Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Την ώρα που οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας επισκέπτονται το Βερολίνο και το Παρίσι για να ενισχύσουν την υποστήριξη στην πρόσφατη προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ παρεμβαίνει λέγοντας ότι όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ, απλά… ονειρεύεται.

Η απάντηση όμως στον Ρούτε δεν άργησε και έγινε στην κυριολεξία με γαλλικά. «Non, cher Mark Rutte. Les Européens peuvent et doivent assumer la responsabilité de leur sécurité» Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους) είπε η γαλλική Κυβέρνηση.

Η απαίτηση των ΗΠΑ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας έχει κλονίσει τις διατλαντικές σχέσεις και έχει επιταχύνει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για μείωση της εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και όταν ο Τραμπ απέσυρε την περασμένη εβδομάδα τις απειλές για δασμολογικούς δασμούς και απέκλεισε την κατάληψη της Γροιλανδίας με τη βία.

Η διπλωματική ρήξη μεταξύ της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών -και οι δύο ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ- φαινόταν τις τελευταίες εβδομάδες να απειλεί το μέλλον της στρατιωτικής συμμαχίας, αν και η σύγκρουση έχει έκτοτε μεταφερθεί σε διπλωματικό επίπεδο.

«Καλή τύχη», λέει ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ στην… Ευρώπη

«Αν κάποιος πιστεύει εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρώπη στο σύνολό της μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ, ας συνεχίσει να ονειρεύεται», είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε συνάντηση με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Δευτέρα, αναφέροντας το κόστος της ανεξάρτητης δράσης και την ανάγκη ανάπτυξης πυρηνικής ικανότητας.

«Δεν μπορείς. Δεν μπορούμε. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον», ήταν τα σχόλια του Ρούτε που έρχονται την στιγμή που στην Ευρώπη αμφισβητούν κατά πόσον οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν αξιόπιστο σύμμαχο μετά τις απειλές επιβολής δασμών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον συμμάχων του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία.

Η απάντηση στο Ρούτε

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ προκάλεσε την αντίδραση της Γαλλίας, της μόνης πυρηνικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό να λέει, σύμφωνα με το Politico, ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να πάρουν στα χέρια τους την ασφάλειά τους μέσω ενός ευρωπαϊκού πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ.

Αρκετοί αναλυτές πολιτικής ασφαλείας δήλωσαν ότι η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή, επειδή δεν μπορεί πλέον να εμπιστευτεί τις ΗΠΑ ότι θα την βοηθήσουν.

«Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους», δήλωσε ο Μπαρό σε μια ανάρτηση στο X. «Ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους κάλεσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τις χώρες να εξετάσουν πώς θα δημιουργήσουν έναν ευρωπαϊκό πυλώνα στο ΝΑΤΟ εάν οι ΗΠΑ απομακρυνθούν από την Ευρώπη, και τι θα αντικαταστήσει την αμερικανική μόνιμη στρατιωτική δύναμη των 100.000 ανδρών στην ήπειρο.

«Θα προτιμούσα να πω ότι ο Ρούτε θα έπρεπε να σταματήσει να ονειρεύεται ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να υπερασπιστούν την Ευρώπη και έναν αξιόπιστο εταίρο για να το πράξουν», δήλωσε η Γκεζίνε Βέμπερ, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του ETH Zürich, σε μια ανάρτηση στο Bluesky . «Η ανάλυσή μου είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν ονειρεύονται κάτι τέτοιο, αξιολογούν πώς να το κάνουν πραγματικότητα, επειδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή».

Που βασίζονται τα λεγόμενα του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με το NBC, το ΝΑΤΟ συνδέεται με μια ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, το Άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης της Ουάσινγκτον, η οποία δεσμεύει όλα τα μέλη του 32εθνούς στρατιωτικού οργανισμού να υπερασπιστούν έναν σύμμαχο του οποίου το έδαφος απειλείται.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον Ιούλιο, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – με εξαίρεση την Ισπανία – συν τον Καναδά συμφώνησαν στην απαίτηση του Τραμπ να επενδύσουν το ίδιο ποσοστό του οικονομικού τους προϊόντος στην άμυνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός μιας δεκαετίας.

Δεσμεύτηκαν να δαπανήσουν το 3,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για την κεντρική άμυνα και ένα επιπλέον 1,5% για υποδομές που σχετίζονται με την ασφάλεια — συνολικά 5% του ΑΕΠ — έως το 2035.

«Αν πραγματικά θέλετε να το κάνετε μόνοι σας», είπε ο Ρούτε, «ξεχάστε ότι μπορείτε ποτέ να το πετύχετε με 5%. Θα είναι 10%. Πρέπει να δημιουργήσετε τη δική σας πυρηνική ικανότητα. Αυτό κοστίζει δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ».

Η Γαλλία έχει ηγηθεί των εκκλήσεων προς την Ευρώπη να οικοδομήσει την «στρατηγική της αυτονομία» και η υποστήριξη για τη στάση της έχει αυξηθεί από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποίησε πέρυσι ότι οι προτεραιότητές της στον τομέα της ασφάλειας βρίσκονται αλλού και ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να τα βγάλουν πέρα ​​μόνοι τους.

Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας δήλωσαν ότι θα επισκεφθούν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη το Βερολίνο και το Παρίσι αντίστοιχα για να ενισχύσουν την υποστήριξη στην πρόσφατη προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το νησί της Αρκτικής που αποτελεί δανικό έδαφος εδώ και αιώνες.

Η Μέτε Φρέντερικσεν της Δανίας και ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς την Τρίτη και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την Τετάρτη, σύμφωνα με τα επίσημα χρονοδιαγράμματα.

Οι Φρέντερικσεν και Νίλσεν θα συζητήσουν «την τρέχουσα κατάσταση της εξωτερικής πολιτικής και την ανάγκη για μια ενισχυμένη Ευρώπη» στις συναντήσεις τους, ανέφερε το γραφείο του Δανού πρωθυπουργού.

Η διπλωματική ρήξη μεταξύ της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι δύο ιδρυτικών μελών του ΝΑΤΟ, φαινόταν τις τελευταίες εβδομάδες να απειλεί το μέλλον της στρατιωτικής συμμαχίας, αν και η σύγκρουση έχει έκτοτε μεταφερθεί σε διπλωματικό επίπεδο.

Ο Μακρόν σχεδιάζει να επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την υποστήριξη της Γαλλίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Γάλλου προέδρου.

