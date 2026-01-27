ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Το ΚΚΕ θεωρεί το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές, που προωθεί η κυβέρνηση, ως μια αντιδραστική τομή, που θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου και συνολικά του αδιάβλητου των εκλογών», σημειώνει ο Περισσός, με ανακοίνωσή του.

Όπως εξηγεί, «η κατάργηση της διαδικασίας στα εκλογικά τμήματα για τους κατοίκους του εξωτερικού και των αντίστοιχων εγγυήσεων που αυτή θέτει, ουσιαστικά καθιστά τους ψηφοφόρους ευάλωτους σε κάθε είδους πιέσεις, εκβιασμούς και προσπάθειες χειραγώγησης, πέραν όσων ήδη υπάρχουν».

Υπογραμμίζει πως «είναι κρίσιμο ότι η επιστολική ψήφος υποβαθμίζει την εκλογική διαδικασία στο επίπεδο της αποστολής ενός φακέλου, εμποδίζει την ουσιαστική συμμετοχή στις πολιτικές εξελίξεις, καλλιεργεί την αποξένωση από τις συλλογικές διαδικασίες», προσθέτοντας πως «είναι εξάλλου ομολογημένος στόχος της κυβέρνησης, το ‘μοντέλο’ της επιστολικής ψήφου, ακόμη και της ηλεκτρονικής, να εφαρμοστεί και σε άλλες εκλογικές διαδικασίες. Συνεπώς, δεν πρόκειται για ένα ‘μέτρο διευκόλυνσης’, αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ.

«Εκλογείς που δεν έχουν κανένα δεσμό με την Ελλάδα»

Ταυτόχρονα, σημειώνει, «το μέτρο αυτό έρχεται να συμπληρώσει προηγούμενο νόμο της κυβέρνησης της ΝΔ για την ψήφο των αποδήμων, εντάσσοντας στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού ανθρώπους που δεν έχουν κανένα κοινωνικό και οικονομικό δεσμό με την Ελλάδα, που δεν έχουν γνώση της πολιτικής κατάστασης και των πολιτικών εξελίξεων και κυρίως δεν θα υφίστανται τις συνέπειες τής όποιας πολιτικής τους επιλογής», για να υπογραμμίσει ότι, «πλέον, αυτοί οι εκλογείς θα μπορούν να καθορίζουν τον πολιτικό συσχετισμό και τις εξελίξεις στη χώρα με την απλή αποστολή ενός φακέλου».

«Όλο το παραπάνω πλαίσιο ενισχύει υπαρκτούς και σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται και με παρεμβάσεις στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και οργανισμούς, ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο της όξυνσης των διεθνών ανταγωνισμών», επισημαίνει.

Και υπενθυμίζει πως «το ΚΚΕ είχε εκφράσει ολοκληρωμένα τη θέση του για το ζήτημα αυτό και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές, αναδεικνύοντας και την αρνητική διεθνή εμπειρία που υπάρχει, ενώ είχε καταγγείλει και συγκεκριμένα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μέτρου στις ευρωεκλογές».

Τέλος, ανακοινώνει πως «το ΚΚΕ θα καταψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και δεν θα συμμετέχει σε διαδικασίες ‘διαβούλευσης’ εκτός Βουλής, πολύ περισσότερο που οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου ανακοινώθηκαν ήδη από τον πρωθυπουργό, στην πρόσφατη ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο, δημιουργώντας τετελεσμένα», προειδοποιώντας πως «θα έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη τα κόμματα που θα συναινέσουν σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο αποδεχόμενα τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη».