Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Η Ελλάδα και ο αθλητισμός της χώρας πενθούν για το χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και όπως είναι λογικό, τα σπορ στην παρούσα φάση περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Ο ΕΣΑΚΕ με σχετική του ανακοίνωση ενημέρωσε πως το παιχνίδι του Δικεφάλου του Βορρά κόντρα στη Μύκονο Betsson αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ενώ παράλληλα τονίζεται ότι θα τηρηθεί εντός λεπτού σιγή για την μνήμη των θυμάτων σε όλα τα υπόλοιπα ματς της Stoiximan GBL.

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

«Αναβάλλεται η αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Μύκονος Betsson για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου και ώρα στις 18:00. Ενός λεπτού σιγή σε όλες τις αναμετρήσεις της αγωνιστικής.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson της 31.01.2026 για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου και ώρα στις 18:00 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σε όλους του αγώνες της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των θυμάτων».