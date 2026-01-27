«Bonjour…»: Ο Στάρμερ τρολάρει τον Μακρόν για την εμφάνιση αλά «Top Gun» στο Νταβός
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, με χιουμοριαστική διάθεση φόρεσε γυαλιά ηλίου τύπου aviator μιμούμενος την εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός
- Ηράκλειο: Οκτώ παιδιά φιλοξενούνται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο – Οι γονείς βρίσκονται στη φυλακή
- Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
- Ρευστή η κατάσταση με το Ιράν λέει ο Τραμπ – Έφτασε στη Μέση Ανατολή το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Λίνκολν
- Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες
Με χιουμοριστική διάθεση εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στη σκηνή της εκδήλωσης «The Political Party Live» στο Duchess Theatre, στο Λονδίνο, όπου παραχώρησε συνέντευξη μπροστά στο ακροατήριο.
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας στην ανάρτησή δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τον Γάλλο πρόεδρο, βάζοντας δίπλα από το όνομά του, μια πασίγνωστη ατάκα από το «Top Gun
Ο Στάρμερ προκάλεσε γέλια στο κοινό όταν -αφήνοντας για λίγο στην άκρη το αυστηρό πολιτικό προφίλ – φόρεσε γυαλιά ηλίου τύπου aviator, μιμούμενος τον Εμανουέλ Μακρόν από την εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.
Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο TikTok, του δίνουν ένα ζευγάρι γυαλιά, τα οποία φορά αμέσως, λέγοντας γελώντας: «Bonjour», σε μια εμφανή αναφορά στον Μακρόν.
@keirstarmer @Emmanuel Macron ♬ original sound – Keir Starmer
Στάρμερ σε Μακρόν: Talk to me, Goose
Ο Στάρμερ, στην ανάρτησή του, πρόσθεσε δίπλα από το όνομα του Μακρόν τη λεζάντα «Talk to me, Goose», την γνωστή ατάκα από το Top Gun, που έκανε δημοφιλή αυτόν τον τύπο γυαλιών.
Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Στάρμερ αστειεύτηκε, λέγοντας στον παρουσιαστή της εκπομπής Ματ Φορντ ότι θα μπορούσε να φορέσει τα συγκεκριμένα γυαλιά ακόμη και σε διεθνείς συνόδους. Λίγο αργότερα, συμπλήρωσε πάντως ότι χρειάζεται τα κανονικά του γυαλιά οράσεως, ειδάλλως δεν θα μπορούσε να βλέπει στο Κοινοβούλιο.
- Έχω παιδιά: Η πιο γνωστή οικογένεια της μικρής οθόνης επιστρέφει
- «Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
- «Bonjour…»: Ο Στάρμερ τρολάρει τον Μακρόν για την εμφάνιση αλά «Top Gun» στο Νταβός
- Ζημιές στην παραλία Μαραθώνα λόγω ισχυρών ανέμων – Έπεσαν σκέπαστρα και τέντες
- «Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»
- Ο «Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία
- Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις