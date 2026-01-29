Μαχαίρωσαν Αλβανό εκτελεστή στις φυλακές Μαλανδρίνου – Είχε συλληφθεί για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Ο 45χρονος δέχθηκε επίθεση από άλλον κρατούμενο λίγη ώρα μετά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Κορυδαλλού στις φυλακές Μαλανδρίνου
Αιματηρή επίθεση σε βάρος Αλβανού, γνωστού εκτελεστή συμβολαίων θανάτου, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στις φυλακές Μαλανδρίνου.
Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Η απόπειρα δολοφονίας
Ο αποκαλούμενος «Δήμος» είχε συλληφθεί στις αρχές Δεκεμβρίου κατηγορούμενος για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε μερικούς μήνες αργότερα, την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.
Ο 45χρονος μετά τη σύλληψή του είχε οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και σήμερα έγινε η μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου. Πριν καν οδηγηθεί στο κελί του, δέχθηκε επίθεση από άλλον κρατούμενο με αυτοσχέδιο μαχαίρι.
Ο δράστης συνελήφθη άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι Έλληνας, εργαζόταν στο κυλικείο των φυλακών και είναι έγκλειστος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Οι συλλήψεις
Ο «Δήμος» μαζί με άλλους τρεις Αλβανούς είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει εναντίον του Γιάννη Λάλα έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια.
Είχαν «γαζώσει» τη θωρακισμένη Μερσεντές του με καλάσνικοφ, αλλά τότε είχε γλυτώσει από τις σφαίρες και είχε καταφύγει στην Αστυνομία.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν βρεθεί στην κατοχή των κατηγορούμενων τέσσερα τουφέκια καλάσνικοφ και τρία πιστόλια.
