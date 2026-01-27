Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την υποτονική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Το μέτρο για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, που έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, στοχεύει ειδικά σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά περίπου 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει πληγεί τόσο από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, όσο και από τα ευρωπαϊκά μέτρα για ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.

Από το 2016 έως το 2023, η Γερμανία κατέβαλε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Λόγω της πίεσης του προϋπολογισμού, το πρόγραμμα σταμάτησε τον Δεκέμβριο του 2023, οδηγώντας σε απότομη πτώση των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων το 2024.

Το 2023, λίγο πάνω από 524.000 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν στη Γερμανία, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 18,4% όλων των νέων επιβατικών αυτοκινήτων.

Το 2024, ο αριθμός αυτός μειώθηκε στα 380.500 αυτοκίνητα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 13,5% της συνολικής αγοράς.

Προσπάθεια για φοροαπαλλαγές

Προσπάθειες, όπως οι φορολογικές απαλλαγές που επεκτάθηκαν έως το 2035 και οι ειδικές αποσβέσεις για τα εταιρικά ηλεκτρικά οχήματα που εισήχθησαν στα μέσα του 2025, παρείχαν μερική ανακούφιση, αλλά δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν πλήρως το κενό επιδοτήσεων.

Αυτή η νέα επιδότηση για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων είναι ειδικά προσαρμοσμένη στους λιγότερο εύπορους αγοραστές, οι οποίοι θεωρούνται από τους νομοθέτες το κλειδί για την αποκατάσταση της δυναμικής στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα γενικά μπόνους αγοράς, αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια αναλογική κλίμακα βασισμένη στο εισόδημα.

Έτσι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λαμβάνουν βασική επιχορήγηση 3.000 ευρώ. Τα PHEV που εκπέμπουν έως 50 γρ CO2/χλμ και τα μοντέλα με δυνατότητα επέκτασης αυτονομίας που προσφέρουν τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα λαμβάνουν βασική επιχορήγηση 1.500 ευρώ.

Το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας είναι το εισόδημα των 80.000 ευρώ για νοικοκυριά χωρίς παιδιά, το οποίο αυξάνεται στα 90.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά. Οι οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα (έως 60.000 ευρώ) λαμβάνουν υψηλότερα ποσά για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, όπως και οι οικογένειες με παιδιά (500 ευρώ ανά παιδί, με μέγιστο τα 1.000 ευρώ).