάθης και μετά στη Βαρβάκειο. Από τότε μέχρι σήμερα τα περίπτερα ταυτίστηκαν με το αθηναϊκό τοπίο, έγιναν μάρτυρες της ιστορίας της πόλης και ακολούθησαν την εξέλιξή της έχοντας πολλά να αφηγηθούν.

Μια νοσταλγική περιήγηση στην ιστορία του αθηναϊκού περιπτέρου με οδηγό την τέχνη πραγματοποιεί μια μοναδική έκθεση που διοργανώνεται αυτές τις ημέρες στη Αθήνα. Θρυλικά περίπτερα, όπως το περίπτερο του περίφημου… Κουτάλα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου οι συναλλαγές γίνονταν μέσω μιας μακριάς κουτάλας, το μικρό «Μινιόν», που υπήρξε ο πρόδρομος του μεγάλου πολυκαταστήματος της οδού Πατησίων, αλλά και το περίπτερο της Πανεπιστημίου που βούλιαξε το 1997 κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή του μετρό, ζωντανεύουν από τα χέρια του εικαστικού Ανδρέα Finch.

Με τη μορφή «παιχνιδιού»

Είναι 20 τρισδιάστατες απεικονίσεις πραγματικών περιπτέρων της Αθήνας, σε διαστάσεις 25×25 εκ., φτιαγμένες με συνδυασμό υλικών: πλαστικό σε 3d εκτυπωτή, ξύλο, μπάλσα, τσιμέντο. «Η έκθεση αυτή προέκυψε μετά από μακροχρόνια έρευνα και παρουσιάζει τη σταδιακή πορεία των αθηναϊκών περιπτέρων από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και σήμερα, με έμφαση στην ιστορική, αρχιτεκτονική και τη λαογραφική τους εξέλιξη στον χρόνο» λέει ο ίδιος στα «ΝΕΑ».

Οντας συλλέκτης παλαιών ελληνικών παιχνιδιών, διαπίστωσε κάποια στιγμή πως ενώ είχε στην κατοχή του παιχνίδια με χαρακτηριστικά ελληνικά επαγγέλματα, όπως τον οδηγό λεωφορείου Αθήνας – Πειραιά, δεν υπήρχε ούτε ένα περίπτερο. «Ετσι αποφάσισα να σχεδιάσω ένα εγώ με τη μορφή «παιχνιδιού». Βασίστηκα σε παλαιές φωτογραφίες, σε καρτ ποστάλ και αρχειακό υλικό που συγκέντρωνα επί αρκετά χρόνια και τελικά αυτή η προσπάθεια κατέληξε στη δημιουργία της έκθεσης» λέει.

Κάπως έτσι αναβιώνουν εμβληματικά περίπτερα, όπως «το γαλάζιο περίπτερο της οδού Καραγιώργη Σερβίας που λίγοι θυμούνται σήμερα. Φτιάχτηκε το 2000 και είχε γαλάζιο χρώμα με αστεράκια στη σκεπή» λέει ο Ανδρέας Finch, «αλλά και ιστορικά κιόσκια όπως «Οι Μούσες», της πλατείας Ομονοίας που συνδέονται με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία» συνεχίζει. «Το 1934, όταν υπογειοποιήθηκε ο σταθμός του ηλεκτρικού στην Ομόνοια, οι αρμόδιοι αποφάσισαν να ανοίξουν οκτώ αεραγωγούς περιμετρικά της πλατείας.

Είχαν, λοιπόν, την ιδέα στη βάση των αεραγωγών να τοποθετήσουν κιόσκια, δηλαδή περίπτερα και στη σκεπή αγάλματα Μουσών. Βέβαια, οι αεραγωγοί ήταν οκτώ και οι Μούσες ήταν εννέα, με αποτέλεσμα να περισσέψει μία, και αυτή ήταν η Καλλιόπη. Ετσι οι Αθηναίοι έλεγαν χαριτολογώντας ότι η Καλλιόπη βρίσκεται στο υπόγειο, εκεί όπου υπήρχαν τα ουρητήρια. Και το όνομα Καλλιόπη συνδέθηκε με αυτά…».

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον Ανδρέα Fintch, είναι πως «κάθε περίπτερο είναι και ένας άλλος κόσμος. Ενα περίπτερο στο Πέραμα πουλά τελείως διαφορετικά πράγματα και έχει τελείως διαφορετικό στήσιμο από ένα περίπτερο στην Κηφισιά. Τα περίπτερα αποτυπώνουν την αρχιτεκτονική εξέλιξη, τις κοινωνικές μεταβολές και τις ανάγκες της εποχής».

Αλλωστε, όπως επισημαίνει ο Θανάσης Κάππος, δημοσιογράφος και συγγραφέας των βιβλίων «Η ιστορία του ελληνικού περιπτέρου» και «Τα περίπτερα της Αθήνας», «με το πέρασμα των χρόνων τα περίπτερα έγιναν θεσμός. Ενας θεσμός που παρά τα όποια προβλήματα και τις δυσκολίες συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ελλάδα, «φωτίζοντας» τους δρόμους κάθε πόλης και χωριού σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας.

Ενας πραγματικός φάρος. Ο γνωστός ο χρονογράφος των αρχών του 20ού αιώνα Σωτήρης Σκίπης σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΣΚΡΙΠ» στις 20 Οκτωβρίου 1919 γράφει για τα περίπτερα που έκαναν την εμφάνισή τους στην Αθήνα: «Αξιος συγχαρητηρίων έγινε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος αποφάσισε την ανέγερσιν πολλών περιπτέρων εις τας Αθήνας, τα οποία θα εκχωρήσει εις τους τραυματίας του πολέμου, ή εις τα μέλη φονευθέντων πολεμιστών. Δεν φαντάζεται κανείς πόσα καλά θα προκύψουν αμέσως-αμέσως εκ της ανεγέρσεως των περιπτέρων.

Τα περίπτερα θα είναι ένας στολισμός της πόλεως, θα εξυπηρετηθούν διά αυτών και θα εύρουν πόρον ζωής πλείστοι ανάπηροι των δύο πολέμων. Θα εξαπλωθεί διά του μέσου τούτου το ελληνικόν έντυπον, είτε εφημερίς, είτε περιοδικόν, είτε φυλλάδιον, είτε βιβλίον. Και θα γίνουν αιτία όπως αι μεγάλαι επαρχιακαί μας πόλεις θα κουνηθούν λιγάκι και θα μιμηθούν λιγάκι την πρωτεύουσαν». Είναι μία άκρως γραφική αναπαράσταση του ρόλου των περιπτέρων στην Ελλάδα των επόμενων 90 χρόνων» συμπληρώνει ο κ. Κάππος.

Καπνικά και εφημερίδες

«Τα πρώτα περίπτερα ξεκίνησαν ως ένας μικρός επαγγελματικός χώρος, χωρίς καθορισμένο ωράριο λειτουργίας, με κύριο προϊόν τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και ακολούθως είδη πρώτης και δεύτερης ανάγκης. (…) Οι εφημερίδες για την Ελλάδα την εποχή εκείνη αποτελούσαν πραγματικά είδος πρώτης ανάγκης. Λόγω της σημασίας των ειδήσεων και της έλλειψης άλλων μέσων, εκδίδονταν το λιγότερο τρεις φορές την ημέρα. Τα νέα στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν δυσάρεστα, γεγονός που της καθιστούσε αναγκαίο κακό της καθημερινότητας» γράφει η εφημερίδα «το ΕΜΠΡΟΣ» το 1956.

Τη χρονιά εκείνη, σύμφωνα με την εφημερίδα, στην Ελλάδα λειτουργούσαν περισσότερα από 17.000 περίπτερα. Από αυτά τα 5.500 βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά, 1.500 στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα 11.000 σε ολόκληρη την Ελλάδα με έμφαση στους νομούς Ηράκλειο Κρήτης και Αχαΐας. Σήμερα ο πραγματικός αριθμός τους αγνοείται.

Σταθμός για την ανάπτυξη του ελληνικού περιπτέρου υπήρξαν οι μεγάλες πολεμικές αναμετρήσεις των αρχών αρχές του 20ού αιώνα. «Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους συστάθηκε η Επιτροπή της περίθαλψης των απόρων οικογενειών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο, καθώς και των τραυματιών πολέμου. Από τότε, ειδική νομοθεσία προνόησε για την κατασκευή περιπτέρων στις δημόσιες και δημοτικές πλατείες, με σκοπό να παραχωρούνται στους τραυματίες πολέμου για να εμπορεύονται και τα συνηθισμένα είδη για τα περίπτερα της εποχής.

Τον Σεπτέμβριο του 1922 το υπουργείο Περιθάλψεως εξέδωσε νόμο σύμφωνα με τον οποίο τα ήδη υφιστάμενα περίπτερα αλλά και όσα ανεγείρονταν στο μέλλον θα παραχωρούνται προς αποκλειστική χρήση στην «Πανελληνίαν Ενωσιν Τραυματιών Πολέμου 1912-1921» λέει ο Θανάσης Κάππος.

Τα επόμενα χρόνια τα περίπτερα θα έχουν ομοιόμορφο σχήμα, χρώμα και διαστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ρολά ασφαλείας και ψυγεία. Τοποθετήθηκαν στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, στα άλση των πόλεων και των χωριών και έγιναν σταδιακά βασική ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας.

Η έκθεση «Περί πτερύγων Ανέμων – τα αθηναϊκά περίπτερα» θα φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στην οδό Ακαδημίας 50, μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2026.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Κοινωνία
Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
Οι πρώτες έρευνες 29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου
Φίλαθλοι ΠΑΟΚ 28.01.26

Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου

Σύμφωνα με μάρτυρα της τραγωδίας στη Ρουμανία, ο οδηγός του μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης ότι δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει

Σύνταξη
Δεν θα προσέλθουν οι κατηγορούμενοι για απολογία στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά την επιθυμία της έδρας
Ελλάδα 28.01.26

Δεν θα προσέλθουν οι κατηγορούμενοι για απολογία στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά την επιθυμία της έδρας

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι δεν θα προσέλθουν για να καταθέσουν στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του προέδρου της έδρας. Αντεγκλήσεις για τα έγγραφα που κατέθεσαν οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις
Αποκαλύψεις 28.01.26

Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες σε φρικτό εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» όσους ζητάνε να μη θρηνήσουμε άλλα εργατικά δυστυχήματα
Ελλάδα 28.01.26

Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» όσους ζητάνε να μη θρηνήσουμε άλλα εργατικά δυστυχήματα

Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» και «πολιτικούς απατεώνες» όσους καταγράφουν τα εργατικά δυστυχήματα και ζητάνε μέτρα πρόληψης. Την διαψεύδουν με στοιχεία οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη
Ελλάδα 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη

Συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 28.01.26

Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες

Στο in, ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας Δημήτριος Λιότσιος εξηγεί ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ήταν αποτέλεσμα της συσσώρευσης προπανίου στον υπόγειο χώρο.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες
Ελλάδα 28.01.26

Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την κακοκαιρία Κριστίν, που αναμένεται την Πέμπτη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;
The Explain Project 29.01.26

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
Τα προγράμματα 29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
Οι πρώτες έρευνες 29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης
Διεθνής έρευνα 29.01.26

ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης

Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι αναντίστοιχες των απωλειών από τον πληθωρισμό διαπιστώνει η νέα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΙLO για τις τάσεις στην απασχόληση και την κοινωνία το 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Κόσμος 29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ
uncategorized 29.01.26

Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σιγουριά πως η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξή της στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Σύνταξη
Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο