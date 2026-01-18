newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Οικονομία 18 Ιανουαρίου 2026

Πόσο ασφαλείς είναι οι online αγορές στις εκπτώσεις;

Το 60% των χρηστών βασίζεται στην παρατηρητικότητά του για να αποφύγει απάτες

Tο 65% των χρηστών που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές πιστεύει ότι μπορεί να εντοπίσει μόνο του τις απάτες, ενώ μόνο το 42% χρησιμοποιεί λογισμικό ασφαλείας για την προστασία των πληρωμών του και τον αποκλεισμό κακόβουλων συνδέσμων, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει νέα έρευνα της Kaspersky.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτό συνιστά σημαντικό κίνδυνο για τους online αγοραστές. Τον τελευταίο χρόνο, η Kaspersky εντόπισε σχεδόν 6,7 εκατομμύρια επιθέσεις phishing που μιμούνταν ηλεκτρονικά καταστήματα, συστήματα πληρωμών και τράπεζες, με το 55,6% αυτών να στοχεύει online αγοραστές.

Καθώς ξεκινάει η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων, η Kaspersky διεξήγαγε έρευνα με στόχο να εξετάσει τις πρακτικές κυβερνοασφάλειας που εφαρμόζουν οι καταναλωτές στις διαδικτυακές αγορές τους. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 97% των ερωτηθέντων επιδεικνύει υψηλό επίπεδο επίγνωσης των κινδύνων της διαδικτυακής ασφάλειας και εφαρμόζει τουλάχιστον κάποια μέτρα για την προστασία των ψηφιακών συναλλαγών του.

Ωστόσο, η έρευνα διαπίστωσε ότι λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό ασφαλείας για να εμποδίσουν απόπειρες phishing και για να προστατεύσουν τις συναλλαγές πληρωμής τους. Η ανησυχητική αυτή τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στις μεγαλύτερες ηλικίες (55+), καθώς μόνο το 32% των ερωτηθέντων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας χρησιμοποιεί πράγματι λογισμικό ασφαλείας όταν πραγματοποιεί διαδικτυακές αγορές.

Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται πιο συχνά περιλαμβάνουν την εξοικείωση με πιθανά προειδοποιητικά σημάδια, όπως ύποπτοι σύνδεσμοι ή ασυνήθιστος σχεδιασμός ιστοσελίδων (65%), καθώς και την επαλήθευση της αξιοπιστίας του πωλητή (62%). Οι ειδικοί της Kaspersky τονίζουν ότι, παρότι αυτές οι πρακτικές αποτελούν απαραίτητα μέτρα προστασίας για τις διαδικτυακές αγορές, συνιστούν μόνο βασικές στρατηγικές άμυνας και δεν αποτελούν την ολοκληρωμένη πρόληψη για τις απάτες που μπορεί να προσφέρει μια λύση ασφάλειας.

Άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να προστατεύσουν τους online αγοραστές, όπως η χρήση ξεχωριστής κάρτας για τις online αγορές ή η εγγραφή σε άγνωστα ηλεκτρονικά καταστήματα με διαφορετικό email, επιλέχθηκαν από το 33% και το 26% των συμμετεχόντων στην έρευνα, αντίστοιχα. Παράλληλα, το 30% δήλωσε ότι συμβουλεύεται φίλους και συγγενείς πριν από την πραγματοποίηση μιας αγοράς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυτή η συνήθεια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη νεότερη γενιά, με ποσοστό 37%, ενώ είναι λιγότερο συνηθισμένη στους μεγαλύτερους σε ηλικία (21%).

Πώς να κάνετε ηλεκτρονικές αγορές χωρίς να πέσετε θύματα απάτης

Οι περίοδοι εκπτώσεων αποτελούν διάστημα αιχμής για τους απατεώνες. Για να προστατευτείτε από τις αναδυόμενες απειλές, εφαρμόστε τις ακόλουθες πρακτικές ασφάλειας:

  •  Μην αποθηκεύετε ποτέ τα πλήρη στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας σε ιστοσελίδες, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
  •  Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιείτε μια ξεχωριστή χρεωστική κάρτα ειδικά για διαδικτυακές αγορές και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις συναλλαγών στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς και στις πιστωτικές σας κάρτες.
  •  Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις «αστραπιαίες εκπτώσεις» που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές. Να είστε επιφυλακτικοί με ιστοσελίδες που σας πιέζουν να πάρετε γρήγορες αποφάσεις και πωλητές που αρνούνται επιστροφές ή αλλαγές.
  •  Χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε διαδικτυακό λογαριασμό και ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (two-factor authentication) όπου είναι δυνατόν.
  •  Εφαρμόστε μια λύση ασφαλείας με ισχυρό μηχανισμό προστασίας από phishing.
  •  Οι απατεώνες εξελίσσουν συνεχώς τις μεθόδους τους, επομένως η ενημέρωση για νέες τεχνικές phishing μπορεί να σας βοηθήσει να τις αναγνωρίζετε και να τις αποφεύγετε.

*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky τον Νοέμβριο του 2025. Συμμετείχαν συνολικά 3.000 ερωτώμενοι από 15 χώρες (Αργεντινή, Χιλή, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μαλαισία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Πηγή: OT

