Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.
Συγκλονίζει το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης, στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με θύματα τέσσερις εργάτριες και μία ακόμα να αγνοείται, κάτω από τα συντρίμια.
Ο ήχος της έκρηξης ήταν τόσο εκκωφαντικός, που έγινε αισθητός ως και 8 χιλιόμετρα μακριά, στο κέντρο της πόλης στα Τρίκαλα, σείοντας τα τζάμια των κτιρίων. Το ανατριχιαστικό στιγμιότυπο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας κοντά στο εργοστάσιο.
Διερευνώνται τα αίτια
Η έκρηξη, τα αίτια της οποίας είναι υπό διερεύνηση, προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ άμεση ήταν η κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου και η πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος.
Το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά την στιγμή του συμβάντος, με 12 εργαζόμενους, αντί για τους 30 που δουλεύουν συνήθως. Ένα πιθανό σενάριο για το τι προκάλεσε την έκρηξη είναι η διαρροή αερίου στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο μετατράπηκε σε φονική παγίδα.
