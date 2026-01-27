magazin
Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο – «Υπήρχαν εμπόδια»
27 Ιανουαρίου 2026

Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο – «Υπήρχαν εμπόδια»

Ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο υποδύεται τον συγκλονιστικό ρόλο του δάσκαλου καράτε (Sensei) Σένσεϊ Σέρτζιο Στ. Κάρλος στην ταινία «One Battle After Another» κι όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται παραλίγο να μην εμφανιστεί στην ταινία - ωστόσο, κάποιοι επέμεναν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Spotlight

Ο 58χρονος ντελ Τόρο αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για να συντονιστεί το πρόγραμμά του με το πρόγραμμα γυρισμάτων της ταινίας «One Battle After Another», όταν μίλησε στα βραβεία New York Film Critics Circle Awards την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, καθώς του απονεμήθηκε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Δευτερεύοντα Ρόλο για την ερμηνεία του ως Sensei Sergio St. Carlos στην ταινία.

«Ο Sensei έπρεπε να έρθει σε μένα»

«Νομίζω ότι έτσι γυρίστηκε αυτή η ταινία και ίσως γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ, γιατί υπήρχαν πολλά εμπόδια με το πρόγραμμα και σε ορισμένες στιγμές ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να συμμετάσχω στο One Battle After Another», είπε ο ντελ Τόρο, αφού απέδωσε στον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον το mérite ότι ενστάλαξε μια νοοτροπία «επιμονής» στο πλατό της ταινίας.

«Αλλά υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ήταν πολύ επίμονοι. Ένιωθαν ότι έπρεπε να κάνω την ταινία, ότι ο Sensei έπρεπε να έρθει σε μένα», πρόσθεσε στην ομιλία του.

Ο Ντελ Τόρο εμφανίζεται ως δάσκαλος καράτε που διδάσκει πολεμικές τέχνες στην κόρη του Μπομπ Φέργκιουσον (Λεονάρντο Ντι Κάπριο), τη Γουίλα (Τσέις Ινφινίτι).

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ως Μπομπ Φέργκιουσον και ο Μπενίτσιο Ντελ Τόρο ως Sensei Στ. Κάρλος στην ταινία «One Battle After Another» / Warner Bros. Pictures

Ένας ικανός σύμμαχος

Ο Μπομπ αναζητά τον Σέρτζιο όταν μαθαίνει ότι κυβερνητικοί πράκτορες, με επικεφαλής τον κακό Στίβεν Τζ. Λόκτζο (Σον Πεν), προσπαθούν να συλλάβουν αυτόν και τη Γουίλα ως αντίποινα για το παρελθόν του Μπομπ με μια επαναστατική μαχητική ομάδα.

Ο Σέρτζιο, ένας ηγέτης της κοινότητας στην φανταστική πόλη Baktan Cross της Καλιφόρνια, αποδεικνύεται ένας ικανός σύμμαχος του Μπομπ καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, καθώς αυτός αποφεύγει τις αρχές και παλεύει να ξανασμίξει με την κόρη του μετά την απαγωγή της.

«Δεν κάθισαν και περίμεναν να ευθυγραμμιστούν τα αστέρια. Πραγματικά πάλεψαν πολύ σκληρά για να δημιουργήσουν χρόνο ώστε να μπορέσω να συμμετάσχω στο One Battle After Another»

YouTube thumbnail

«Αυτοί οι δύο…»

Ο Ντι Κάπριο, 51 ετών, αποκάλυψε σε μια συνέντευξη τον Σεπτέμβριο στο ScreenRant ότι η ταινία σταμάτησε να γυρίζεται ενώ περίμεναν να ελευθερωθεί το πρόγραμμα του ντελ Τόρο για να μπορέσει να υποδυθεί τον χαρακτήρα.

«Πρέπει να πω ότι και οι δύο ηθοποιοί με έχουν εμπνεύσει σε όλη μου την καριέρα», είπε ο Ντελ Τόρο για τον Ντι Κάπριο και τον Σον Πεν, 65 ετών, στην εκδήλωση της 6ης Ιανουαρίου.

«Ωστόσο, είναι λίγο τρελό για μένα, γιατί είμαι θαυμαστής τους. Και το γεγονός ότι αυτοί οι δύο έβαλαν στο μυαλό τους ότι έπρεπε να υποδυθώ τον Sensei ήταν πολύ εντυπωσιακό, και ήταν πολύ επίμονοι».

«Δεν κάθισαν και περίμεναν να ευθυγραμμιστούν τα αστέρια. Πραγματικά πάλεψαν πολύ σκληρά για να δημιουργήσουν χρόνο ώστε να μπορέσω να συμμετάσχω στο One Battle After Another», πρόσθεσε ο Ντελ Τόρο.

*Το «One Battle After Another» είναι διαθέσιμο τώρα στο HBO Max.

*Με στοιχεία από people.com

