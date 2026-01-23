magazin
Σκορπιός για πάντα: Πέθανε o αρχιτέκτονας τoυ ρυθμού των Scorpions, Φράνσις Μπούχολτς
23 Ιανουαρίου 2026, 17:20

Σκορπιός για πάντα: Πέθανε o αρχιτέκτονας τoυ ρυθμού των Scorpions, Φράνσις Μπούχολτς

Η σιωπηλή δύναμη πίσω από τη χρυσή εποχή των Scorpions, o μπασίστας Φράνσις Μπούχολτς πέθανε σε ηλικία 71 ετών

Σύνταξη
Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Στόχος η μακροζωία: Ποιες τροφές είναι στυλοβάτες της υγιούς γήρανσης

Η παγκόσμια μουσική σκηνή θρηνεί την απώλεια του Φράνσις Μπούχολτς, του επί 19 χρόνια μπασίστα των Scorpions , ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο μπασίστας των κλασικών Scorpions, Φράνσις Μπούχολτς, έδωσε παλμό στις μεγαλύτερες μπαλάντες της ιστορίας του συγκροτήματος. Ο Φράνσις Μπούχολτς υπήρξε ο ρυθμικός συνδετικός κρίκος της μπάντας για δύο δεκαετίες με το μπάσο του να σφραγίζει τον ήχο του χαρντ ροκ της δεκαετίας του ’80.

Ο Μπούχολτς ταύτισε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Scorpions ενώ του πιστώνεται και η κατάκτηση της αμερικανικής αγοράς από τη μπάντα.

Η είδηση του θανάτου του Φράνσις Μπούχολτς στις 22 Ιανουαρίου 2026, σκόρπισε τη θλίψη στους εκατομμύρια θαυμαστές των Scorpions ανά την υφήλιο. Ο Γερμανός μουσικός, ο οποίος υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της κλασικής σύνθεσης από το 1973 έως το 1992, απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών, νικημένος από την επάρατο νόσο.

Η σύζυγός του, Χέλα, και τα παιδιά του επιβεβαίωσαν το γεγονός, αναφέροντας πως ο Φράνσις έφυγε ειρηνικά, έχοντας δίπλα του τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος ενός σημαντικού κεφαλαίου για το συγκρότημα από το Ανόβερο, καθώς ο Μπούχολτς ήταν παρών σε όλες τις μεγάλες στιγμές που μετέτρεψαν τους Scorpions σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Ο Μπούχολτς εντάχθηκε στο δυναμικό της μπάντας το 1973, την ίδια περίοδο με τον δεξιοτέχνη κιθαρίστα Ούλι Γιον Ροθ, αντικαθιστώντας τον Λόταρ Χάιμπεργκ. Η πρώτη του ηχογράφηση με το γκρουπ ήταν το άλμπουμ Fly to the Rainbow του 1974, αλλά ήταν η δεκαετία του ’80 που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού.

Μαζί με τον Κλάους Μάινε, τον Ρούντολφ Σένκερ, τον Ματίας Γιαμπς και τον Χέρμαν Ράρεμπελ, αποτέλεσε τη λεγόμενη «κλασική σύνθεση» που κυριάρχησε στα charts.

Το στιβαρό και ακριβές παίξιμό του αποτέλεσε τη βάση για εμβληματικούς δίσκους όπως τα Blackout και Love at First Sting, ενώ το μπάσο του ακούγεται στο διαχρονικό Wind of Change, το τραγούδι που έγινε ο ύμνος της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου.

Παρά την επεισοδιακή αποχώρησή του από το συγκρότημα το 1992, ο Μπούχολτς δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μεγάλη του αγάπη για τη μουσική. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ασχολήθηκε με την παραγωγή δίσκων και εξέδωσε το βιβλίο Bass Magic, μοιραζόμενος τα μυστικά της τέχνης του.

Η επιστροφή του στα μουσικά δρώμενα έγινε δυναμικά μέσα από τη συνεργασία του με τον Μίχαελ Σένκερ στο σχήμα Temple of Rock, αποδεικνύοντας ότι το πάθος του για το ροκ παρέμενε αναλλοίωτο.

Με περισσότερους από 50 χρυσούς και πλατινένιους δίσκους στο ενεργητικό του και πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια παγκοσμίως, ο Φράνσις Μπούχολτς αφήνει πίσω του μια βαριά παρακαταθήκη που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές μπασιστών.

