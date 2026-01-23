newspaper
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
23 Ιανουαρίου 2026

Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Απάντηση στα δημοσιεύματα, αλλά και στις αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, που αναφέρονται σε «φωτογραφική» τροπολογία για την συνεπιμέλεια τέκνων, η οποία κατατέθηκε στις 19 Δεκεμβρίου και είχε ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για την ψήφιση του νόμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Με δήλωση που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Κεφαλογιάννη διευκρινίζει πως «ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού».

Και υπογραμμίζει ότι «πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών».

Σε πιο προσωπικό τόνο, η υπουργός Τουρισμού αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές».

«Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητάς μου», αναφέρει, διαμηνύοντας πως «οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

Ολόκληρη η δήλωση της Όλγας Κεφαλογιάννη:

Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητάς μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.

Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση.

Φλωρίδης: Δεν είναι «φωτογραφική» για την Κεφαλογιάννη – Αφορά όλους

Στις αντιδράσεις που προέκυψαν από την επίμαχη τροπολογία και τη χρήση της από την Όλγα Κεφαλογιάννη απάντησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, το πρωί της Παρασκευής, και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στο OPEN, o κ. Φλωρίδης ανέφερε πως «δημιουργήθηκε η εντύπωση πως κάναμε κάτι κρυφά», ενώ επισήμανε πως «και στις επιτροπές, και στην Ολομέλεια, δεν υπήρξε καμία ένσταση, καμία κριτική για αυτή τη διάταξη».

«Όταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο, ενημερώνονται τα υπουργεία. Το νομοσχέδιο αυτό είχε δύοπ μέρη: το πρώτο, το κύριο μέρος και το δεύτερο, οι λοιπές διατάξεις. Στο δεύτερο μέρος ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία, όχι τροπολογίες, κανονικά στο σώμα του νομοσχεδίου, κανονικά άρθρα, και αυτό είναι η καθημερινή πρακτική», διευκρίνισε ο υπουργός προσθέτοντας ότι πρόκειται για διάταξη και όχι τροπολογία.

«Δεν είναι τροπολογία, είναι διάταξη»

«Ο κόσμος μπερδεύει μια τροπολογία που έρχεται στη Βουλή και διατάξεις που μπήκαν από την αρχή. Μια τροπολογία μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν δίνει τη δυνατότητα στη Βουλή να τη διαχειριστεί σωστά», εξήγησε και προσέθεσε: «Οι διατάξεις αυτές είναι πάνω από 35, σε αυτές ήταν 8 από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ξεκίνησε η συζήτηση στις επιτροπές. Στην αρμόδια επιτροπή έγιναν 4 συνεδριάσεις. Εκεί κατέθεσαν και αρμόδιοι φορείς. Μετά από αυτές, το νομοσχέδιο εισήχθη στην Ολομέλεια, η οποία κράτησε δύο ημέρες. Σε όλη τη διάρκεια των συζητήσεων δεν υπήρξε καμία ένσταση και κριτική στη διάταξη αυτή».

Όπως ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, «επί των διατάξεων του νομοσχεδίου συνολικά, η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή και έγινε ονομαστική – η διάταξη αυτή ψηφίστηκε από 180 βουλευτές, και ο ΣΥΡΙΖΑ, η ‘Νίκη’ και η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου είπαν ‘παρών’. Δηλαδή δεν αρνήθηκαν ψήφο. Ψήφισε η ΝΔ, το ΚΚΕ και τρεις ανεξάρτητοι, 180. Δηλαδή, αυτή η διάταξη πήρε την ψήφο των 3/5 της Βουλής ως θετική ψήφο και την ανοχή των 2/3, δηλαδή πήρε πάνω από 200 ψήφους. Σχηματίστηκε μία πλειοψηφία τεράστια στη Βουλή και αυτοί που την ψήφισαν, τι είδαν; Είδαν ότι αυτή είναι μία καλή διάταξη για τους πολίτες μας. Αυτό ψήφισαν».

Σε ερώτηση για την κριτική ότι η διάταξη είναι «φωτογραφική», καθώς η πρώτη που έκανε χρήση αυτής είναι η υπουργός Τουρισμού, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε: «Το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη τη φορτώνουν σε έναν πολιτικό όταν αφορά όλο τον λαό και έπρεπε να το ρυθμίσουμε εδώ και πολύ καιρό αδικεί τη ρύθμιση. Η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών γιατί αφορά ένα δικαίωμα».

Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη
Νέα «καρφιά» 23.01.26

Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη

«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο
Γροιλανδία 23.01.26

Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο

«Απαιτείται η Ευρώπη να διατυπώσει έναν ισχυρό λόγο για ειρήνη, ασφάλεια, ενοποίηση εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in: Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία – Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία - Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις του in.gr, προτίθεται το Προεδρείο της Βουλής να διασώσει το θεσμικό κύρος της Βουλής;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
Διπλωματία 23.01.26

NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Ζητούνται απαντήσεις 23.01.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου
Στην εξεταστική 23.01.26

Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου

To in αποκαλύπτει τις «στημένες» -όπως κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης- ερωτήσεις από τη ΝΔ στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, με κανένα βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να μην έχει αντιδράσει μετά την κατάθεσή του εδώ και δύο μήνες. Το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου, Σωτήρη Ντάλλα στον Τρίμπαλη.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μητσοτάκης: «Και ναι και όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα – Συνέντευξη στο Euronews
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ - Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Σύνταξη
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
Από την Ακαδημία Αθηνών 23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
in Confidential 23.01.26

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες – Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού
Συνέδριο Νέας Αριστεράς 22.01.26

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από Χαρίτση - Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού

Αυλαία για τις εργασίες του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς. Μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας, έστειλε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο

Συνεχίζει να απορρίπτει τη συμπόρευση με τη δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τον υπέρμετρο «πόλεμο» που έχει δεχθεί και τις ανοιχτές νομικές εκκρεμότητες με φόντο τις υποκλοπές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
