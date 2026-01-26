magazin
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ: Η 14χρονη ηθοποιός που εισβάλλει στο σκοτεινό σύμπαν του Ρόμπερτ Έγκερς
Culture Live 26 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ: Η 14χρονη ηθοποιός που εισβάλλει στο σκοτεινό σύμπαν του Ρόμπερτ Έγκερς

Η Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ ξεχωρίζει για το ταλέντο της.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Spotlight

Η Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ, η νεαρή Ιρλανδο-Αγγλίδα ηθοποιός που έκανε το ντεμπούτο της στην ταινία «Hamnet» της Κλόι Ζάο εξασφάλισε έναν υποστηρικτικό ρόλο στην πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου «Werwulf» του Ρόμπερτ Έγκερς.

Ποιοι συμπληρώνουν το καστ

Η 14χρονη ανερχόμενη ηθοποιός θα εμφανιστεί στην παραγωγή της Focus Features δίπλα στους Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson), Λίλι-Ρόουζ Ντεπ (Lily-Rose Depp), Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) και Ραλφ Άινεσον (Ralph Ineson).

Το φιλμ, το οποίο ξεκίνησε γυρίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο το περασμένο φθινόπωρο, διαδραματίζεται στην Αγγλία του 13ου αιώνα.

Τι θα δούμε στην ιστορία

Η πλοκή ακολουθεί ένα μυστηριώδες πλάσμα που παραμονεύει στην περιοχή, καθώς η τοπική λαϊκή παράδοση μετατρέπεται σε μια τρομακτική πραγματικότητα.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο Έγκερς συνεργάζεται ξανά με τους πρωταγωνιστές του «Nosferatu», ενώ οι Νταφόε και Άινεσον έχουν εμφανιστεί και σε παλαιότερες ταινίες του σκηνοθέτη, όπως το «The Lighthouse» και το «The Witch» αντίστοιχα.

ΗΜπόντι Ρέι Μπρέθνακ, η οποία υποδύθηκε τη Susanna (κόρη του Ουίλιαμ Σαίξπηρ) στο «Hamnet», πρόκειται επίσης να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Τζέισον Στέιθαμ (Jason Statham) στο θρίλερ δράσης «Shelter», σε σκηνοθεσία του Ρικ Ρόμαν Γουό (Ric Roman Waugh).

Επιπλέον, εξασφάλισε τον ρόλο της Margaret Dashwood στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του «Sense and Sensibility» από τη Focus Features, όπου πρωταγωνιστούν οι Ντέιζι Εντγκαρ Τζόουνς (Daisy Edgar-Jones), Κατρίνα Μπαλφ (Caitríona Balfe) και Τζορτζ ΜακΚάι (George MacKay), όπως αναφέρει το Deadline

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Τεχνολογία
OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

inWellness
inTown
Stream magazin
Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι
Μεσαίωνας 25.01.26

Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι

Σήμερα δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι ένα ζωάκι σαν τον σκαντζόχοιρο θα μπορούσε να προκαλεί φόβο ή μίσος. Κι όμως, πίσω από τη χαριτωμένη εικόνα του κρύβεται μια μακρά ιστορία προκαταλήψεων και διωγμών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη
Plot twist 25.01.26

Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη

Η «βασίλισσα του εγκλήματος» έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μπεστ σέλερ μυθιστόρημα γραμμένο μάλιστα από την ίδια. Η Αγκάθα Κρίστι ήταν μια ατρόμητη ταξιδιώτισσα. Οι τοποθεσίες των περισσότερων αστυνομικών μυθιστορημάτων της ήταν εμπνευσμένες από μέρη που είχε επισκεφθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Sinners» – H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος
Όσκαρ 2026 25.01.26

«Sinners» - H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος

«Αυτό που ανυψώνει το «Sinners» πέρα από το γκορ — αυτό που το καθιστά ένα απολαυστικό έργο ιστορικής φαντασίας — είναι οι λεπτομέρειες που εξυφαίνονται στο πατρόν της ιστορίας» γράφει ο συγγραφέας LZ Granderson στους Los Angeles Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101
508 μέτρα 25.01.26

«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101

Ο Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε τον ουρανοξύστη Taipei 101, φτάνοντας στην κορυφή των 508 μέτρων μπροστά σε πλήθος θεατών, σε μια ανάβαση που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix. Ο Αμερικανός θρύλος της αναρρίχησης ακολούθησε την γνωστή για αυτόν «συνταγή»: το free solo.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026
Akira Toriyama 25.01.26

Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Το Dragon Ball Super: Beerus ανακοινώθηκε επίσημα ως νέο τηλεοπτικό anime και θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026, ως αναβαθμισμένη εκδοχή της σειράς, με πλήρη αναδόμηση εικόνας και αφήγησης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» – Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα
Ozempic era 25.01.26

«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» - Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα

Μετά την καθολικά κατακριτέα σειρά All’s Fair, έρχεται η μαύρη κωμωδία του Ράιαν Μέρφι, The Beauty, για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι ώστε να επιτύχουν τη σωματική τελειότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος για την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» – Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ
Μόδα και υπέρβαση 24.01.26

Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» - Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ

Ως παιδί, προσπάθησε να φυτέψει λουλούδια στο πρόσωπό της, για να κρυφτεί από την πραγματικότητα. Η νέα έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» (Σκιαπαρέλι: Η Μόδα γίνεται Τέχνη) στο Λονδίνο εξερευνά τις πολυάριθμες συνεργασίες της σχεδιάστριας με σουρεαλιστές αστέρες, από τον Νταλί έως τον Μαν Ρέι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου
Πολιτικός υπερήρωας 24.01.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου

Η εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν ως ψυχρού, μυθικού στρατηγού δεν είναι τόσο ανατρεπτική όσο μοιάζει. Ο δυτικός κινηματογράφος συχνά αναπαράγει τον ίδιο μύθο που εδώ και χρόνια καλλιεργεί το Κρεμλίνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου
Culture Live 24.01.26

AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου

Ηχηρά ονόματα του κινηματογράφου, της μουσικής και της λογοτεχνίας ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας κανόνες και αμοιβή για τη χρήση των έργων τους από την AI

Νατάσα Σινιώρη
Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;
Πολιτιστικό zeitgeist 23.01.26

Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» - Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;

«Η εκρηκτική δημοτικότητα της gay σειράς "Heated Rivalry" για το χόκεϊ αποκαλύπτει την επιθυμία των γυναικών για σεξ και ρομαντισμό χωρίς βία ή ιεραρχία» γράφει η Julia Carrie Wong στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Τουρισμός 26.01.26

Η Ελλάδα στην κορυφή - Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Κώστας Ντελέζος
Διεθνείς πρακτικές 26.01.26

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Γεώργιος Μαζιάς
Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συναγερμός στα Τρίκαλα: Φόβοι για νεκρούς λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε γνωστό εργοστάσιο την ώρα της βάρδιας
Τρίκαλα 26.01.26 Upd: 05:48

Φόβοι για νεκρούς λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε γνωστό εργοστάσιο την ώρα της βάρδιας

Πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο Βιολάντα, στα Τρίκαλα, και έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26

Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Δολοφονίες πολιτών 26.01.26

Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους»

Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποδίδει στους Δημοκρατικούς τις ευθύνες για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς
Μινεάπολη 26.01.26

Οι Δημοκρατικοί φταίνε για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς, κατά τον Τραμπ

Στους Δημοκρατικούς «για το χάος που προκαλούν» επιρρίπτει ο Τραμπ τις ευθύνες για τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο πολιτών από τα πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό κράτηση ο ινδός πλοίαρχος του Grinch που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Γαλλία 26.01.26

Συνέλαβαν τον ινδό πλοίαρχο του «σκιώδους» Grinch

Το τάνκερ Grinch κατελήφθη στη Μεσόγειο και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, με την υποψία ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, και ο ινδός πλοίαρχός του τέθηκε υπό κράτηση.

Σύνταξη
Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
Διαδηλώσεις 26.01.26

Το «συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των συλληφθέντων στο Ιράν

Οι «εγκληματίες» θα τιμωρηθούν χωρίς την παραμικρή επιείκεια, αναφέρει ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, υποσχόμενος δίκες το «συντομότερο δυνατόν» για τους συλληφθέντες στις διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
Κόσμος 26.01.26

Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας

Ένας άνδρας πάλευε με τα κύματα για περισσότερες από 24 ώρες, κατάφερε να διασωθεί και μεταφέρθηκε στη Μάλτα, όμως περίπου 150 άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων τα 50 επέβαιναν στη βάρκα με τον διασωθέντα

Σύνταξη
Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Κόσμος 25.01.26

Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές

Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
Ζητούν δικαιοσύνη 25.01.26

Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας τον θάνατο μετανάστη. Ο Ελ Χασέν Ντιαρά πέθανε τη νύχτα της 14ης προς 15η Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα.

Σύνταξη
Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
Κόσμος 25.01.26

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή

Εντός 24 ωρών η αμερικανική αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν θα βρίσκεται στο επιχειρησιακό πεδίο της CENTCOM, περιοχή που περιλαμβάνει και το Ιράν. Τι περιμένουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε 6 Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Ανησυχία και για την Αττική

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο