Συναγερμός στην Ολλανδία για κρούσμα γρίπης των πτηνών σε αγελάδα – Το πρώτο εκτός των ΗΠΑ

Αγελάδα σε γαλακτοκομική φάρμα της Ολλανδίας φαίνεται ότι προσβλήθηκε από γρίπη των πτηνών Η5Ν1, η πρώτη φορά που ο ιός ανιχνεύεται σε βοοειδή εκτός των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με επιστολή του ολλανδικού υπουργείου Γεωργίας που εστάλη στο Κοινοβούλιο, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν ελέχους σε φάρμα της επαρχίας Φρίσλαντ μετά τον θάνατο μιας γάτας από Η5Ν1 τον περασμένο μήνα.

Κανένα δείγμα δεν βρέθηκε θετικό στον ιό, ωστόσο το γάλα μίας αγελάδας περιείχε αντισώματα κατά του Η5Ν1, ένδειξη ότι το ζώο είχε εκτεθεί στον ιό.

Τον περασμένο μήνα, ανέφερε το υπουργείο, η συγκεκριμένη αγελάδα είχε εμφανίσει μαστίτιδα, ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα της λοίμωξης σε βοοειδή. Το γάλα της πάντως απορρίφθηκε για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, το γάλα της φάρμας παστεριώνεται, κάτι που εξουδετερώνει τον ιό.

«Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα να πέρασε ο ιός από την προσβεβλημένη αγελάδα στο γάλα που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση είναι πολύ μικρή» τόνισε το υπουργείο.

Η Μάριον Κόοπμανς, επιδημιολόγος του Ιατρικού Κέντρου «Έρασμος», επισήμανε μιλώντας στον δικτυακό τόπο του Science ότι η Ολλανδία πραγματοποίησε ευρείς ελέγχους στις γαλακτοκομικές φάρμες το 2024, όταν ο Η5Ν1 εξαπλώθηκε σε γαλακτοκομικές φάρμες των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να προσβληθεί ένας μικρός αριθμός εργατών και να καταγραφεί ένας θάνατος.

Το επιθετικ στέλεχος Η5Ν1 της γρίπης των πτηνών, ικανό να προσβάλλει μια ποικιλία θηλαστικών, έχει οδηγήσει στον θάνατο εκατοντάδες εκατομμύρια άγρια και εκτρεφόμενα πτηνά από το 2021.

Εν μέσω «πρωτοφανούς» έξαρσης της γρίπης Η5Ν1 σε άγρια πτηνά το περασμένο φθινόπωρο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) κάλεσε τις κυβερνήσεις να είναι έτοιμες για ενδεχόμενη μετάδοση του ιού μεταξύ ανθρώπων.

Η ανακοίνωση του ECDC ήρθε προστεθεί σε προηγούμενη εκτίμηση του γαλλικού ινστιτούτου Παστέρ ότι η γρίπη των πτηνών θα μπορούσε να προκαλέσει πανδημία «χειρότερη από την Covid».

Ειδικοί εκτιμούν ότι η εξάπλωση στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες δίνει στον ιό ευκαιρία να μεταλλαχθεί ώστε να μεταδίδεται πιο εύκολα μεταξύ θηλαστικών.

Η Ολλανδία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αβγών στην Ευρώπη, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με μεγάλη επιδημία Η5Ν1 στα πτηνοτροφεία, όπου περισσότερα από 1,5 εκατ. κοτόπουλα, γαλοπούλες και πάπιες χρειάστηκε να θανατωθούν.