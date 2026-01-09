Basketball Champions League: Στη Μπανταλόνα το Final 4

Από την Αθήνα και τη «Sunel Arena» στην Μπανταλόνα το Final 4 του BCL το 2026!

Η FIBA ανακοίνωσε και επίσημα το γεγονός κάνοντας τη διαφορά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που περίμενε να δει ποιες ομάδες θα είναι στο Final 4 για να αναθέσει σε μία από αυτές τη διοργάνωση.

Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που θα φιλοξενηθεί το Final 4 στην Ισπανία μετά τη Λα Λαγκούνα (2017), το Μπιλμπάο (2022) και τη Μάλαγα (2023). Το Final 4 θα λάβει χώρα το τριήμερο 7-9 Μαΐου ενώ το γήπεδο έχει χωρητικότητα 12.760 θεατών.

«Μία από τις προτεραιότητές μας ήταν να ανακοινώσουμε την διοργάνωση του Final 4 νωρίτερα μέσα στη σεζόν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στη Μπανταλόνα, βρήκαμε έναν πρόθυμο συνεργάτη και η απόφαση να φέρουμε την εκδήλωση πίσω στην Ισπανία ήταν εύκολη.

Πριν από εννέα χρόνια, ήμασταν πρωτοεμφανιζόμενοι όσον αφορά τη διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης, αλλά σήμερα, καθώς γιορτάζουμε μια δεκαετία από το Basketball Champions League, είμαστε βέβαιοι ότι το Final 4 θα ανταποκριθεί στα απίστευτα πρότυπα προηγούμενων μπασκετικών διοργανώσεων στη Μπανταλόνα. Αυτό το στάδιο αναπνέει ιστορία, είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος της», ανέφερε ο CEO του BCL, Πατρίκ Κομνηνός.