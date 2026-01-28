Τραγωδία στα Τρίκαλα: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου
Βίντεο από τη συγκεκριμένη παρέμβαση της συλλογικότητας.
Παρέμβαση του Ρουβίκωνα πραγματοποιήθηκε απόψε στο σπίτι του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στα Τρίκαλα.
Ακολουθεί σχετική ανάρτηση της συλλογικότητας.
Θυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.
