Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας

Ένας πρόσφυγας διασώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μάλτα για περίθαλψη, όμως τουλάχιστον άλλοι 50 αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι πνίγηκαν, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στη Μεσόγειο.

Ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα επί 24 ώρες και όπως είπε, πιστεύει πως όλοι οι υπόλοιποι πάνω στο σκάφος είναι νεκροί, σύμφωνα με την ομάδα Alarm Phone, η οποία λειτουργεί μια τηλεφωνική γραμμή για πρόσφυγες που διατρέχουν κίνδυνο. Το πλοιάριο εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 20 Ιανουαρίου.

🆘 ~51 lives at risk in the Central Mediterranean! Alarm Phone was alerted to a group fleeing #Tunisia by boat. We do not have their exact location. Because of bad weather, they are at severe risk. We’ve informed #Italy and #Tunisia that they need immediate rescue! pic.twitter.com/IGCPJqtkBp — @alarmphone (@alarm_phone) January 20, 2026

Μονάχα ένας διασώθηκε και νοσηλεύεται στη Μάλτα

Το πλοιάριο είχε αποπλεύσει από την Τυνησία, μια συνηθισμένη αφετηρία για τους μετανάστες που διακινδυνεύουν τον επικίνδυνο διάπλου για να φτάσουν στην Ευρώπη.

Ο μετανάστης σώθηκε από ένα εμπορικό πλοίο στα ανοιχτά της Τυνησίας και μεταφέρθηκε στη Μάλτα για ιατρική περίθαλψη, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του νησιού. Δεν διευκρινίστηκε πότε έγινε η διάσωσή του.

Όπως έγινε γνωστό στις 23 Ιανουαρίου τουλάχιστον 3 πλοία που μετέφεραν συνολικά τουλάχιστον 150 πρόσφυγες και μετανάστες από την Τυνησία προς την Ευρώπη αγνοούνται. Ένα εκ των οποίων ήταν το πλοίο με τον ένα διασωθέντα.