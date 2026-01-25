Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα είναι και σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων τα μαγαζιά, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμα μία ευκαιρία να κάνουν τις αγορές τους σε πολύ πιο προσιτές τιμές.

Τα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά, με εξαίρεση μικρά καταστήματα που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με διευρυμένο ωράριο

Να σημειωθεί ότι το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά είναι 11:00 έως 18:00, ενώ για τα πολυκαταστήματα ισχύει διευρυμένο ωράριο οπότε θα κλείσουν στις 20:00.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, τις Κυριακές των εκπτώσεων θα είναι κλειστά, με εξαίρεση κάποια μικρά καταστήματα που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με διευρυμένο ωράριο.

Τέτοια είναι τα AB Shop & Go και τα OK Markets, ενώ νοιχτά θα παραμείνουν και τα σούπερ μάρκετ LIDL από τις 11:00 έως τις 20:00

Χειμερινές εκπτώσεις: Συστάσεις προς τους καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει ορισμένους βασικούς κανόνες, ώστε οι αγορές να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια:

• Στα προϊόντα που είναι σε έκπτωση πρέπει να αναγράφονται καθαρά η αρχική και η τελική μειωμένη τιμή, στο σημείο πώλησης. Κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής οφείλει να περιλαμβάνει και την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έκπτωση.

• Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

• Σε περίπτωση σταδιακών μειώσεων, προγενέστερη τιμή θεωρείται εκείνη πριν από την πρώτη έκπτωση.

• Επιτρέπεται να αναγράφεται και ποσοστό έκπτωσης, όμως όταν αφορά πάνω από το 60% των διαθέσιμων προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται σε βιτρίνα και σε διαφημίσεις.

• Αν υπάρχουν διαφορετικές εκπτώσεις ανά κατηγορία, πρέπει να αναγράφεται το εύρος («από …% έως …%»). Αλλιώς πρέπει να διευκρινίζεται ότι αφορά σε επιλεγμένα προϊόντα.

• Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET είναι υποχρεωμένα να δείχνουν με σαφή τρόπο τη διαφορά ανάμεσα στην παλιά και τη νέα τιμή, ενώ σε εκπτωτικές περιόδους πρέπει να εμφανίζονται σωστά όλες οι ενδιάμεσες μειώσεις και η τελική τιμή.

• Σε περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων ή προσφορών προβλέπονται πρόστιμα έως 2% του ετήσιου τζίρου του εμπόρου και όχι κάτω από 20.000 ευρώ, ενώ σε υποτροπή μέσα σε πέντε χρόνια το ανώτατο πρόστιμο ανεβαίνει στο 4%.

Υπενθυμίζεται ότι οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.