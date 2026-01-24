Από στόπερ… σέντερ φορ

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο παιχνίδι με την Μπέρνλι, ισοφαρίζοντας 2-2 στο 90’ και το γκολ του Κριστιάν Ρομέρο στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, ίσως να… γλίτωσε (τουλάχιστον για λίγες μέρες) τον Τόμας Φρανκ από την απόλυση.

Ο κεντρικός αμυντικός των Λονδρέζων βρήκε δίχτυα στο 90’ αλλά θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι και το πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων, σημειώθηκε από στόπερ.

Ο Μικι Φαν Ντε Βεν ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Τότεναμ στο 38’ και η ιστορία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην φετινή σεζόν της ομάδας του Λονδίνου, έχει να κάνει με την ευχέρεια που επιδεικνύουν οι κεντρικοί της μπακ στο σκοράρισμα.

Ο Φαν Ντε Βεν και ο Ρομέρο έχουν πετύχει εννιά γκολ την φετινή σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως χωρίς τα γκολ των δύο κεντρικών αμυντικών, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα για την ομάδα του Λονδίνου.

Ο Τόμας Φρανκ λοιπόν μπορεί να έχει παράπονα από πολλούς παίκτες του, όχι όμως από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, οι οποίοι σκοράρουν σαν… σέντερ φορ κι έχουν βοηθήσει σημαντικά την ομάδα τους την φετινή περίοδο.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και πολλά για τους οπαδούς των spurs, οι οποίοι ζητούσαν επιμόνως και στο σημερινό παιχνίδι, την απομάκρυνση του Δανού προπονητή από την τεχνική ηγεσία της ομάδας τους.

Ο Φρανκ παραμένει σε δύσκολη θέση καθώς οι Λονδρέζοι δεν μπορούν να… σηκώσουν κεφάλι και οι οπαδοί της Τότεναμ θεωρούν πως δεν μπορεί να βρει τις λύσεις.

Μέχρι στιγμής πάντως η διοίκηση της ομάδας στηρίζει τον Δανό προπονητή αλλά το ερώτημα είναι μέχρι… πότε; Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι δύσκολο και η μέχρι στιγμής εικόνα της Τότεναμ μόνο απογοητευτική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ο Φαν Ντε Βεν και ο Ρομέρο ίσως συνεχίσουν να σκοράρουν σαν… επιθετικοί, αλλά είναι προφανές πως αυτό δεν είναι αρκετό για να πάρει τα «πάνω» της η ομάδα του Λονδίνου.