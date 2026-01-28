Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας

Από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα η Ινδία έχει καταγράψει μόνο δύο κρούσματα του ιού Νίπα, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ινδία, διαψεύδοντας τις αναφορές για πέντε ασθενείς, οι οποίες μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα.

Παρόλα αυτά, αεροδρόμια σε γειτονικές χώρες άρχισαν να ελέγχουν τους ταξιδιώτες για συμπτώματα του ιού, ο οποίος είναι θανατηφόρος στο 40-75% των κρουσμάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναγνωρίσει τον ιό Νίπα ως παθογόνο υψηλής προτεραιότητας λόγω του δυναμικού του να προκαλέσει επιδημίες.

«Κυκλοφορούν εικασίες και λανθασμένα νούμερα σχετικά με τα περιστατικά ιού Νίπα» ανακοίνωσε το ινδικό υπουργείο Υγείας» αναφερόμενο στις παραπλανητικές αναφορές.

Συνολικά 196 επαφές των δύο ασθενών έχουν εντοπιστεί, όλες όμως βρέθηκαν αρνητικές και χωρίς συμπτώματα.

Ο ιός Νίπα, ο οποίος μεταδίδεται κυρίως από νυχτερίδες και σπανιότερα από άλλα ζώα όπως τα γουρούνια, ανακαλύφθηκε το 1999 στο ομώνυμο ποτάμι της Μαλαισίας, από όπου ξεκίνησε επιδημία με 265 κρούσματα και 108 νεκρούς.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον ιό στην Κέραλα της Ινδίας μετά την πρώτη εμφάνισή του στο κρατίδιο το 2018.

Επιδημίες έχουν καταγραφεί επίσης στο Μπαγκλαντές, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη.

Εμβόλια ή ειδικές θεραπείες δεν υπάρχουν.

Η λοίμωξη ξεκινά με πυρετό, πονοκέφαλο και μυαλγίες αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε θανατηφόρο εγκεφαλίτιδα.

Τα δύο κρούσματα στην Ινδία καταγράφηκαν νωρίτερα τον Ιανουάριο και αφορούν δύο εργαζομένους νοσοκομείου στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης. Όπως ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Υγείας, πιθανώς προσβλήθηκαν στη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού εντός του κρατιδίου.

Και οι δύο νοσηλεύονται υπό την επίβλεψη ειδικών, ανέφερε ο ΠΟΥ.

Κρούσματα Νίπα είχαν καταγραφεί πέρυσι στην Κεράλα, όμως ο ιός δεν είχε εντοπιστεί στη Δυτική Βεγγάλη από το 2007.

Στην Ταϊλάνδη, αναφέρει το Reuters, τα αεροπλάνα που προέρχονται από περιοχές με κρούσματα σταθμεύουν σε ειδικούς χώρους και οι επιβάτες δίνουν αναφορές για την κατάσταση της υγείας τους πριν τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα.

Στη Μαλαισία, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι αυξάνει τα μέτρα ασφάλειας σε διεθνή αεροδρόμια όπου προσγειώνονται πτήσεις από χώρες υψηλού κινδύνου.

«Το υπουργείο παραμένει σε επιφυλακή απέναντι στον κίνδυνο διασυνοριακής μετάδοσης, έπειτα από σποραδικά κρούσματα σε άλλες χώρες» ανέφερε την Τετάρτη.

Σε μια θετική εξέλιξη, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ξεκίνησε κλινικές δοκιμές υποψήφιου εμβολίου.