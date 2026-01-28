magazin
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Πέθανε ο Ανδρέας Μπέλλης – Η συνεργασία με τον Μιχάλη Κακογιάννη και η «Ρόζα»
28 Ιανουαρίου 2026, 18:00

Πέθανε ο Ανδρέας Μπέλλης – Η συνεργασία με τον Μιχάλη Κακογιάννη και η «Ρόζα»

Ο Ανδρέας Μπέλλης, ο οποίος πέθανε στις 28 Ιανουαρίου σε ηλικία 87 ετών, διετέλεσε διευθυντής φωτογραφίας σε μια σειρά από ταινίες που έγραψαν ιστορία.

Σύνταξη
Ο Ανδρέας Μπέλης, ο οποίος διέγραψε μια σπουδαία πορεία τόσο στον θέατρο όσο και στον κινηματογράφο, ως υπεύθυνος φωτογραφίας και σχεδιαστής φωτισμών, έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Ήταν 87 ετών.

Γαλλία, Σουηδία, ΗΠΑ, Λίβανο και Ελλάδα

Ο Ανδρέας Μπέλλης γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1939 στην Αθήνα. Εργάστηκε ως Διευθυντής Φωτογραφίας στις ταινίες του Χριστόφορου Χριστοφή «Ρόζα» (1982) – η οποία προβλήθηκε τη σεζόν 1982-1983 και έκοψε 23.371 εισιτήρια- και «Περιπλάνηση» (1979) με πρωταγωνιστές τους Λευτέρη Βογιατζή, Μίμη Φωτόπουλο, Ηλία Λογοθέτη, Δέσποινα Τομαζάνη και Ολυμπία Καράγιωργα,, ενώ ένωσε τις δυνάμεις του και με τον σπουδαίο Μιχάλη Κακογιάννη στην ταινία «Γλυκειά Πατρίδα» (1987) και τη θεατρική παράσταση με το έργο Ναν του Άλαν Εϊκμπορν (1990) ως Σχεδιαστής Φωτισμών Θεάτρου.

«Γεννήθηκα στην Αθήνα, σπούδασα στο Παρίσι φυσική, χημεία, μαθηματικά στην Faculte des Sciences, κινηματογράφο στην Ecole National de la Cinematographie και Stockhlm Film Sociology
Διεύθυνση φωτογραφίας σε ταινίες και τηλεοπτικές παράγωγες σε Γαλλία, Σουηδία, ΗΠΑ, Λίβανο και Ελλάδα. Από το 1982 έχω φωτίσει πολλές θεατρικές παραστάσεις. Έχω συνεργαστεί με πολλούς σκηνοθέτες, θεατρικά σχήματα, μουσικές σκηνές, χοροθέατρα καθώς και με κρατικές και δημοτικές σκηνές. Και συνεχίζω…», είχε αναφέρει κάποτε ο ίδιος σε ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα.

Ο Ανδρέας Μπέλλης υπέγραψε επίσης ως Διευθυντής Φωτογραφίας τις ταινίες: «Τεμπέληδες της Εύφορης Κοιλάδας» (1978) του Νίκου Παναγιωτόπουλου, τη «Χρυσομαλλούσα» (1978) του Τώνη Λυκουρέση, το «Ταξίδι του Μέλιτος»  (1979) του Γιώργου Πανουσόπουλου, τη «Ρεβάνς» (1983)  του Νίκου Βεργίτση, το «Sweet Country»  (1987) του Μιχάλη Κακογιάννη, το «Τεριρέμ» (1987) του Απόστολου Δοξιάδη  τον «…Λιποτάκτη» (1988) του Γιώργου Κόρρα και Χρήστο Βούπουρα, τους «Αθηναίους» (1990) του Βασίλη Αλεξάκη, το «Σπίτι στην Εξοχή» (1994) της Λάγιας Γιούργου – ένα κράμα από σπουδαίους τίτλους, το οποίο έδωσε σχήμα και ζωή στον εγχώριο κινηματογράφο.

Ήταν Επίτιμο Μέλος της Eνωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC).

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα διά χειρός ΕΛΧΑ και Metlen, πάνω από 700 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα διά χειρός ΕΛΧΑ και Metlen, πάνω από 700 εκατ. ο τζίρος

Business
Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That
Σκοτάδι 28.01.26

Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That

Στο νέο ντοκιμαντέρ Take That, τα μέλη του boy band μιλούν για την επιτυχία και την πίεση της επιτυχίας - με τον σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς να «βουλιάζει» στην κατάθλιψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καταγγελίες, αρχεία Έπσταϊν και προπαγάνδα: Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ
«Εξαντλητικά ωράρια» 28.01.26

Καταγγελίες, αρχεία Έπσταϊν και προπαγάνδα: Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ

Μέλη του συνεργείου λένε ότι το χειρότερο κομμάτι της δουλειάς στην ταινία δεν ήταν η προώθηση της κυβέρνησης Τραμπ — αλλά το ότι έπρεπε να δουλεύουν δίπλα στον κατηγορούμενο για σεξουαλική παρενόχληση Μπρετ Ράτνερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Στο σφυρί 28.01.26

Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς
Culture Live 27.01.26

Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

Περισσότεροι από 60.000 θεατές έχουν ήδη ζήσει εως τώρα τη μαγεία της «Αλεξάνδρειας», επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή της θέση ανάμεσα στις σημαντικότερες παραγωγές της σεζόν

Σύνταξη
«Astoria»: Ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη του μεσοπολέμου ζωντανεύει στη σκηνή του Παλλάς
Culture Live 27.01.26

«Astoria»: Ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη του μεσοπολέμου ζωντανεύει στη σκηνή του Παλλάς

Μια μουσική παράσταση που φωτίζει με αλήθεια και συγκίνηση τις ζωές, τα όνειρα και τις αντιφάσεις της ελληνικής μεταναστευτικής κοινότητας που προσπαθεί να ριζώσει σε έναν ξένο τόπο

Σύνταξη
Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ
Συνωστισμός 27.01.26

Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ

Τα τελευταία χρόνια, ο 34χρονος ράπερ Τράβις Σκοτ ψάχνει την ευκαιρία του στον κόσμο του Χόλιγουντ και ο Κρίστοφερ Νόλαν του έδωσε την ευκαιρία στην Οδύσσεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας
Ντοκιμαντέρ 26.01.26

Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας

Η σοκαριστική αποκάλυψη ότι μέλη της Wagner διδάσκουν σε παιδιά κάτω των δέκα ετών τη χρήση αυτόματων όπλων είναι μία μόλις σκηνή από το ντοκιμαντέρ Mr. Nobody Against Putin (Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν) που διεκδικεί Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών
One of the kind 26.01.26

Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών

Το ντοκιμαντέρ The Disciple μας βάζει στον κόσμο των Wu-Tang Clan και του ράπερ Cilvaringz, όταν για έξι χρόνια συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το πιο σπάνιο άλμπουμ όλων των εποχών: το Once Upon a Time in Shaolin.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;
Culture Live 26.01.26

Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;

Η διαφορά ανάμεσα στο μονταρισμένο δράμα και τον ωμό, ζωντανό τρόμο της απευθείας μετάδοσης διεκδίκησε την τηλεθέαση στο Netflix με την αναρρίχηση του Άλεξ Χόλοντ να αναδεικνύει την τηλεθέαση του θανάτου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Είμαστε τρελούτσικοι 26.01.26

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν - Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 28.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της A1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
«Πιάνουν δουλειά» 28.01.26

Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Τρία κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, τρεις μήνες μετά τη νίκη-ανατροπή του κόμματος D66. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στη χώρα.

Σύνταξη
Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Χειμερινοί Ολυμπιακοί 28.01.26

Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο πρωταθλητής του αλπικού σκι Αλέξανδρος Γκιννής επελέγη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως Σημαιοφόρος της Ελλάδας στο Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες
Ελλάδα 28.01.26

Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την κακοκαιρία Κριστίν, που αναμένεται την Πέμπτη

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
«Ρεαλιστής ή κόλακας;» 28.01.26

ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι στενές σχέσεις που καλλιεργεί ο γ.γ. του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Φοβούνται ότι ο Ρούτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου στη Συμμαχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα
Κόσμος 28.01.26

Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα

Για να γίνει η μετάβαση θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα

Σύνταξη
Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»
Euroleague 28.01.26

Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να παίξει κόντρα στη Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό του και μίλησε μίλησε για αυτό στη media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»
Troublemaker 28.01.26

O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Νέλσον Μαντέλα εξετάζει τόσο τον αγώνα του ενάντια στο άπαρτχαιντ, όσο και τις γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους στη ζωή του - μια εκ των οποίων ήταν η αγωνίστρια Γουίνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ
Τρίκαλα 28.01.26

Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ

«Τις μέρες της ΝΔ, τις χαρακτηρίζουν η αποδόμηση του εργατικού και συλλογικού δικαίου. Οι απλήρωτες υπερωρίες, το 13ωρο, η υπερεργασία», τόνισε ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης

«Ποτέ μα ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «φτηνή εσωτερική αντιπαράθεση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών
Οπαδοί ΠΑΟΚ 28.01.26

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media
Σύμπτωμα 28.01.26

Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν έχει σημασία ως κουτσομπολιό αλλά ως σύμπτωμα. Τα memes και η μαζική συμμετοχή του κοινού δείχνουν πώς τα social media μετατρέπουν την ιδιωτική σύγκρουση σε θέαμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 28.01.26

Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μυκόνου Betsson για την Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, ενώ ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος μπασκετ.

Σύνταξη
Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και ένας αργότερα στη χώρα μας έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και η ΠΑΕ τους τίμησε κρεμώντας στη μπουτίκ της ομάδας τις φανέλες με τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
