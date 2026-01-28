Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague

Η Παρί έκανε την έκπληξη, νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 98-92 και της έβαλε τέλος στο σερί 6 νικών που «έτρεχε» στη Euroleague.

Στο 8-16 ανέβηκε η Παρί, για να απομακρυνθεί από τις Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν που βρίσκονται στο 6-18, την ώρα που η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έπεφτε στο 16-9 και έδινε στη Μπαρτσελόνα την ευκαιρία να την προσπεράσει ή σε Ολυμπιακό, Μονακό, Βαλένθια την ευκαιρία να την πιάσουν σε αυτό το ρεκόρ.

Ναντίρ Χίφι, Αμάθ Εμπάιγ, Τζάρεντ Ρόντεν και Τζάστιν Ρόμπινσον συνέθεσαν το καρέ των πρωταγωνιστών για τη γαλλική ομάδα.

Να τονιστεί ότι οι Μαδριλένοι την επόμενη αγωνιστική θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 50-42, 75-66, 98-92

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 25ης αγωνιστικής της Euroleague:

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 96-92

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 29/1 στις 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 29/1 στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 29/1 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 29/1 στις 21:30

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 29/1 στις 21:45

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Dubai BC – Ολυμπιακός BC 3/2 στις 18:00

Αναντολού Εφές – Βαλένθια 3/2 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό 3/2 στις 20:00

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 3/2 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 3/2 στις 21:05

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 3/2 στις 21:15

Μπάγερν Μονάχου – Παρί 3/2 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 3/2 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 3/2 στις 21:30

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν 4/2 στις 21:30