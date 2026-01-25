Παπαδόπουλος: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δεν τα παρατάνε ποτέ»

Ο Λεβαδειακός πήρε βαθμό στις καθυστερήσεις από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης και έκανε ένα ακόμα βήμα για την κατάκτηση της 4ης θέσης και τη συμμετοχή στα πλέι οφ της Super League. Ο τεχνικός των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, που δεν παράτησαν το παιχνίδι και στο τέλος κατάφεραν να φτάσουν στο γκολ της ισοφάρισης.

Όσα είπε ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος:

Για το διάστημα από τότε που είχε δηλώσει την παραίτησή του έως τώρα: «Είναι μία δουλειά που κρατάει 1,5 χρόνο τώρα. Είναι πολλή δουλειά και με στήριξη απ’ όλους. Δεν το έχω κάνει μόνος μου. Θεωρώ ότι χάσαμε ένα ημίχρονο. Ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Στο 2ο ημίχρονο κάναμε αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε: να παίξουμε. Και όταν το κάναμε είχαμε την δυνατότητα να ισοφαρίσουμε. Ένα ωραίο γκολ του Άρη. Συνεχίσαμε, επιμείναμε και δικαιωθήκαμε. Δεν τα παρατάμε ποτέ».

Για το παιχνίδι: «Θα έδειχνα τα πρώτα 5 λεπτά του β’ ημίχρονου. Να παίζουμε έτσι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου που το πάλεψαν και στους φιλάθλους μας που ήρθαν εδώ και σε ένα ωραίο γήπεδο όπου έχω ωραίες αναμνήσεις», ανέφερε ο Νίκος Παπαδόπουλος στις δηλώσεις τους μετά την αναμέτρηση με τον Άρη.