Νίκολιτς: «Πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πιστεύω θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ»

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα Τρίπολης με 1-0, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε αναφορά στα μεταγραφικά τονίζοντας πως μέχρι το προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (Κυριακή 1/2, 21:00) θα έχει έρθει ο αμυντικός χαφ που ψάχνει η Ένωση.

Αρχικά ο προπονητής της Ένωσης μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι λέγοντας πως η εικόνα της ομάδας του θα έπρεπε να είναι καλύτερη: «Ξεκινήσαμε πολύ καλά στα πρώτα 10-15 λεπτά, θα μπορούσαμε να βάλουμε δύο-τρία γκολ σε αυτό το διάστημα. Μετά το ματς ισορρόπησε, βρήκαμε ένα εκπληκτικό γκολ με τον Γιόβιτς και είχαμε ευκαιρίες με τον Βάργκα και τον Μουκουντί. Κρατάμε το αποτέλεσμα, η εικόνα πρέπει να είναι καλύτερη. Έμαθα ότι σε αυτό το γήπεδο η ομάδα είχε δύσκολα αποτελέσματα, οπότε δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος με τους τρεις πόντους. Παραμείναμε στην κορυφή και αυτό είναι το σημαντικό.

Ήταν πολύ ευχάριστο που είχαμε τόση στήριξη από τον κόσμο. Αναγνώρισαν την προσπάθεια της ομάδας, μας έδωσαν ώθηση σε δύσκολες στιγμές. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, κι εγώ και οι παίκτες μου. Είναι κομβική η παρουσία τους είτε εντός είτε εκτός έδρας, μας δίνουν πολύ μεγάλη ώθηση», κατέληξε ο Νίκολιτς.

Λίγο αργότερα ο Μάρκο Νίκολιτς είπε στη συνέντευξη Τύπου:

Για τη μεταγραφή: «Πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ. Υπάρχουν δυο δρόμοι. Είτε θα πάρουμε έναν παίκτη game changer που να κάνει τη διαφορά ή έναν παίκτη με μέλλον. Έναν θα πάρουμε τώρα και έναν το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχω ακόμα έναν παίκτη στη διάθεση μου».

Για την εικόνα του αγώνα: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ήταν τρεις πολύτιμοι βαθμοί αυτοί που πήραμε. Η ΑΕΚ έχει δυσκολευτεί σε αυτό το γήπεδο. Έχει κάνει και ήττες εδώ. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Γέμισαν τις τρεις από τις τέσσερις εξέδρες του γηπέδου, νιώσαμε ότι είναι… δική μας έδρα. Και στο ξενοδοχείο ήταν εδώ. Γυναίκες, παιδιά όλοι εδώ. Μας γεμίζει αυτό. Στην αρχή του αγώνα ήμασταν στην επίθεση. Δημιουργούσαμε συνθήκες, αλλά μας έλλειψε τελική πάσα. Αυτή την ισορροπία τη διέκοψε το φανταστικό γκολ του Γιόβιτς. Είχαμε μετά κι άλλες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τις εξαιρετικές επεμβάσεις του Θωμά. Είμαι περίεργος να δω πόσο μεγάλες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν οι άλλες ομάδες που θα έρθουν σε αυτό το γήπεδο. Θα τους δημιουργήσουν πολλά – πολλά προβλήματα».

Για το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα στην επίθεση: «Μη ξεχνάμε ότι έχουμε Ζίνι και Πιερό. Το δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς προσαρμόζεται. Δεν ειμαι ικανοποιημένος από τη γενική εικόνα της ομάδας. Είμαι χαρούμενος με τη μεταγραφή του Βάργκα».