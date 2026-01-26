newspaper
Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Ιανουαρίου 2026, 07:22

Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε σαρωτικούς ελέγχους έχει προχωρήσει η ΑΑΔΕ βάζοντας στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις που δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Κυρώσεις επιβάλλονται και στις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης των σχετικών λογισμικών. Τα πρόστιμα ανέρχονται σε 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και σε 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ενώ για τις εταιρείες παροχής και υποστήριξης λογισμικού προβλέπονται ακόμη και κυρώσεις που φθάνουν έως την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Μείωση κατά 50% προβλέπεται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ, επειδή δεν διασύνδεσε εγκαίρως τα τερματικά POS (EFT/POS) με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) και με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Η επιχείρηση υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, επικαλούμενη περιστατικά εκτός του ελέγχου της, όπως τεχνικές δυσλειτουργίες και αδυναμία ολοκλήρωσης της διασύνδεσης. Ωστόσο, η προσφυγή απορρίφθηκε και η επιχείρηση κλήθηκε να καταβάλλει το πρόστιμο.

Οι πληρωμές με IRIS

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2025 οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS ενώ από τις 15 Ιανουαρίου 2026 αυξήθηκαν τα ημερήσια όρια συναλλαγών από 500 σε 1.000 ευρώ για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών και έως 1.000 ευρώ για πληρωμές σε επαγγελματίες.

Το σύστημα επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών σε λίγα δευτερόλεπτα μέσω QR code ή mobile banking, με τα δεδομένα να διαβιβάζονται στη φορολογική διοίκηση σε πραγματικό χρόνο.

Οι έλεγχοι

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης οι έλεγχοι επικεντρώνονται στα ακόλουθα σημεία:

• Αν η ταμειακή (ΦΗΜ) είναι δηλωμένη, ενεργή και αν είναι νόμιμη και συμβατή και με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών.

• Αν το POS είναι συνδεδεμένο με την ταμειακή μηχανή έτσι ώστε η πληρωμή με κάρτα να «κλειδώνει» το ποσό της απόδειξης.

• Αν οι συναλλαγές διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο.

• Αν τα δεδομένα της συναλλαγής που περνάνε στο POS εμφανίζονται αυτόματα και στον ΦΗΜ και στο myDATA η αν υπάρχει παράκαμψη.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Σταθερά στο ραντάρ των ξένων – Ο ρόλος των μερισμάτων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σταθερά στο ραντάρ των ξένων – Ο ρόλος των μερισμάτων

Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια

Σε νέο αγώνα δρόμου επιδίδεται η κυβέρνηση, αναζητώντας τη φυγή προς τα μπρος μετά την κρίση με τον αγροτικό κόσμο. Η προσπάθεια επαναφοράς της λεγόμενης «θετικής ατζέντας», τα ορόσημα και οι πονοκέφαλοι για το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
Έκτακτο δελτίο 26.01.26

Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day
MAGA 26.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει το φετινό Super Bowl στο Σαν Φρανσίσκο, επικρίνοντας τους Bad Bunny και Green Day για το σόου του ημιχρόνου, το οποίο χαρακτήρισε επιλογή που «σπέρνει μίσος»

Σύνταξη
Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
