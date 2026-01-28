ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου 88-80: Εκανε ανατροπή με άμυνα και με οδηγό τον Χαραμπόπουλο
Φουλ για την πρώτη θέση του ομίλου πάει η ΑΕΚ αφού πέτυχε δεύτερη νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Καθοριστική συμβολή είχε και ο Χαραλαμπόπουλος που σταμάτησε στους 13 πόντους, με 4 ριμπάουντ
Τι κι αν στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς ήταν πίσω στο σκορ; Η ΑΕΚ έπαιξε σπουδαία άμυνα στην τελευταία περίοδο, γύρισε το ματς και πήρε πολύ σημαντική νίκη με 88-80 επί της Άλμπα Βερολίνου στη «Sunel Arena» για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του BCL. Μόνη πρώτη η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα που έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά και με πλεονέκτημα έδρας.
Κορυφαίος για την ΑΕΚ ήταν ο Μπάρτλεϊ με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ενώ ο Γκρέι είχε 16 πόντους. Καθοριστική συμβολή στην ανατροπή είχε και ο Χαραλαμπόπουλος που τα έδωσε όλα στο τέλος και σταμάτησε στους 13 πόντους με 4 ριμπάουντ. Για την Άλμπα ο Καγίλ με 20 πόντους ήταν αυτός που ξεχώρισε, αλλά δεν ήταν αρκετός για την ομάδα του.
Οι Γερμανοί μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και με τρίποντο του Χέρμανσον προηγήθηκαν με +7 (6-13, 4′), με την ΑΕΚ να μην αφήνει όμως τη διαφορά να ξεφύγει και την περίοδο να κλείνει στο 22-26. Ο Λεκαβίτσιους μείωσε στο καλάθι (26-28, 12′) στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, αλλά η Άλμπα ξέφυγε ακόμη και με +9 (26-35, 14′), με την Ένωση να μειώνει σε 42-46 πριν το ημίχρονο.
Με τρίποντο του Μπάρτλεϊ ο Δικέφαλος ισοφάρισε σε 51-51 στο 24′, αλλά η Άλμπα απάντησε με ένα 8-0 για να προηγηθεί με +8 (51-59, 26′). Αυτή ήταν η εικόνα του ματς μέχρι το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου όπου Λεκαβίτσιους και Μπράουν έδωσαν το σύνθημα για αντεπίθεση. Με καλάθι του δεύτερου η ΑΕΚ προηγήθηκε μετά από ώρα (75-74, 37′) ενώ το μεγάλο τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου την έφερε στο +3 (79-76, 39′). Γυρισμός δεν υπήρχε πλέον για την Άλμπα, με τον Χαραλαμόπουλο να διαμορφώνει με τρίποντο στη λήξη το τελικό 88-80 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
Τα δεκάλεπτα: 22-26, 42-46, 64-70, 88-80.
Η βαθμολογία στον όμιλο της ΑΕΚ:
