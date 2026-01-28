Πέθανε ο Ανδρέας Μπέλλης – Η συνεργασία με τον Μιχάλη Κακογιάννη και η «Ρόζα»

Ο Ανδρέας Μπέλης, ο οποίος διέγραψε μια σπουδαία πορεία τόσο στον θέατρο όσο και στον κινηματογράφο, ως υπεύθυνος φωτογραφίας και σχεδιαστής φωτισμών, έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Ήταν 87 ετών.

Γαλλία, Σουηδία, ΗΠΑ, Λίβανο και Ελλάδα

Ο Ανδρέας Μπέλλης γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1939 στην Αθήνα. Εργάστηκε ως Διευθυντής Φωτογραφίας στις ταινίες του Χριστόφορου Χριστοφή «Ρόζα» (1982) – η οποία προβλήθηκε τη σεζόν 1982-1983 και έκοψε 23.371 εισιτήρια- και «Περιπλάνηση» (1979) με πρωταγωνιστές τους Λευτέρη Βογιατζή, Μίμη Φωτόπουλο, Ηλία Λογοθέτη, Δέσποινα Τομαζάνη και Ολυμπία Καράγιωργα,, ενώ ένωσε τις δυνάμεις του και με τον σπουδαίο Μιχάλη Κακογιάννη στην ταινία «Γλυκειά Πατρίδα» (1987) και τη θεατρική παράσταση με το έργο Ναν του Άλαν Εϊκμπορν (1990) ως Σχεδιαστής Φωτισμών Θεάτρου.

«Γεννήθηκα στην Αθήνα, σπούδασα στο Παρίσι φυσική, χημεία, μαθηματικά στην Faculte des Sciences, κινηματογράφο στην Ecole National de la Cinematographie και Stockhlm Film Sociology

Διεύθυνση φωτογραφίας σε ταινίες και τηλεοπτικές παράγωγες σε Γαλλία, Σουηδία, ΗΠΑ, Λίβανο και Ελλάδα. Από το 1982 έχω φωτίσει πολλές θεατρικές παραστάσεις. Έχω συνεργαστεί με πολλούς σκηνοθέτες, θεατρικά σχήματα, μουσικές σκηνές, χοροθέατρα καθώς και με κρατικές και δημοτικές σκηνές. Και συνεχίζω…», είχε αναφέρει κάποτε ο ίδιος σε ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα.

Ο Ανδρέας Μπέλλης υπέγραψε επίσης ως Διευθυντής Φωτογραφίας τις ταινίες: «Τεμπέληδες της Εύφορης Κοιλάδας» (1978) του Νίκου Παναγιωτόπουλου, τη «Χρυσομαλλούσα» (1978) του Τώνη Λυκουρέση, το «Ταξίδι του Μέλιτος» (1979) του Γιώργου Πανουσόπουλου, τη «Ρεβάνς» (1983) του Νίκου Βεργίτση, το «Sweet Country» (1987) του Μιχάλη Κακογιάννη, το «Τεριρέμ» (1987) του Απόστολου Δοξιάδη τον «…Λιποτάκτη» (1988) του Γιώργου Κόρρα και Χρήστο Βούπουρα, τους «Αθηναίους» (1990) του Βασίλη Αλεξάκη, το «Σπίτι στην Εξοχή» (1994) της Λάγιας Γιούργου – ένα κράμα από σπουδαίους τίτλους, το οποίο έδωσε σχήμα και ζωή στον εγχώριο κινηματογράφο.

Ήταν Επίτιμο Μέλος της Eνωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC).