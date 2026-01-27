Ποια χώρα θέλει να διοργανώσει το Παγκόσμιο Συλλόγων του 2029

Η Βραζιλία επιθυμεί να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029, δύο χρόνια μετά τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, όπως δήλωσε τη Δευτέρα (26/1) ο πρόεδρος της Βραζιλιάνικης Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CBF), μετά από συνάντηση του προέδρου Λούλα με τον επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Πιστεύουμε ότι η Βραζιλία είναι σε θέση να φιλοξενήσει αυτή τη σπουδαία διοργάνωση. Αυτό απαιτεί πολλές συζητήσεις, πολλές προσαρμογές. Όμως η Βραζιλία θα καταθέσει πράγματι υποψηφιότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της CBF, Σαμίρ Ζαούντ, μετά το πέρας συνάντησης διάρκειας άνω της μίας ώρας με τους Ινφαντίνο και Λούλα στην Μπραζίλια.

Ο Ζαούντ είχε ήδη εκφράσει από πέρυσι τη βούληση της Βραζιλίας να διοργανώσει το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, η πρώτη έκδοση του οποίου με τη συμμετοχή 32 ομάδων διεξήχθη το περασμένο καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι ένα ζήτημα που έχουμε ήδη θέσει. Η καμπάνια μας δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, αλλά το έχουμε ήδη συζητήσει παρασκηνιακά. Θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο Ζαούντ. Πέρα από τη Βραζιλία, και η Ισπανία φιλοδοξεί να διοργανώσει τη διοργάνωση του 2029, σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού Τύπου, αν και η ισπανική ομοσπονδία δεν έχει επιβεβαιώσει αυτή την πρόθεση.

Τα δεδομένα για τη Βραζιλία και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Ο Ιταλός ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, παρέστη επίσης στη συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο του Πλανάλτο, χωρίς ωστόσο να προβεί σε δηλώσεις προς τον Τύπο, όπως και ο Λούλα.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν σχολίασε τη φιλοδοξία των πεντάκις παγκόσμιων πρωταθλητών, περιοριζόμενος να επισημάνει ότι το «κύριο θέμα» της συνάντησης ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, το οποίο θα φιλοξενήσει η Βραζιλία το 2027.

«Θα είναι το καλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Θα έχουμε από τρία έως τέσσερα εκατομμύρια φιλάθλους» στα οκτώ γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 2027, δήλωσε ο επικεφαλής της FIFA.

Ο Ινφαντίνο απάντησε επίσης στις δηλώσεις του προκατόχου του, Ζεπ Μπλάτερ, ο οποίος κάλεσε τη Δευτέρα (26/1) τους φιλάθλους να «αποφύγουν τις Ηνωμένες Πολιτείες» κατά τη διάρκεια του ανδρικού Παγκοσμίου Κυπέλλου (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου), για λόγους ασφαλείας. «Οι άνθρωποι θέλουν να πάνε, θα πάνε και θα γιορτάσουν, και θα γιορτάσουμε όλοι μαζί», αντέτεινε ο Ινφαντίνο.

Οι δηλώσεις του Μπλάτερ, ο οποίος παραιτήθηκε το 2015 εν μέσω σκανδάλων, εντάσσονται σε ένα πλαίσιο εκκλήσεων στην Ευρώπη για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ως αντίδραση στη βούληση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.