Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα, αλλά και στις αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, που αναφέρονται σε «φωτογραφική» τροπολογία για την συνεπιμέλεια τέκνων, η οποία κατατέθηκε στις 19 Δεκεμβρίου και είχε ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για την ψήφιση του νόμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Με δήλωση που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Κεφαλογιάννη διευκρινίζει πως «ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού».

Και υπογραμμίζει ότι «πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών».

Σε πιο προσωπικό τόνο, η υπουργός Τουρισμού αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές».

«Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητάς μου», αναφέρει, διαμηνύοντας πως «οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

Ολόκληρη η δήλωση της Όλγας Κεφαλογιάννη:

Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.

Φλωρίδης: Δεν είναι «φωτογραφική» για την Κεφαλογιάννη – Αφορά όλους

Στις αντιδράσεις που προέκυψαν από την επίμαχη τροπολογία και τη χρήση της από την Όλγα Κεφαλογιάννη απάντησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, το πρωί της Παρασκευής, και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στο OPEN, o κ. Φλωρίδης ανέφερε πως «δημιουργήθηκε η εντύπωση πως κάναμε κάτι κρυφά», ενώ επισήμανε πως «και στις επιτροπές, και στην Ολομέλεια, δεν υπήρξε καμία ένσταση, καμία κριτική για αυτή τη διάταξη».

«Όταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο, ενημερώνονται τα υπουργεία. Το νομοσχέδιο αυτό είχε δύοπ μέρη: το πρώτο, το κύριο μέρος και το δεύτερο, οι λοιπές διατάξεις. Στο δεύτερο μέρος ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία, όχι τροπολογίες, κανονικά στο σώμα του νομοσχεδίου, κανονικά άρθρα, και αυτό είναι η καθημερινή πρακτική», διευκρίνισε ο υπουργός προσθέτοντας ότι πρόκειται για διάταξη και όχι τροπολογία.

«Δεν είναι τροπολογία, είναι διάταξη»

«Ο κόσμος μπερδεύει μια τροπολογία που έρχεται στη Βουλή και διατάξεις που μπήκαν από την αρχή. Μια τροπολογία μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν δίνει τη δυνατότητα στη Βουλή να τη διαχειριστεί σωστά», εξήγησε και προσέθεσε: «Οι διατάξεις αυτές είναι πάνω από 35, σε αυτές ήταν 8 από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ξεκίνησε η συζήτηση στις επιτροπές. Στην αρμόδια επιτροπή έγιναν 4 συνεδριάσεις. Εκεί κατέθεσαν και αρμόδιοι φορείς. Μετά από αυτές, το νομοσχέδιο εισήχθη στην Ολομέλεια, η οποία κράτησε δύο ημέρες. Σε όλη τη διάρκεια των συζητήσεων δεν υπήρξε καμία ένσταση και κριτική στη διάταξη αυτή».

Όπως ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, «επί των διατάξεων του νομοσχεδίου συνολικά, η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή και έγινε ονομαστική – η διάταξη αυτή ψηφίστηκε από 180 βουλευτές, και ο ΣΥΡΙΖΑ, η ‘Νίκη’ και η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου είπαν ‘παρών’. Δηλαδή δεν αρνήθηκαν ψήφο. Ψήφισε η ΝΔ, το ΚΚΕ και τρεις ανεξάρτητοι, 180. Δηλαδή, αυτή η διάταξη πήρε την ψήφο των 3/5 της Βουλής ως θετική ψήφο και την ανοχή των 2/3, δηλαδή πήρε πάνω από 200 ψήφους. Σχηματίστηκε μία πλειοψηφία τεράστια στη Βουλή και αυτοί που την ψήφισαν, τι είδαν; Είδαν ότι αυτή είναι μία καλή διάταξη για τους πολίτες μας. Αυτό ψήφισαν».

Σε ερώτηση για την κριτική ότι η διάταξη είναι «φωτογραφική», καθώς η πρώτη που έκανε χρήση αυτής είναι η υπουργός Τουρισμού, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε: «Το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη τη φορτώνουν σε έναν πολιτικό όταν αφορά όλο τον λαό και έπρεπε να το ρυθμίσουμε εδώ και πολύ καιρό αδικεί τη ρύθμιση. Η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών γιατί αφορά ένα δικαίωμα».