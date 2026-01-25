newspaper
Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Ιανουαρίου 2026, 09:13

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Ανοιχτά θα είναι και σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων τα μαγαζιά, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμα μία ευκαιρία να κάνουν τις αγορές τους σε πολύ πιο προσιτές τιμές.

 Τα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά, με εξαίρεση μικρά καταστήματα που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με διευρυμένο ωράριο

Να σημειωθεί ότι το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά είναι 11:00 έως 18:00, ενώ για τα πολυκαταστήματα ισχύει διευρυμένο ωράριο οπότε θα κλείσουν στις 20:00.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, τις Κυριακές των εκπτώσεων θα είναι κλειστά, με εξαίρεση κάποια μικρά καταστήματα που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με διευρυμένο ωράριο.

Τέτοια είναι τα AB Shop & Go και τα OK Markets, ενώ νοιχτά θα παραμείνουν και τα σούπερ μάρκετ LIDL από τις 11:00 έως τις 20:00

Χειμερινές εκπτώσεις: Συστάσεις προς τους καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει ορισμένους βασικούς κανόνες, ώστε οι αγορές να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια:

• Στα προϊόντα που είναι σε έκπτωση πρέπει να αναγράφονται καθαρά η αρχική και η τελική μειωμένη τιμή, στο σημείο πώλησης. Κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής οφείλει να περιλαμβάνει και την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έκπτωση.

• Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

• Σε περίπτωση σταδιακών μειώσεων, προγενέστερη τιμή θεωρείται εκείνη πριν από την πρώτη έκπτωση.

• Επιτρέπεται να αναγράφεται και ποσοστό έκπτωσης, όμως όταν αφορά πάνω από το 60% των διαθέσιμων προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται σε βιτρίνα και σε διαφημίσεις.

• Αν υπάρχουν διαφορετικές εκπτώσεις ανά κατηγορία, πρέπει να αναγράφεται το εύρος («από …% έως …%»). Αλλιώς πρέπει να διευκρινίζεται ότι αφορά σε επιλεγμένα προϊόντα.

• Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET είναι υποχρεωμένα να δείχνουν με σαφή τρόπο τη διαφορά ανάμεσα στην παλιά και τη νέα τιμή, ενώ σε εκπτωτικές περιόδους πρέπει να εμφανίζονται σωστά όλες οι ενδιάμεσες μειώσεις και η τελική τιμή.

• Σε περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων ή προσφορών προβλέπονται πρόστιμα έως 2% του ετήσιου τζίρου του εμπόρου και όχι κάτω από 20.000 ευρώ, ενώ σε υποτροπή μέσα σε πέντε χρόνια το ανώτατο πρόστιμο ανεβαίνει στο 4%.

Υπενθυμίζεται ότι οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ποια επαγγέλματα αντέχουν στην κρίση; Tι ψηφίζουν οι χρήστες του Reddit
Προβλέψεις 25.01.26

Τα 19 επαγγέλματα που θα επιβιώσουν σε μια νέα οικονομική ύφεση - Ή έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit

Nεκροθάφτες, πυροσβέστες, διασώστες, υδραυλικοί είναι επαγγέλματα που δε θα χαθούν ποτέ, ο κόσμος να χαλάσει. Τουλάχιστον έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit, του μεγαλύτερου διαδικτυακού φόρουμ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα – Αναλυτικά παραδείγματα
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Δήμητρα Σκούφου
Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών
Οικονομία 25.01.26

Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών

Η κυβέρνηση συστήνει στους πολίτες να κάνουν υπομονή για το στεγαστικό, απορρίπτοντας το πλαφόν στα ενοίκια. «Η υπομονή μας τελείωσε. Αλλαγή πορείας στο στεγαστικό τώρα!», απαντά η Ένωση Ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις – Όλα από μηδενική βάση
Εθνικό Μητρώο Παροχών 25.01.26

Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις - Όλα από μηδενική βάση

Ψηφιακό φάκελο αποκτά κάθε δικαιούχος - Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για ενισχύσεις και επιδόματα - Πώς θα λειτουργήσει το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού
Στεγαστική κρίση 24.01.26

Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού

Η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αποδεικνύει το πώς η αύξηση στο κόστος στέγασης, έχει μετατρέψει την κατοικία από κοινωνικό αγαθό, σε πεδίο έντονων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο – Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;
17η ημέρα άφαντη 25.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο για τη Λόρα - Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο και έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου - Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη Λόρα

Σύνταξη
«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» – Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα
Culture Live 25.01.26

«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» - Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα

Μετά την καθολικά κατακριτέα σειρά All’s Fair, έρχεται η μαύρη κωμωδία του Ράιαν Μέρφι, The Beauty, για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι ώστε να επιτύχουν τη σωματική τελειότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άρης: «Τελικός» κόντρα στον Λεβαδειακό – Ετοιμάζει τον Χόνγκλα για βασικό ο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Άρης: «Τελικός» κόντρα στον Λεβαδειακό – Ετοιμάζει τον Χόνγκλα για βασικό ο Χιμένεθ

Η νίκη είναι μονόδρομος για την ομάδα του Χιμένεθ στο σημερινό (25/1, 16.00) εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ενώ το ντεμπούτο του ως βασικός αναμένεται να κάνει ο Χόνγκλα.

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή – «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει
Σέρρες 25.01.26

Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή - «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει

Στην απολογία της η διευθύντρια υποστήριξε ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία «για πλάκα» - «Του έλεγε θα σε κάνω μούμια», καταγγέλλει η μητέρα του 13χρονου

Σύνταξη
Γλυφάδα: Οι πρώτες εικόνες μετά την άγρια πατροκτονία – «Το περιμέναμε» λένε οι γείτονες
«Το περιμέναμε» 25.01.26

Οι πρώτες εικόνες μετά την άγρια πατροκτονία στη Γλυφάδα - «Το περιμέναμε» λένε οι γείτονες (βίντεο)

Το οικογενειακό δράμα πίσω από το έγκλημα στη Γλυφάδα - «Του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη... επειδή είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά» λέει γειτόνισσα

Σύνταξη
Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα – Αναλυτικά παραδείγματα
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύνταξη
Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα
Συνεχείς διαδηλώσεις 25.01.26

Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα

Στη Μινεσότα κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα
Ελλάδα 25.01.26

Νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και θα κινηθεί προς το Ιόνιο - Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Κρήτη

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014
Σοκ 25.01.26

Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ στη Γλυφάδα - Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, στη Γλυφάδα, όταν αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματος

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας Fern – Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Ιστορική κακοκαιρία 25.01.26

Στο έλεος της «Fern» οι ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της «Fern» - Ήδη πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Σύνταξη
