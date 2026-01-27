«Bonjour…»: Ο Στάρμερ τρολάρει τον Μακρόν για την εμφάνιση αλά «Top Gun» στο Νταβός

Με χιουμοριστική διάθεση εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στη σκηνή της εκδήλωσης «The Political Party Live» στο Duchess Theatre, στο Λονδίνο, όπου παραχώρησε συνέντευξη μπροστά στο ακροατήριο.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας στην ανάρτησή δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τον Γάλλο πρόεδρο, βάζοντας δίπλα από το όνομά του, μια πασίγνωστη ατάκα από το «Top Gun

Ο Στάρμερ προκάλεσε γέλια στο κοινό όταν -αφήνοντας για λίγο στην άκρη το αυστηρό πολιτικό προφίλ – φόρεσε γυαλιά ηλίου τύπου aviator, μιμούμενος τον Εμανουέλ Μακρόν από την εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο TikTok, του δίνουν ένα ζευγάρι γυαλιά, τα οποία φορά αμέσως, λέγοντας γελώντας: «Bonjour», σε μια εμφανή αναφορά στον Μακρόν.

Στάρμερ σε Μακρόν: Talk to me, Goose

Ο Στάρμερ, στην ανάρτησή του, πρόσθεσε δίπλα από το όνομα του Μακρόν τη λεζάντα «Talk to me, Goose», την γνωστή ατάκα από το Top Gun, που έκανε δημοφιλή αυτόν τον τύπο γυαλιών.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Στάρμερ αστειεύτηκε, λέγοντας στον παρουσιαστή της εκπομπής Ματ Φορντ ότι θα μπορούσε να φορέσει τα συγκεκριμένα γυαλιά ακόμη και σε διεθνείς συνόδους. Λίγο αργότερα, συμπλήρωσε πάντως ότι χρειάζεται τα κανονικά του γυαλιά οράσεως, ειδάλλως δεν θα μπορούσε να βλέπει στο Κοινοβούλιο.