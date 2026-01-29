newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαχαίρωσαν Αλβανό εκτελεστή στις φυλακές Μαλανδρίνου – Είχε συλληφθεί για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 22:01

Μαχαίρωσαν Αλβανό εκτελεστή στις φυλακές Μαλανδρίνου – Είχε συλληφθεί για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Ο 45χρονος δέχθηκε επίθεση από άλλον κρατούμενο λίγη ώρα μετά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Κορυδαλλού στις φυλακές Μαλανδρίνου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Spotlight

Αιματηρή επίθεση σε βάρος Αλβανού, γνωστού εκτελεστή συμβολαίων θανάτου, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η απόπειρα δολοφονίας

Ο αποκαλούμενος «Δήμος» είχε συλληφθεί στις αρχές Δεκεμβρίου κατηγορούμενος για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε μερικούς μήνες αργότερα, την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Ο 45χρονος μετά τη σύλληψή του είχε οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και σήμερα έγινε η μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου. Πριν καν οδηγηθεί στο κελί του, δέχθηκε επίθεση από άλλον κρατούμενο με αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι Έλληνας, εργαζόταν στο κυλικείο των φυλακών και είναι έγκλειστος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι συλλήψεις

Ο «Δήμος» μαζί με άλλους τρεις Αλβανούς είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει εναντίον του Γιάννη Λάλα έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια.

Είχαν «γαζώσει» τη θωρακισμένη Μερσεντές του με καλάσνικοφ, αλλά τότε είχε γλυτώσει από τις σφαίρες και είχε καταφύγει στην Αστυνομία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν βρεθεί στην κατοχή των κατηγορούμενων τέσσερα τουφέκια καλάσνικοφ και τρία πιστόλια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Commodities
Χαλκός: Άγγιξε τα 14.500 δολάρια – Το κύμα αγορών από Κινέζους επενδυτές

Χαλκός: Άγγιξε τα 14.500 δολάρια – Το κύμα αγορών από Κινέζους επενδυτές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 29.01.26

Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Live η πορεία της κακοκαιρίας «Kristin». Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος
Οργή και αγανάκτηση 29.01.26

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος

«Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», λέει ο γιος θύματος της φονικής έκρηξης που σκόρπισε τον θάνατο στη βιομηχανία της «Βιολάντα».

Σύνταξη
Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία
Ανατριχιαστικό 29.01.26

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ο πατέρας του άτυχου οπαδού του ΠΑΟΚ ήταν οδηγός φορτηγού και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις
Και ένσταση 29.01.26

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Έντονη συγκίνηση 29.01.26

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Σύνταξη
Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 29.01.26

Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος - Ειδικοί εκτιμούν ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα [βίντεο]
Τραγωδία στα Τρίκαλα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Ολόκληρο το χωριό την ξεπροβόδισε - Ρίγη συγκίνησης στην κηδεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της μίας εκ των πέντε εργατριών που σκοτώθηκαν στη βιομηχανία της «Βιολάντα»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μάλμε
Europa League 29.01.26

LIVE: Γκενκ – Μάλμε

LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
Europa League 29.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 29.01.26

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα
Europa League 29.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
Σφαγή 29.01.26

Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»

Χρόνια προτού κυκλοφορήσουν τα βιβλία και η σειρά με ήρωα τον serial killer Dexter Morgan, υπήρξε ένας βραζιλιάνος που υποστήριζε ότι σκότωνε μόνο όσους το άξιζαν - και ήταν η έμπνευση του συγγραφέα Τζεφ Λίντσεϊ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
Εξεταστική 29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»
Νήπιο-φαινόμενο 29.01.26

Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»

Ο μόλις δύο ετών Τζουντ Όουενς είναι ο πιο αναπάντεχος ρέκορντμαν των ημερών μας και ίσως η τελευταία ελπίδα του σνούκερ να βγει από τη λήθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης
Συγκίνηση 29.01.26

Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης

«Τα παιδιά της Γάζας δεν ζητούν συμπόνια. Ζητούν το δικαίωμά τους να ζήσουν, να κοιμούνται χωρίς φόβο, να παίζουν χωρίς βόμβες, να μεγαλώσουν, απλά να μεγαλώσουν», είπε η μητέρα της Χιντ

Σύνταξη
Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την κατακραυγή, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε πως «δεν αποδέχεται» τελικά τη θέση, ενώ έκανε λόγο για «στοχοποίηση» του ιδίου και της κυβέρνησης, εξαπολύοντας «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
Low profile 29.01.26

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο