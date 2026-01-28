Έρχεται νέο «Ανακαινίζω» – Πότε «ανοίγει»

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» από τον Μάιο, που θα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών αλλά και εργασιών ανακαίνισης, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης διευκρίνισε ότι το νέο αυτό πρόγραμμα, το πρώτο του είδους στην Ευρώπη, θα αφορά όχι μόνο σπίτια που είναι κλειστά για δύο χρόνια, προκειμένου να δοθούν προς ενοικίαση, αλλά και σπίτια που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.

Ο υπουργός διευκρίνισε επίσης, μιλώντας στον Σκάι, ότι δεν θα δοθεί παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα κλείσει στο τέλος Αυγούστου.

Παράλληλα προανήγγειλε τη δημιουργία δύο νέων ταμείων: «Το κοινωνικό κλιματικό ταμείο που θα στηρίξει τους ευάλωτους συμπολίτες μας και θα περιλαμβάνει και στεγαστικά προγράμματα ύψους 4,7 δισ. ευρώ και το ταμείο εκσυχρονισμού, που θα περιλαμβάνει προγράμματα ύψους 1,7 δισ. ευρώ με σκοπό την ανακαίνιση υποδομών, όπως τα ΜΜΜ», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Στο μεταξύ, όπως έγραψε ο ΟΤ, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με στόχο την αξιοποίηση παλαιών και κλειστών ακινήτων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση χιλιάδων κλειστών κατοικιών και η επαναφορά τους στην αγορά ενοικίασης, σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης.

Το πρόγραμμα διευρύνεται σημαντικά και προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και το 90% του συνολικού κόστους των εργασιών.

Ο προσανατολισμός του μέτρου είναι λιγότερα κλειστά σπίτια, περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες και μεγαλύτερη ανακούφιση για ενοικιαστές και οικογένειες που αναζητούν στέγη.

Η επιδότηση ανέρχεται έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες επιφάνειας έως 120 τ.μ. και καλύπτει τόσο ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις όσο και εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης.

Στις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, η αντικατάσταση κουφωμάτων, καθώς και ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, με στόχο τη λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση παλαιών ακινήτων.

Στόχος είναι οι κατοικίες να ανακαινιστούν και στη συνέχεια είτε να κατοικηθούν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες είτε να διατεθούν προς μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενισχύοντας έτσι την προσφορά στην αγορά.

Πηγή: ot.gr