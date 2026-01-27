newspaper
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Διεθνής Οικονομία 27 Ιανουαρίου 2026, 01:00

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Spotlight

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την υποτονική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Το μέτρο για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, που έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, στοχεύει ειδικά σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά περίπου 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει πληγεί τόσο από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, όσο και από τα ευρωπαϊκά μέτρα για ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.

Από το 2016 έως το 2023, η Γερμανία κατέβαλε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Λόγω της πίεσης του προϋπολογισμού, το πρόγραμμα σταμάτησε τον Δεκέμβριο του 2023, οδηγώντας σε απότομη πτώση των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων το 2024.

Το 2023, λίγο πάνω από 524.000 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν στη Γερμανία, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 18,4% όλων των νέων επιβατικών αυτοκινήτων.

Το 2024, ο αριθμός αυτός μειώθηκε στα 380.500 αυτοκίνητα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 13,5% της συνολικής αγοράς.

Προσπάθεια για φοροαπαλλαγές

Προσπάθειες, όπως οι φορολογικές απαλλαγές που επεκτάθηκαν έως το 2035 και οι ειδικές αποσβέσεις για τα εταιρικά ηλεκτρικά οχήματα που εισήχθησαν στα μέσα του 2025, παρείχαν μερική ανακούφιση, αλλά δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν πλήρως το κενό επιδοτήσεων.

Αυτή η νέα επιδότηση για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων είναι ειδικά προσαρμοσμένη στους λιγότερο εύπορους αγοραστές, οι οποίοι θεωρούνται από τους νομοθέτες το κλειδί για την αποκατάσταση της δυναμικής στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα γενικά μπόνους αγοράς, αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια αναλογική κλίμακα βασισμένη στο εισόδημα.

Έτσι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λαμβάνουν βασική επιχορήγηση 3.000 ευρώ. Τα PHEV που εκπέμπουν έως 50 γρ CO2/χλμ και τα μοντέλα με δυνατότητα επέκτασης αυτονομίας που προσφέρουν τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα λαμβάνουν βασική επιχορήγηση 1.500 ευρώ.

Το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας είναι το εισόδημα των 80.000 ευρώ για νοικοκυριά χωρίς παιδιά, το οποίο αυξάνεται στα 90.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά. Οι οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα (έως 60.000 ευρώ) λαμβάνουν υψηλότερα ποσά για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, όπως και οι οικογένειες με παιδιά (500 ευρώ ανά παιδί, με μέγιστο τα 1.000 ευρώ).

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
Σχεδιασμός ΕΕ 25.01.26

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ

Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία δίνουν επείγουσα σημασία στις προσπάθειες της περιοχής να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»

«Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί είναι legenda. Ο Άγιαξ; Για να ζωντανέψει το όνειρο. Ποιος θα φύγει νικητής;», το όμορφο αφιέρωμα των οπαδών του Άγιαξ για τον Ολυμπιακό.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα
Ελλάδα 26.01.26

Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα

Μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία έγινε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στον Πειραιά εντοπίστηκε κρυμμένη στο πατάρι μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη

Σύνταξη
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Ιταλία 26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Άρης: Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του o Μορόν μαζί με τον Μιλογέβιτς
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του Άρη ο Μορόν, «έπιασε» τον Μιλογέβιτς

Κόντρα στον Λεβαδειακό ο Λορέν Μορόν έφτασε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς στην κορυφή των ξένων σκόρερ του Άρη (48 γκολ) και την επόμενη φορά που θα σκοράρει ο Ισπανός θα μείνει μόνος πρώτος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 26.01.26

Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο

Εργατικά σωματεία και φορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία στα Τρίκαλα ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” και να αποδοθούν ευθύνες

Σύνταξη
Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του
«Εκστρατεία εκδίκησης» 26.01.26

Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ρεπουμπλικανός αποσύρεται από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικρίνοντας την έντονη δράση της ICE εναντίον των υποψήφιων ψηφοφόρων του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία

«Έχουν κάνει καθημερινότητα τον θάνατο στην εργασία», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης αντιπρόεδρος της Left, που έχει αναδείξει το ζήτημα των εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην Ελλάδα και στην Ευρωπη. Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, η ευρωομάδα της Αριστεράς σηκώνει ψηλά το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σύνταξη
O Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής»
Μπάσκετ 26.01.26

O Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα»

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, μίλησε για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη γάμπα και τόνισε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί
Μέση Ανατολή 26.01.26

Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί

Ο Τραμπ εξετάζει μια σειρά στρατιωτικών επιλογών κατά της Τεχεράνης, όμως το Ιράν δεν θα ήταν ανυπεράσπιστο σε περίπτωση σύγκρουσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας
Nahmad Contemporary 26.01.26

Η Ναόμι Κάμπελ γράφει για τον Πάμπλο Πικάσο: Βλέμμα, εξουσία και η σχέση καλλιτέχνη–μούσας

Η Ναόμι Κάμπελ υπογράφει δοκίμιο για τη δυναμική καλλιτέχνη και μοντέλου, συνοδεύοντας νέα έκθεση έργων του Πάμπλο Πικάσο στην Ελβετία, με επίκεντρο την επιθυμία, την οικειότητα και τις σχέσεις εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»
Ελλάδα 26.01.26

Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»

Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού αναμένεται την Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας - Παραμένουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες με τα χιόνια να περιορίζονται στα πολύ ορεινά

Σύνταξη
Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης
Μετά την κακοκαιρία 26.01.26

Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης

Το μέτωπο της κατολίσθησης στην πόλη Νισέμι στη Σικελία φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και πολλά σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξει περαιτέρω κατολίσθηση τις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ
Γκρεγκ Μποβίνο 26.01.26

ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ

Ο διοικητής της ICE Γκρεγκ Μποβίνο είναι διαβόητος, όχι μόνο για τις κυνικές δηλώσεις του αλλά και για τη ναζιστικής αισθητικής στολή του. Ο ίδιος αρνείται κάθε ομοιότητα με αξιωματικό του Χίτλερ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»
Μπάσκετ 26.01.26

Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να δίνει μάχη με τη λευχαιμία, ωστόσο η υγεία του έχει βελτιωθεί τόσο πολύ που ο ίδιος έδωσε υπόσχεση ότι στις 20 Μαρτίου θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις προπονήσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»
«Nepo daddy» 26.01.26

Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ μιλά χωρίς φίλτρα για τη γονεϊκότητα, απορρίπτοντας την ιδέα της τελειότητας: αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, λέει, δεν είναι άψογοι γονείς, αλλά ειλικρίνεια, λάθη και αγάπη.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους
«Παραιτήθηκαν…» 26.01.26

Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως τις προμήθειες ρωσικού αερίου από το 2027.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος – Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες
Κόσμος 26.01.26

ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος - Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες

Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά. Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στις βόρειες ΗΠΑ, οι κάτοικοι όταν ξύπνησαν επικρατούσαν ακραίες θερμοκρασίες

Σύνταξη
ΟΣΕΤΕΕ: Μαύρη μέρα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα – Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς
ΟΣΕΤΕΕ 26.01.26

Μαύρη μέρα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα - Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς

Το εργατικο δυστύχημα στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργάτριες νυχτερινής βάρδιας, δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν άλλη μια πράξη στην εξελισσόμενη τραγωδία της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής
The Economist 26.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής

Η επίσημη εκδοχή της δολοφονίας ενός ακόμη ανθρώπου στη Μινεάπολη είναι ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε «βρισκόταν σε άμυνα». Οι μαρτυρίες το διαψεύδουν. Αλλά οι πράκτορές απολαμβάνουν ατιμωρησία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν

Από την 8η θέση της βαθμολογίας έως και την 13 «χωράνε» έξι ομάδες με μόλις έξι βαθμούς να τις χωρίζουν. Στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές, ανάμεσά τους, θα δοθεί μια γερή μάχη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε
Η κλεψύδρα γύρισε 26.01.26

Ενώ το κλίμα αλλάζει, εμείς δεν αλλάζουμε

Ο καθηγητής Οικολογίας και γραμματέας του τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δημόπουλος, με άρθρο του στο in αναφέρεται στην κλιματική κρίση και προτείνει δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της στην Ελλάδα

Σύνταξη
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
