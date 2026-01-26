Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
Ένας άνδρας πάλευε με τα κύματα για περισσότερες από 24 ώρες, κατάφερε να διασωθεί και μεταφέρθηκε στη Μάλτα, όμως περίπου 150 άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων τα 50 επέβαιναν στη βάρκα με τον διασωθέντα
- ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
- Λέπρα: Όχι απλώς υπάρχει, αλλά πρέπει να τύχει περισσότερης προσοχής
- Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων
Ένας πρόσφυγας διασώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μάλτα για περίθαλψη, όμως τουλάχιστον άλλοι 50 αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι πνίγηκαν, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στη Μεσόγειο.
Ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα επί 24 ώρες και όπως είπε, πιστεύει πως όλοι οι υπόλοιποι πάνω στο σκάφος είναι νεκροί, σύμφωνα με την ομάδα Alarm Phone, η οποία λειτουργεί μια τηλεφωνική γραμμή για πρόσφυγες που διατρέχουν κίνδυνο. Το πλοιάριο εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 20 Ιανουαρίου.
🆘 ~51 lives at risk in the Central Mediterranean! Alarm Phone was alerted to a group fleeing #Tunisia by boat. We do not have their exact location. Because of bad weather, they are at severe risk. We’ve informed #Italy and #Tunisia that they need immediate rescue! pic.twitter.com/IGCPJqtkBp
— @alarmphone (@alarm_phone) January 20, 2026
Μονάχα ένας διασώθηκε και νοσηλεύεται στη Μάλτα
Το πλοιάριο είχε αποπλεύσει από την Τυνησία, μια συνηθισμένη αφετηρία για τους μετανάστες που διακινδυνεύουν τον επικίνδυνο διάπλου για να φτάσουν στην Ευρώπη.
Ο μετανάστης σώθηκε από ένα εμπορικό πλοίο στα ανοιχτά της Τυνησίας και μεταφέρθηκε στη Μάλτα για ιατρική περίθαλψη, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του νησιού. Δεν διευκρινίστηκε πότε έγινε η διάσωσή του.
Όπως έγινε γνωστό στις 23 Ιανουαρίου τουλάχιστον 3 πλοία που μετέφεραν συνολικά τουλάχιστον 150 πρόσφυγες και μετανάστες από την Τυνησία προς την Ευρώπη αγνοούνται. Ένα εκ των οποίων ήταν το πλοίο με τον ένα διασωθέντα.
~ 150 people missing in the Central Med!
Alarm Phone was alerted in the past days about at least 3 boats from #Tunisia, which are still at sea. The weather conditions are bad, their lives are at risk!#Italy & #Tunisia are informed. pic.twitter.com/llJonqYA6f
— @alarmphone (@alarm_phone) January 23, 2026
- Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Δεν έχεις εισιτήριο; 100 ευρώ πρόστιμο
- Πόλο: Συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου στην εθνική ομάδα
- Πιστή στο ζλότι παραμένει η Πολωνία – Γιατί ο Τουσκ αρνείται το ευρώ
- Ρόμα – Μίλαν 1-1: Τυχεροί στη Ρώμη οι «ροσονέρι»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 26.01.2026]
- Η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στην Εθνική Ελλάδας (vid)
- Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις