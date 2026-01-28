Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Η νέα κοινωνική ζωή της Αθήνας ανάμεσα σε καφέ, βόλτες και οθόνες
Τα Νέα της Αγοράς 28 Ιανουαρίου 2026, 13:41

Η νέα κοινωνική ζωή της Αθήνας ανάμεσα σε καφέ, βόλτες και οθόνες

Η Αθήνα δεν είναι απλώς το φόντο, αλλά ο πρωταγωνιστής στη σύγχρονη κοινωνική ζωή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το πιο απελευθερωτικό break‑up της χρονιάς: Με τον στόχο σου

Το πιο απελευθερωτικό break‑up της χρονιάς: Με τον στόχο σου

Spotlight

Η Αθήνα αλλάζει πρόσωπο κάθε δεκαετία, αλλά τα τελευταία χρόνια η κοινωνική ζωή των νέων έχει μεταμορφωθεί όσο ποτέ. Από τα κλασικά στέκια και τις παρέες στα πεζοδρόμια, μέχρι τους φίλους που συνδέονται μέσα από οθόνες, η πόλη ανακαλύπτει νέους τρόπους να ζει, να διασκεδάζει και να επικοινωνεί. Πώς ισορροπούν οι millennials της Αθήνας ανάμεσα στο «έξω» και το «μέσα»;

Παραδοσιακά στέκια και νέες συνήθειες στην Αθήνα

Οι Αθηναίοι δεν εγκαταλείπουν εύκολα τις αγαπημένες τους συνήθειες. Τα καφενεία, τα μπαρ της γειτονιάς και τα θερινά σινεμά παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Το ραντεβού για καφέ στην πλατεία ή η αυθόρμητη βόλτα στο κέντρο είναι ακόμα ο πιο αυθεντικός τρόπος να συναντήσεις φίλους, να πεις τα νέα σου και να νιώσεις τον παλμό της πόλης. Όμως, η ανάγκη για περισσότερη ευελιξία και οι νέες τεχνολογίες έχουν φέρει στο προσκήνιο και άλλες μορφές κοινωνικότητας.

Κοινωνικότητα στην εποχή της οθόνης

Η παρέα δεν χρειάζεται πια να βρίσκεται πάντα στον ίδιο χώρο. Τα ομαδικά chats, οι βραδιές με streaming ταινιών και τα παιχνίδια μέσω υπολογιστή ή κινητού έχουν γίνει μέρος της εβδομαδιαίας ρουτίνας για πολλούς. Κάποιοι οργανώνουν τακτικά βραδιές με quiz, άλλοι δοκιμάζουν την τύχη τους με παιχνίδια όπως το online casino, ενώ για τους περισσότερους αυτά τα «ψηφιακά» στέκια λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τις ζωντανές εξόδους. Το ζητούμενο παραμένει το ίδιο: η επαφή, το γέλιο και η αίσθηση ότι ανήκεις κάπου, είτε αυτό το «κάπου» είναι ένα μπαλκόνι στα Εξάρχεια είτε μια ομαδική συνομιλία αργά το βράδυ.

Η πόλη ως σκηνικό και κοινότητα στην Αθήνα

Η Αθήνα δεν είναι απλώς το φόντο, αλλά ο πρωταγωνιστής στη σύγχρονη κοινωνική ζωή. Από τις αυλές των νεοκλασικών μέχρι τα rooftops με θέα την Ακρόπολη, κάθε γειτονιά προσφέρει το δικό της στυλ και ρυθμό. Οι νέοι ανακαλύπτουν ξανά τις λαϊκές αγορές, τα μικρά μπαρ με live μουσική, τα pop-up events και τα φεστιβάλ που ξεφυτρώνουν σε απρόσμενα σημεία. Για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στη δυναμική του αστικού πολιτισμού και τις τάσεις που διαμορφώνουν την κοινωνική ζωή της πόλης, ο οδηγός inMagazin προσφέρει πλούσια θεματολογία και μία αίσθηση κοινότητας που δύσκολα βρίσκεις αλλού.

Νέα ισορροπία και μέλλον της παρέας στην Αθήνα

Η αθηναϊκή κοινωνικότητα δεν χάνει ποτέ τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια της, απλώς προσαρμόζεται. Οι παρέες συνδυάζουν το έξω με το μέσα, το κλασικό με το καινούργιο, φτιάχνοντας μία υβριδική καθημερινότητα που τους εκφράζει. Η πόλη παραμένει το σημείο αναφοράς, αλλά οι τρόποι να τη ζήσεις και να μοιραστείς στιγμές με τους άλλους γίνονται όλο και πιο ευέλικτοι. Ίσως τελικά το μυστικό της αθηναϊκής ζωής να βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη διαρκή αναζήτηση νέων τρόπων να είμαστε μαζί, ό,τι κι αν φέρει το αύριο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα δια χειρός ΕΛΧΑ και Metlen, πάνω από 700 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα δια χειρός ΕΛΧΑ και Metlen, πάνω από 700 εκατ. ο τζίρος

Vita.gr
Το πιο απελευθερωτικό break‑up της χρονιάς: Με τον στόχο σου

Το πιο απελευθερωτικό break‑up της χρονιάς: Με τον στόχο σου

Business
Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 26.01.26

Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας

Με στρατηγικές επενδύσεις σε ΑΙ, drones και υποδομές νέας γενιάς, η Ελλάδα θωρακίζεται ενεργειακά απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Σύνταξη
Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»

Η διαχρονική και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της Έλλης με τον Φοίβο συνεχίζεται με ένα τραγούδι επίκαιρο και δυναμικό, που συνδυάζει τον καθαρό ήχο με τους ευθύβολους στίχους, εκφράζοντας την βεβαιότητα και το σημαντικό μήνυμα που μεταφέρει

Σύνταξη
Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca

Η AstraZeneca υποστήριξε και χρηματοδότησε τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου Olivia, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση μιας ασθενοκεντρικής πρωτοβουλίας με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης και της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών

Σύνταξη
Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Game On: Η νέα εκπομπή της Betsson με την Φελίσια Τσαλαπάτη έφτασε

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, το επίκεντρο είναι το πόλο. Η Φελίσια συναντά την Αλεξάνδρα Ασημάκη, αθλήτρια του Αλίμου ΝΑΣ Betsson, η οποία, μέσα από τη γνώση και την εξειδίκευσή της, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία του αθλήματος που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστά.

Σύνταξη
Λευκό πουκάμισο: 4 τρόποι να το απογειώσεις
Τα Νέα της Αγοράς 22.01.26

Λευκό πουκάμισο: 4 τρόποι να το απογειώσεις

Το λευκό πουκάμισο, το πιο διαχρονικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας επιστρέφει και γίνεται η βάση για αμέτρητα looks, από το πρωινό meeting μέχρι το βραδινό ποτό.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 28.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της A1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
«Πιάνουν δουλειά» 28.01.26

Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Τρία κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, τρεις μήνες μετά τη νίκη-ανατροπή του κόμματος D66. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στη χώρα.

Σύνταξη
Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Χειμερινοί Ολυμπιακοί 28.01.26

Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο πρωταθλητής του αλπικού σκι Αλέξανδρος Γκιννής επελέγη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως Σημαιοφόρος της Ελλάδας στο Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες
Ελλάδα 28.01.26

Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την κακοκαιρία Κριστίν, που αναμένεται την Πέμπτη

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
«Ρεαλιστής ή κόλακας;» 28.01.26

ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι στενές σχέσεις που καλλιεργεί ο γ.γ. του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Φοβούνται ότι ο Ρούτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου στη Συμμαχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα
Κόσμος 28.01.26

Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα

Για να γίνει η μετάβαση θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα

Σύνταξη
Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»
Euroleague 28.01.26

Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να παίξει κόντρα στη Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό του και μίλησε μίλησε για αυτό στη media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»
Troublemaker 28.01.26

O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Νέλσον Μαντέλα εξετάζει τόσο τον αγώνα του ενάντια στο άπαρτχαιντ, όσο και τις γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους στη ζωή του - μια εκ των οποίων ήταν η αγωνίστρια Γουίνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ
Τρίκαλα 28.01.26

Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ

«Τις μέρες της ΝΔ, τις χαρακτηρίζουν η αποδόμηση του εργατικού και συλλογικού δικαίου. Οι απλήρωτες υπερωρίες, το 13ωρο, η υπερεργασία», τόνισε ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης

«Ποτέ μα ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «φτηνή εσωτερική αντιπαράθεση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών
Οπαδοί ΠΑΟΚ 28.01.26

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media
Σύμπτωμα 28.01.26

Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν έχει σημασία ως κουτσομπολιό αλλά ως σύμπτωμα. Τα memes και η μαζική συμμετοχή του κοινού δείχνουν πώς τα social media μετατρέπουν την ιδιωτική σύγκρουση σε θέαμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 28.01.26

Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μυκόνου Betsson για την Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, ενώ ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος μπασκετ.

Σύνταξη
Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και ένας αργότερα στη χώρα μας έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και η ΠΑΕ τους τίμησε κρεμώντας στη μπουτίκ της ομάδας τις φανέλες με τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
