Η FIFA θέλει αλλαγές στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αντιδρά η UEFA

Η FIFA και η UEFA φαίνεται ότι βρήκαν νέο μέτωπο μάχης! Αυτό έχει να κάνει με τις αλλαγές που θέλει να κάνει η FIFA ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2029. Πιο συγκεκριμένα, θέλει να αυξήσει το όριο δυο ομάδων ανά χώρα, μια αλλαγή που θα μπορούσε να αυξήσει και το σύνολο των ομάδων από 32 σε 48, γεγονός που βρίσκει αντίθετη την UEFA. Η FIFA θέλει να δώσει… ελευθέρας στους πρωταθλητές Αγγλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Γαλλίας.

Η τεράστια αλλαγή της FIFA στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα μπορούσε να επηρεάσει 10 ομάδες. Κατ’ αρχήν η FIFA αναγνώρισε την Τσέλσι (4-0 την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό) ως την πρώτη πρωταθλήτρια στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, παρά το γεγονός ότι η διοργάνωση διεξάγεται από το 2000! Αυτό σημαίνει ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μίλαν δεν εμφανίζονται στη λίστα των κατακτήσεων του τροπαίου. Όμως σε αντίθεση με το παρελθόν, η Τσέλσι δεν έλαβε αυτόματα θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029 ως κάτοχος του τίτλου.

Τέσσερις ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην επόμενη διοργάνωση. Είναι οι Παρί Σεν Ζερμέν, η Κρους Αζούλ, η Αλ Αχλί και η Pyramids FC επειδή κατέκτησαν φέτος τα αντίστοιχα ηπειρωτικά τους κύπελλα. Την αλλαγή που σχεδιάζει η FIFA αποκάλυψε η εφημερίδα The Times και σύμφωνα με το δημοσίευμα θα μπορούσε να επιτρέψει σε συλλόγους όπως η Τσέλσι (κάτοχος του τίτλου), η Λίβερπουλ, η Μπαρτσελόνα και η Νάπολι να λάβουν μέρος, ακόμη κι αν δεν έχουν προκριθεί μέσω ηπειρωτικών διοργανώσεων.

Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν τα στελέχη της FIFA ένιωσαν «απογοήτευση» επειδή ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Μπαρτσελόνα και η Νάπολι – όλες πρωταθλήτριες στις χώρες τους – δεν βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Για αυτό και προέκυψε η ιδέα να έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι πρωταθλητές Αγγλίας, Ισπανίας και Ιταλίας, όπως και οι πρωταθλητές Γαλλίας και Γερμανίας, αν δεν είχαν ήδη προκριθεί.

Μια τέτοια αλλαγή κανονισμού θα οδηγούσε πιθανότατα σε αύξηση των ομάδων από 32 σε 48, κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συναντούσε την αντίθεση της UEFA. Εκτός από τις έξι προαναφερθείσες ομάδες, ο κανονισμός αυτός θα επηρέαζε και τις τέσσερις που έχουν ήδη προκριθεί, όσον αφορά το φορμάτ στο οποίο θα πρέπει να αγωνιστούν το 2029.

Η FIFA, παρότι η διοργάνωση συνοδεύτηκε με φωνές για αγωνιστική υπερφόρτωση των ποδοσφαιριστών, είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, απέρριψε τις ενστάσεις και δήλωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είναι «η πιο επιτυχημένη διασυλλογική διοργάνωση στον κόσμο», ενώ πρόσθεσε: «Η χρυσή εποχή του παγκόσμιου συλλογικού ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA υπήρξε μια τεράστια, τεράστια, τεράστια επιτυχία. Φυσικά, υπάρχουν πολλά θετικά, κάποια αρνητικά. Ήταν επιτυχημένο. Είχαμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια θεατές στα γήπεδα. Δημιουργήσαμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα από αυτή τη διοργάνωση. Δεν υπάρχει άλλη διοργάνωση στον κόσμο που να πλησιάζει τα 33 εκατομμύρια δολάρια ανά αγώνα».