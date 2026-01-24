magazin
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέες ταινίες: Θα είναι το  Άμνετ η έκπληξη στα φετινά Όσκαρ;  
Culture Live 24 Ιανουαρίου 2026, 08:20

Νέες ταινίες: Θα είναι το  Άμνετ η έκπληξη στα φετινά Όσκαρ;  

Υποψήφιο για 8 Όσκαρ είναι το ρομαντικό δράμα της Κλόι Ζάο, με τίτλο Άμνετ που κλέβει τις εντυπώσεις στις σκοτεινές αίθουσες. Αυτές είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Spotlight

Σε ρυθμούς Όσκαρ έχουμε μπεί από το μεσημέρι της Πέμπτης – τόσο εμείς όσο και οι σκοτεινές αίθουσες, με το Άμνετ να ξεχωρίζει ανάμεσα στις νέες ταινίες της εβδομάδας.

Το ρομαντικό δράμα της Κλόι Ζάο είναι υποψήφιο για 8 χρυσά αγαλματάκια και όλοι αναρωτιούνται αν θα καταφέρει να κάνει την έκπληξη στις 15 Μαρτίου. Αν η όρεξή σας θέλει περισσότερο δράση, τότε  Η Εσχάτη των Ποινών είναι η κατάλληλη ταινία – ποπ κορν.

Άμνετ

YouTube thumbnail

Ρομαντικό δράμα εποχής, βρετανικής και αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Κλόι Ζάο, με τους Πολ Μεσκάλ, Τζέσι Μπάκλεϊ, Τζον Άλγουιν, Έμιλι Γουάτσον, Ντέιβιντ Γουίλμοτ κα.

Πρωτότυπο, υποβλητικό και πότε – πότε δακρύβρεκτο, το φιλμ της Κλόι Ζάο, με ένα εξόχως ελκυστικό πρωταγωνιστικό ζευγάρι, αυτό του Πολ Μεσκάλ και της Τζέσι Μπάκλεϊ, διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για μία σημαντική πορεία στο κοινό και για τα βραβεία Όσκαρ, όπως όλα δείχνουν.

Η βραβευμένη, με Όσκαρ, Κλόι Ζάο, έχοντας στο ενεργητικό της μεγάλες καλλιτεχνικές επιτυχίες, όπως «Η Χώρα των Νομάδων» και «Καλπάζοντας με το Όνειρο» και αποδεικνύοντας ότι μπορεί να χειριστεί μεγάλα και σοβαρά θέματα, εδώ θα κάνει ένα θεαματικό άλμα στο παρελθόν, για να αφηγηθεί τη ζωή του Σαίξπηρ με τη γυναίκα του Άνιες.

Διασκευάζοντας το ομώνυμο μυθιστόρημα της βραβευμένης Ιρλανδέζας συγγραφέως Μάγκι Ο’Φάρελ, θα μας ταξιδέψει στην Αγγλία του 16ου αιώνα και στην παθιασμένη ερωτική ιστορία του Σαίξπηρ με τη γυναίκα του, με τη γνώριμη συναρπαστική ματιά της, εκμεταλλευόμενη πλήρως και τις εξαιρετικές ερμηνείες του πρωταγωνιστικού ζευγαριού.

Στην Αγγλία του 1850, ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Γουίλι θα ερωτευθεί παράφορα την ανοιχτόμυαλη και στενά συνδεδεμένο με τη φύση, Άνιες, με την οποία θα παντρευτούν. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά, που θα επεκτείνουν την ευτυχία τους και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά και ασχολείται με μία θεατρική παράσταση στο Λονδίνο, η Άνιες αναλαμβάνει μόνη της τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Όταν ο γιος τους Άμνετ πεθαίνει σε ηλικία έντεκα ετών, η απώλεια θα ραγίσει τον γάμο και τους ίδιους, αλλά θα γίνει η πηγή έμπνευσης για ένα από τα πιο διάσημα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τον «Άμλετ».

Στην Αγγλία του 16ου αιώνα, η Άνιες, μια γυναίκα με ελεύθερο πνεύμα ερωτεύεται έναν νεαρό δάσκαλο αγγλικών, τον Γουίλιαμ. Χτίζουν μαζί μια οικογένεια γεμάτη ζωή, παιδιά και αγάπη. Όταν ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, αυτό θα γίνει ο σπόρος για τον «Άμλετ»

Το φιλμ, μια ωδή για το πένθος, τη μνήμη και τη μεταμόρφωση με τη διαχρονική δύναμη της τέχνης, έρχεται και δένει ταιριαστά με την ικανότητα και την αισθητική της Ζάο, η οποία μας μεταφέρει πειστικά στην Αγγλία του 16ου αιώνα, ενσωματώνοντας τη φύση ως αντανάκλαση του εσωτερικού πόνου. Και ταυτόχρονα, ένα ιστορικό δράμα με ευρηματική όσο και σπαραξικάρδια προσέγγιση στο σαιξπηρικό έργο.

Με αργούς ρυθμούς, που επιτρέπουν την ωρίμανση του συναισθήματος στον θεατή, το βραδύκαυστο στόρι, που ορισμένες φορές μοιάζει να βυθίζεται υπερβολικά μέσα στο δράμα του, χάνει εν μέρει το μέτρο και την βαθύτερη ουσία του, προβάλλοντας υπερβολικά τη συναισθηματική φόρτιση των ηρώων.

Ωστόσο, η Ζάο, με τη δεξιοτεχνία της, προκαλεί πολλές φορές ισχυρές δονήσεις και συγκίνηση, προσθέτοντας ακόμη ένα αξιοπρόσεκτο έργο στην εντυπωσιακή φιλμογραφία της και πιθανώς ακόμη ένα Όσκαρ.

Ο Μεσκάλ, πετά από πάνω του τον μύθο που κουβαλά ο Σαίξπηρ, για να αποδώσει έναν άντρα που δεν είναι άγιος ή ακατάβλητος, η Μπάκλεϊ, συγκλονιστική, φέρνει με μοναδική ικανότητα μια γυναίκα που αγωνιά, φοβάται και θλίβεται, χωρίς να παρασύρεται από τον έντονο δραματικό χαρακτήρα της, ενώ και οι δυο αναπτύσσουν μία ξεχωριστή χημεία, που χαρίζουν αυτό το κάτι παραπάνω στην ταινία.

Κάρλα

YouTube thumbnail

Δραματική ταινία, γερμανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Κριστίνα Τουρνατζή, Ελίζε Κριπς, Ράινερ Μποκ, Καταρίνα Σίτλερ, Τόρμπεν Λίμπρεχτ κα.

Αν και οι ιστορίες με σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών έχουν μεταφερθεί πάμπολλες φορές – και ειδικά τα τελευταία χρόνια – στη μεγάλη οθόνη, καταδεικνύοντας ότι αυτό το απεχθές έγκλημα, μια κοινωνική μάστιγα, έχει εξαντληθεί κινηματογραφικά, η πρωτοεμφανιζόμενη Ελληνογερμανίδα σκηνοθέτιδα Κριστίνα Τουρνατζή καταφέρνει, με τη διεισδυτική της ματιά, να το ανανεώσει με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Αποφεύγοντας να πέσει στην παγίδα της ηδονοβλεπτικών σκηνών βίας, η Τουρνατζή αναδεικνύει, με μία ωριμότητα που εκπλήσσει, τη δυσκολία της νεαρής καταγγέλλουσας να μεταφέρει τις φρικτές στιγμές που έζησε, ενώπιον του δικαστή, αποκαλύπτοντας μόνο όσα αντέχει και κρατώντας για τον εαυτό της όσα αδυνατεί να εκφράσει, τα ανείπωτα, για την λαβωμένη της ψυχή.

Η δραματική ταινία, που προβλήθηκε στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου άφησε άριστες εντυπώσεις, βασίζεται σε μία αληθινή ιστορία, ενώ το σενάριο υπογράφει η κόρη της πραγματικής παθούσας.

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘60, η δωδεκάχρονη Κάρλα το σκάει από το σπίτι της, στο Μόναχο, για να καταγγείλει την, εδώ και χρόνια, σεξουαλική κακοποίησή της από τον ίδιο τον πατέρα της. Ο ηλικιωμένος δικαστής Λάμι αναλαμβάνει την υπόθεση, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με την ενίοτε αδιαπέραστη στάση του τραυματισμένου, φοβισμένου και διστακτικού παιδιού. Όσο περνάει ο καιρός, μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης αναπτύσσεται ανάμεσα στην Κάρλα και τον δικαστή Λάμι, ο οποίος μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς και ελπίδας για τη μικρή. Η επιμονή της Κάρλα να μιλήσει με τους δικούς της όρους -αποκαλύπτοντας μόνο όσα αντέχει και κρατώντας για τον εαυτό της όσα αδυνατεί να εκφράσει- θα φέρει μια ολόκληρη κοινωνία αντιμέτωπη με τη σιωπή της.

Η δεξιοτεχνική προσέγγιση της ανατριχιαστικής υπόθεσης από την Τουρνατζή, μίας ανήσυχης σκηνοθέτιδας, που είναι φανερό, από τη δουλειά της και όχι τις δηλώσεις της, θέλει να δώσει φωνή σε ανθρώπους που η κοινωνίες δεν θέλουν να ακούσουν, θα μεταφέρει συγκλονιστικά το στόρι της, τολμώντας να αφηγηθεί χωρίς την απεικόνιση της βίας, προστατεύοντας το θύμα από μία ακόμη τραυματική παράσταση.

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘60, στη Γερμανία, η 12χρονη Κάρλα το σκάει από το σπίτι της για να καταγγείλει την εδώ και χρόνια κακοποίησή της από τον ίδιο της τον πατέρα. Ο ηλικιωμένος δικαστής Λάμι αναλαμβάνει την υπόθεση, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με την ενίοτε αδιαπέραστη στάση του τραυματισμένου, φοβισμένου και διστακτικού παιδιού

Θα καταδείξει ευρηματικά το μέγεθος της πίεσης που νιώθει το θύμα, έχοντας, εκείνη την εποχή, απέναντί της ένα απρόσωπο και πολλές φορές σκληρό σύστημα, προσαρμόζοντας το φιλμ στους ρυθμούς και το ψυχικό σθένος της ηρωίδας, που θα βρει συμπαραστάτη έναν έμπειρο και αρκούντως ευαίσθητο δικαστή.

Το στιβαρό σενάριο, θα βοηθήσει την Τουρνατζή να ξεδιπλώσει το ταλέντο της, καθώς θα προσέξει κάθε λεπτομέρεια, εστιάζοντας και φέρνοντας σε πρώτο πλάνο τα βλέμματα, τις σιωπές, τους ήχους, το φως και το σκοτάδι, τις ανεπαίσθητες κινήσεις, που μοιάζουν με τις νότες αυτές που θα συγκινήσουν και θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Άψογη στον πρωταγωνιστικό ρόλο η νεαρά Ελίζε Κριπς, κόρη της διάσημης ηθοποιού Βίκι Κριπς, ενώ υποδειγματικός και ο Ράινερ Μποκ, που υποδύεται τον δικαστή.

Η Εσχάτη των Ποινών

YouTube thumbnail

Αστυνομικό θρίλερ, αμερικάνικης παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Τιμούρ Μπεκμαμπέτοφ, με τους Κρις Πρατ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Άναμπελ Γουόλις, Κάιλι Ρότζερς, Κένεθ Τσόι, Νόα Φίρνλεϊ κα.

Παρά το εντυπωσιακό και πολλά υποσχόμενο ξεκίνημά του, ο Τιμούρ Μπεκμαμπέτοφ, περνώντας στην αμερικάνικη κινηματογραφική βιομηχανία, θα κατρακυλήσει προς τη μετριότητα, παρότι η σκηνοθετική του ικανότητα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αδιάφορη.

Εδώ, σε μια παραλλαγή του «Minority Report», που είχε γυρίσει ο Σπίλμπεργκ, για να εκφράσει τις ανησυχίες του για το μέλλον και τη δύναμη της τεχνολογίας, ο σκηνοθέτης από το Καζακστάν, θα αναβιώσει αυτές τις εφιαλτικές προβλέψεις για την τεχνητή νοημοσύνη, παραδίδοντας ένα ενδιαφέρον, ως ένα βαθμό, φουτουριστικό αστυνομικό θρίλερ.

Ένας ντετέκτιβ, που έχει υποστηρίξει ένθερμα τη χρησιμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην απονομή δικαιοσύνης, σε ένα κοντινό μέλλον, όπου η βία και η εγκληματικότητα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, θα βρεθεί ο ίδιος κατηγορούμενος, για τον φόνο της γυναίκας του, από το προηγμένο τεχνολογικά δικαστικό σύστημα. Ένα σύστημα που δίνει στον κατηγορούμενο την ευκαιρία να αποδείξει μέσα σε 90 λεπτά την αθωότητά του…

Το κυνήγι του χρόνου, η ίντριγκα, τα θεαματικά κυνηγητά, το σασπένς και η παγίδα της ανεξέλεγκτης τεχνολογίας, που καθορίζει πλέον τις ζωές των ανθρώπων, είναι αυτά που έρχονται στην επιφάνεια, με ένταση, στο διασκεδαστικό, ορισμένες φορές, θρίλερ του Μπεκμαμπέτοφ («Οι Φύλακες της Νύχτας», «Wanted»).

Στο κοντινό μέλλον, ένας ντετέκτιβ δικάζεται με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του κι έχει 90 λεπτά για να αποδείξει την αθωότητά του στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη

Ξεκινώντας ενθαρρυντικά, με νεύρο (η κάμερα στον ώμο) και με ορισμένες εντυπωσιακές σκηνές δράσης, αλλά και έναν σχολιασμό για έναν κόσμο σε αναταραχή, που πλήττεται από την εγκληματικότητα, ο σκηνοθέτης, θα τα μπλέξει στη συνέχεια, εκεί που κανονικά έπρεπε να είναι το ατού του, δηλαδή στο πολύπλοκο τεχνολογικό κομμάτι της ταινίας, αφήνοντας την όποια λογική να υποταχθεί στα κλισέ του είδους και στα ανεξήγητα της πλοκής του. Δείχνει να αδιαφορεί ακόμη και για μια σχετικά πειστική αληθοφάνεια, αλλά και για τους χαρακτήρες που μοιάζουν να είναι βγαλμένοι από κόμικς .

Στον κεντρικό ρόλο, ο Κρις Πρατ, δείχνει να το παλεύει, αλλά χωρίς ιδιαίτερα στηρίγματα, ενώ αδιάφορα περνά το υπόλοιπο καστ (Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Άναμπελ Γουόλις κλπ), παρότι είναι έμπειρο και με αξιοσημείωτες ερμηνείες.

Επιστροφή στην Πατρίδα

YouTube thumbnail

Ντοκιμαντέρ, ελληνικής και διεθνούς συμπαραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Χρύσα Τζελέπη και Άκη Κερσανίδη.

Έξοχο ντοκιμαντέρ, που καταπιάνεται με μία σχεδόν απίστευτη ιστορία. Αυτή του Γερμανού ψυχίατρου Τίτους Μίλεχ, που μετά από πολλά χρόνια άρνησης της καταγωγής του και αφού είχε μεταναστεύσει στη Γαλλία και είχε απαρνηθεί ακόμη και τη γλώσσα του, λόγω της ναζιστικής κληρονομιάς της χώρας του, ξεκινά ένα ταξίδι επιστροφής στη γενέτειρά του και συνάμα ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο των εγκλημάτων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Με εμπειρία στο ντοκιμαντέρ, Τζελέπη και Κερσανίδης μας προσκαλούν σε μια δυνατή κινηματογραφική εμπειρία και μας καλούν να αναστοχαστούμε την ιστορία και τις προεκτάσεις της στο σήμερα, σε μια εποχή πολύ περισσότερο ταραγμένη απ’ ό,τι φαίνεται επιφανειακά.

Το φιλμ, που κέρδισε το βραβείο της ΠΕΚΚ στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη, ακολουθεί τον Μίλεχ στο ταξίδι επιστροφής στη Γερμανία, στον τόπο του εγκλήματος. Κοσμοπολίτης, πνευματώδης, γεμάτος από εμπειρίες, κουβαλά το βάρος ενός σιωπηλού τραύματος, εκείνο της αποκάλυψης των εγκλημάτων που έκαναν οι πρόγονοί του κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ, βάζοντας στο επίκεντρό τους τον Μίλεχ, προσεγγίζουν το φιλμ ως μία εσωτερική περιπέτεια περιπλάνησης, αναδεικνύοντας χαμηλόφωνα τα εγκλήματα του παρελθόντος και το σημαντικότερο ότι αυτά μπορεί να επαναληφθούν

Το ντοκιμαντέρ απομακρύνεται από τα στενά όρια της ιστορικής αναπαράστασης και εισχωρεί στη σύγχρονη, λεπτομερή ψυχανάλυση μίας χώρας, που ποτέ δεν τόλμησε να κάνει η ίδια, καθώς αρκέστηκε να επαναπαυθεί στο «επίσημο» αφήγημά της, απέναντι σε εκείνους που δεν σίγησαν στις προσχηματικές μεταπολεμικές εξιλεώσεις.

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ, βάζοντας στο επίκεντρό τους τον Μίλεχ, προσεγγίζουν το φιλμ ως μία εσωτερική περιπέτεια περιπλάνησης, που θυμίζει τις πρώτες ταινίες του Βέντερς, αναδεικνύοντας χαμηλόφωνα τα εγκλήματα του παρελθόντος και το σημαντικότερο ότι αυτά μπορεί να επαναληφθούν, στην τρέχουσα κοινωνική – πολιτική συγκυρία με τη ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς, που αγκαλιάζεται πλέον και από αυτούς που θεμελίωσαν το επίσημο γερμανικό αφήγημα. Και βεβαίως συνδυαστικά με τα σοκαριστικά διεθνή γεγονότα των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, περισσότερο από μια βιογραφία και μία βουτιά στην πρόσφατη ιστορία, που σημάδεψε την ανθρωπότητα, πρόκειται για μία υπαρξιακή αναζήτηση ενός ανθρώπου, που προτίμησε να σκίσει την ταυτότητά του, παρά να συμβιβαστεί με την ιδέα της αποσιώπησης των εγκλημάτων των προγόνων του, να χτίσει τη ζωή του, πάνω σε αυτά, λες και ήταν μια παρένθεση της ιστορίας.

Οι Δικοί μου Άνθρωποι

YouTube thumbnail

Ντοκιμαντέρ, ελληνικής και διεθνούς συμπαραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία της Άννας Ρεζάν.

Ντοκιμαντέρ για τους Έλληνες Εβραίους κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα από την οικογενειακή ιστορία της νεαρής σκηνοθέτιδας Άννας Ρεζάν, που μετατρέπεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και ιστορικής ανακάλυψης.

Ένα σπαρακτικό φιλμ, για μια όχι και τόσο γνωστή ιστορία, που φωτίζεται με τις εμπειρίες των διωγμών και της αντίστασης, αλλά και την αγωνία της επιβίωσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν απλοί άνθρωποι και θεσμοί, ανάμεσά τους και η Εκκλησία, σε μια από τις απεχθέστερες περιόδους της πρόσφατης ιστορίας. Το αποτέλεσμα, παρά τις αδυναμίες του, δεν είναι μόνο ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, αλλά μία σεβαστή προσπάθεια για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αγάπη και την αλληλεγγύη.

Ένα σπαρακτικό φιλμ, για μια όχι και τόσο γνωστή ιστορία, που φωτίζεται με τις εμπειρίες των διωγμών και της αντίστασης, αλλά και την αγωνία της επιβίωσης

Πιάνοντας το νήμα από την ιστορία του παππού της, που πρόλαβε να δραπετεύσει από τους Γερμανούς και της γιαγιάς της, που χάθηκαν τα ίχνη της στο κολαστήριο του Άουσβιτς, η Ρεζάν στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο, θα αναζητήσει πληροφορίες στο γερμανικό κρεματόριο και από διασωθέντες εκείνης της εποχής, μέσα από τις διηγήσεις των οποίων θα συνειδητοποιήσει τα βάσανα που πέρασαν οι δικοί της άνθρωποι.

Ένα φιλμ, που παρά την απειρία της σκηνοθέτιδας, την κατά κύριο λόγο συναισθηματική της προσέγγιση και την ευκολία εκτεταμένης παράθεσης εικόνων από τα επίκαιρα της εποχής, δεν χάνει το ενδιαφέρον του, καλώντας τον θεατή όχι απλώς να θυμηθεί αλλά και να αναλογιστεί τον ρόλο του απέναντι στην ιστορία και στον άνθρωπο και μάλιστα σε μια εποχή, που θυμίζει τον ζόφο εκείνων των εποχών.

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες

Φρου-Φρου ο Σκανδαλιάρης

Ο Φρου-Φρου περνά στη μεγάλη οθόνη, για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να γνωρίσουν οι νεότεροι, τη μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία των προηγούμενων δεκαετιών, με ένα animation σε συνδυασμό με ζωντανή δράση. Σε σκηνοθεσία του Μάρκους Ροζενμούλερ και γερμανική παραγωγή (2025), ο Φρου-Φρου, το αγαπημένο ξωτικό και ο καλύτερος φίλος του, ο ξυλουργός Έντερ, μπλέκουν σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Το αγαπημένο animation, επιστρέφει κεφάτα και μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.

Οι Φύλακες του Χιονιού

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, από τη Νορβηγία και σε σκηνοθεσία της Μπέντε Λόνε, βασισμένη στο κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, δίχως ιδιαίτερες περγαμηνές. Η μικρή Γκέρντα θα βρεθεί σε μια μεγάλη περιπέτεια, όταν ο φίλος της Κάι θα παρασυρθεί από τη μυστηριώδη Βασίλισσα του Χιονιού στο παγωμένο Βασίλειο του Βορρά και τα σκοτεινά σχέδιά της. Το ψηφιακό animation προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά με τις φωνές των Μαριλένα Λιακοπούλου, Χρήστο Λαγκούση, Μυρτώ Ναούμ, Κώστας Αποστολίδη κα.

Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας

Νηπιακό animation από το Βέλγιο και τον Μπέντζαμιν Μπουσκέ, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ένας μύθος για μια μυστηριώδη μαρμότα, κρυμμένη σε ένα μυστικό βουνό, που έχει τη δύναμη να γυρίζει τον χρόνο πίσω, θα αναγκάσει τον δεινό εξερευνητή Χόπερ να ρισκάρει τα πάντα για να το ανακαλύψει και να σώσει τους δικούς του. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Τρόφιμα – ποτά
Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

Γιάννης Μασούτης: Χτίζοντας το… «νέο Μασούτη» – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου
Πολιτικός υπερήρωας 24.01.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου

Η εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν ως ψυχρού, μυθικού στρατηγού δεν είναι τόσο ανατρεπτική όσο μοιάζει. Ο δυτικός κινηματογράφος συχνά αναπαράγει τον ίδιο μύθο που εδώ και χρόνια καλλιεργεί το Κρεμλίνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου
Culture Live 24.01.26

AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου

Ηχηρά ονόματα του κινηματογράφου, της μουσικής και της λογοτεχνίας ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας κανόνες και αμοιβή για τη χρήση των έργων τους από την AI

Νατάσα Σινιώρη
Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;
Πολιτιστικό zeitgeist 23.01.26

Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» - Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;

«Η εκρηκτική δημοτικότητα της gay σειράς "Heated Rivalry" για το χόκεϊ αποκαλύπτει την επιθυμία των γυναικών για σεξ και ρομαντισμό χωρίς βία ή ιεραρχία» γράφει η Julia Carrie Wong στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου
Culture Live 23.01.26

Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου

Το σημαντικό εύρημα των “Δεσμωτών” του Φαλήρου, αφορά στην ομαδική ταφή ανδρών, η οποία εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύνταξη
Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme
«Δεν ήταν αυτός» 23.01.26

Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme

Χωρίς αμφιβολία το Marty Supreme αποτελεί την ταινία - έκπληξη της σεζόν, ικανή να χαρίσει το Όσκαρ στον Τιμοτέ Σαλαμέ. Ωστόσο η οικογένεια του αληθινού αθλητή του πινγκ-πονγκ Μάρτι Ράισμαν τα βρίσκει όλα λάθος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
Εκτός Ελέγχου 23.01.26

Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση

Ο Ιανουάριος στον Όργουελ είναι πολιτικός. Το κρύο εξαντλεί, η σιωπή βαραίνει και η εξουσία μοιάζει πανίσχυρη – μέχρι τη στιγμή που η επαναληπτικότητα των εποχών θυμίζει ότι καμία κυριαρχία δεν είναι απόλυτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες
Χρυσό Αγαλματάκι 22.01.26 Upd: 16:19

Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 15 Μαρτίου.

Σύνταξη
Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
Στωικός 22.01.26

Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον επανενώθηκαν στο podcast Where Everybody Knows Your Name και αποκάλυψαν μερικές στιγμές τους πίσω από τις κάμερες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων True Detective.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ
«Don't look away» 21.01.26

«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

«Δεν έχουμε σταρ. Δεν είναι μια feel-good ταινία. Αλλά είναι σημαντικό να μην κοιτάμε αλλού. Γιατί αυτό δεν είναι μια ιστορία. Είναι ιστορία που γράφεται τώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κάουθερ Μπεν Χάνια για την ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο
«Ήταν ιδιοφυΐα» 21.01.26

«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο

Ενενήντα πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το City Lights του Τσάρλι Τσάπλιν εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς του παγκόσμιου σινεμά – κυρίως χάρη σε ένα τελευταίο βλέμμα που δεν δίνει απαντήσεις, αλλά αφήνει το συναίσθημα να μιλήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός

Πώς, με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε να εμφανιστεί στο Νταβός, για να παρουσιαστεί στη συνέχεια στις Βρυξέλλες με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, αναφορικά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568
Opinion 24.01.26

«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568

Αν κι όπως όλα δείχνουν έξω πάμε καλά, στο εσωτερικό η πραγματικότητα απέχει από τις πρωθυπουργικές διακηρύξεις για «την αντιμετώπιση μιας οξείας κλιματικής κρίσης». Δεν έχουμε ζήσει λίγα τα τελευταία 7 χρόνια.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου
Πολιτικός υπερήρωας 24.01.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου

Η εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν ως ψυχρού, μυθικού στρατηγού δεν είναι τόσο ανατρεπτική όσο μοιάζει. Ο δυτικός κινηματογράφος συχνά αναπαράγει τον ίδιο μύθο που εδώ και χρόνια καλλιεργεί το Κρεμλίνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης
«Συνέχεια του κράτους» 24.01.26

«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης

Το in φέρνει στο φως τρία πρόσωπα που εμφανίζονται μέσω επισυνδέσεων στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνες χωρίς να έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πώς θα ειναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in
Οικονομία 24.01.26

Πώς θα ειναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in

Με αφορμή νέα πανευρωπαϊκή έρευνα, τρεις εμπειρογνώμονες του Cedefop μιλάνε στο in για τις επιπτώσεις της ΑΙ στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ
«Πύρινος» λόγος 24.01.26

Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ

Ο Κάρνεϊ εκφώνησε μια εντυπωσιακή ομιλία που αντιμετώπισε ευθέως τον κόσμο που δημιούργησε η προεδρία του Τραμπ. Οι παρευρισκόμενοι στο Νταβός - συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ - την έλαβαν υπόψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέα στρατηγική ΗΠΑ: Περιορίζει την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους – Προτεραιότητα η αποτροπή της Κίνας
Ουάσιγκτον 24.01.26

Νέο έγγραφο: Οι ΗΠΑ περιορίζουν την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους

Οι ΗΠΑ «πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας», παρότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, αναφέρει η νέα στρατηγική της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Απίθανο να βρεθούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που έπληξε κάμπινγκ
Κατολίσθηση 24.01.26

Μόνο για νεκρούς ψάχνουν στο κάμπινγκ

Η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων σε κάμπινγκ που επλήγη από κατολίσθηση, στη Νέα Ζηλανδία, έχει σταματήσει και πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία
Συρία 24.01.26

Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, που διοικούσαν οι Κούρδοι, και χθες πήραν τον έλεγχο μιας ακόμα φυλακής, μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών.

Σύνταξη
Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί με το «Συμβούλιο Ειρήνης» να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ
«Συμβούλιο Ειρήνης» 24.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ, λέει ο Λούλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», τονίζει ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπολύει νέα μαζική επίθεση
Ουκρανία 24.01.26

Νέα μαζική επίθεση της Ρωσίας - Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο

Νέα μαζική επίθεση έχει εξαπολύσει η Ρωσία στο Κίεβο, όπου οι αρχές κάνουν λόγο για πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προειδοποιώντας για πιθανές επιδρομές και με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της
ΗΠΑ 24.01.26

Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της

Η ταινία «Μελάνια» θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσουν κι άλλες ταινίες για τη ζωή και τις δραστηριότητές της Μελάνια Τραμπ.

Σύνταξη
Η μητέρα της 16χρονης Λόρα «σπάει» τη σιωπή της – «Είσαι η ζωή μας, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»
Ελλάδα 24.01.26

Η μητέρα της 16χρονης Λόρα «σπάει» τη σιωπή της – «Είσαι η ζωή μας, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»

Οι έρευνες για την ανήλικη Λόρα, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο Πάτρας, συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, με τις Αρχές να ψάχνουν ένα στοιχείο που θα οδηγήσει στα ίχνη της. Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται σήμερα η 16χρονη μαθήτρια είναι πολλά. Τα ίχνη όμως, όσο […]

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο