Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Οι Γάλλοι νομοθέτες ψήφισαν ένα νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών μέσων από άτομα κάτω των 15 ετών, μια κίνηση που υποστηρίχθηκε από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ως τρόπος προστασίας των παιδιών ώστε να μειωθεί ο υπερβολικός χρόνος μπροστά στην οθόνη.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε το κείμενο με 130 ψήφους υπέρ και 21 κατά σε μια μακρά νυχτερινή συνεδρίαση από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου έως την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Τώρα θα προωθηθεί στη Γερουσία και αν υπερψηφιστεί θα γίνει επίσημα νόμος του κράτους.

Βέβαια το παράδειγμα της Αυστραλίας δείχνει πως το ικανοποιητικό μπλοκάρισμα των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά που μεγαλώνουν με την τεχνολογία, είναι σχεδόν αδύνατον.

Η Γαλλία φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου θα επιβληθεί όριο ηλικίας στην πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : c’est ce que préconisent les scientifiques, c’est ce que demandent massivement les Français. Après un travail fructueux avec le Gouvernement, l’Assemblée nationale vient de dire oui. C’est une étape majeure.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 26, 2026

Ο Μακρόν υποστηρίζει την απαγόρευση πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Στην ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έγραψε ότι την «απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε άτομα κάτω των 15 ετών συνιστούν οι επιστήμονες και αυτό ζητάει μαζικά ο γαλλικός λαός. Μετά από μια εποικοδομητική συνεργασία με την κυβέρνηση, η Εθνοσυνέλευση μόλις έδωσε το πράσινο φως. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα. Τώρα είναι η σειρά της Γερουσίας να συνεχίσει αυτό το εποικοδομητικό έργο».

Ανέφερε πως «για να τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση από την επόμενη σχολική χρονιά», ζήτησε «από την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει την ταχεία διαδικασία». Συνέχισε λέγοντας πως «επειδή ο εγκέφαλος των παιδιών μας δεν είναι προς πώληση. Ούτε στις αμερικανικές πλατφόρμες, ούτε στα κινεζικά δίκτυα. Επειδή τα όνειρά τους δεν μπορούν να υπαγορεύονται από αλγόριθμους».

«Επειδή δεν θέλουμε μια γενιά γεμάτη άγχος, αλλά μια γενιά που πιστεύει στη Γαλλία, τη Δημοκρατία και τις αξίες της. Η Γαλλία, πρωτοπόρος από το 2018 στη ρύθμιση των πλατφορμών, συνεχίζει να είναι και σήμερα, καθώς γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρώπης που δεσμεύεται σε αυτή την κατεύθυνση. Από την 1η Σεπτεμβρίου, τα παιδιά και οι έφηβοι μας θα είναι επιτέλους προστατευμένοι. Θα το φροντίσω» ανέφερε τέλος, η ανάρτηση του προέδρου της Γαλλίας.