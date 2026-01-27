Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Κόρι Τζόσεφ, ο βοηθός του Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό, Ηλίας Καντζούρης. Ο έμπειρος τεχνικός, που συνεργάστηκε με τον Αμερικανό γκαρντ στους Μονεγάσκους, έκανε λόγο για έναν έξυπνο παίκτη και εξαιρετικό χαρακτήρα.

«Αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που δούλεψε μαζί μας, καταλάβαμε πως είναι παίκτης ομάδας, με βαθιές γνώσεις του μπάσκετ. Πρόκειται για έναν πολύ καλό και έξυπνο παίκτη, για ένα εξαιρετικό παιδί και χαρακτήρα», ανέφερε ο Καντζούρης στο WEB Radio της ΕΟΚ.

Για τη σεζόν που διανύει η Μονακό στην Ευρωλίγκα: «Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Πάμε καλά, έχουμε όμως ένα μειονέκτημα απέναντι στις άλλες ομάδες: έχουμε μικρό ποσοτικά ρόστερ. Έχουμε 13 παίκτες και σε έναν “μαραθώνιο” όπως η Ευρωλίγκα, σε συνδυασμό με τη δυσκολία του γαλλικού πρωταθλήματος, γιατί και αυτό χρίζει κουβέντας συγκριτικά με τις άλλες χώρες και τη δυσκολία τους, προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε.

Υπήρξαν δυσκολίες στο να δώσουμε βάθος στο ρόστερ, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς θα φορτώσουμε τους παίκτες. Πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε υγιής όταν κριθούν οι σημαντικοί στόχοι, αλλά πρέπει να είμαστε κι εκεί. Εννοείται ότι υπάρχουν κι άλλες δύσκολες λίγκες, όμως είναι με μικρότερο βαθμό δυσκολίας με βάση τα ταξίδια και τους αντιπάλους. Η LNB Pro A είναι πάρα πολύ απαιτητική κατηγορία όσον αφορά την ενέργεια. Εκεί εξυπακούεται ότι έχουμε έναν προβληματισμό, δεν κοιτάζουμε μακρύτερα όμως. Θέλουμε να κρατήσουμε και τους 13 παίκτες όσο υγιείς γίνεται.

Υπάρχει καταπόνηση και απέναντι σε παιδιά με μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, αλλά οι παίκτες που πιστεύαμε να είχαν συμπληρωματικό ρόλο έχουν αναβαθμιστεί και μπαίνουν στα παπούτσια κάποιων άλλων τους οποίους υπολογίζαμε αλλά δεν υπάρχουν στο ρόστερ. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε ευχαριστημένοι. Σίγουρα θα θέλαμε περισσότερο βάθος, πορευόμαστε με όσους έχουμε», ανέφερε ο Καντζούρης.

Για το απαιτητικό πρόγραμμα της Ευρωλίγκας: «Η άποψη μου είναι ότι το πρόγραμμα είναι απάνθρωπο και δημιουργούμε πρόβλημα στο προϊόν. Όταν από το προϊόν απουσιάζει κάποιος παίκτης επειδή είναι τραυματίας, τότε οι ιθύνοντες θα πρέπει να το δουν άμεσα, γιατί δημιουργείται πρόβλημα. Πραγματικά, αυτό που βιώνουμε είναι έξω από τα ανθρώπινα όρια.

Τα ταξίδια είναι πολλά, χρειάζεται προγραμματισμός και διαχείριση για όλα. Είναι δύσκολο και για τους παίκτες και για τους προπονητές. Εμείς σαν προπονητές δεν έχουμε προπονητικές ώρες για να προετοιμάσουμε παιχνίδια. Κάνουμε video και τακτική ανάλυση αρκετές φορές. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη βελτίωση. Οι καλές ομάδες που προπονούνται βελτιώνονται, έχει αφαιρεθεί όμως.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο να κρατήσεις έναν υψηλό βαθμό πνευματικής και σωματικής ετοιμότητας όταν μιλάμε για συνθήκες ΝΒΑ. Τις προάλλες μετρήσαμε τα παιχνίδια, είναι περίπου 45 και είμαστε ακόμα στον Ιανουάριο. Πρέπει οι αρμόδιοι επιτέλους να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να δουν το καλό του μπάσκετ, ανεξάρτητα απ’ τους οικονομικούς λόγους. Στο τέλος της ημέρας, ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο για να δει τους καλούς παίκτες και τις καλές ομάδες».