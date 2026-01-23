magazin
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δέσποινα Βανδή: Οριστικά εκτός από το J2US, ποιος είναι ο λόγος
Fizz 23 Ιανουαρίου 2026, 14:17

Δέσποινα Βανδή: Οριστικά εκτός από το J2US, ποιος είναι ο λόγος

Η Δέσποινα Βανδή δε θα είναι στην ομάδα των κριτών που πλαισιώνουν το μουσικό show.

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Spotlight

Το Just the 2 of Us έρχεται ξανά σύντομα στις οθόνες, ωστόσο με την επιστροφή της παραγωγής, ξεκίνησε μια συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την κριτική επιτροπή.

Μέχρι και τον τελευταίο κύκλο στην καρέκλα των κριτών βλέπαμε τους Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασούλη, Βίκυ Σταυροπούλου και την Καίτη Γαρμπή. Στα νέα επεισόδια θα λείπει η Δέσποινα Βανδή.

Δέσποινα Βανδή: Γιατί δεν θα βρίσκεται στην ομάδα του Just the 2 of Us

Ο Νίκος Κοκλώνης διευκρίνισε τους λόγους που δεν συμφώνησαν στη συνεργασία.

«Επιστρέφουμε με το J2US. Οι κριτές θα είναι οι ίδιοι, μπορώ να το ανακοινώσω.  Θα ήθελα ως κριτές την Άννα Βίσση και τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν θα είναι η Δέσποινα Βανδή. Θα δούμε έκπληξη εκεί.

Την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η Δέσποινα τραγουδάει και σε αυτό το Just επειδή θα είμαστε στον αέρα από τις 8 έως τις 2 το πρωί, όπως πάντα, η Δέσποινα πρέπει να φεύγει στις 11. 8 με 11, χωρίς κριτή μετά είναι πρόβλημα.»

Νίκος Κοκλώνης: Θα διασκεδάζουμε μετά την εκπομπή στο κέντρο που εμφανίζεται

«Ξέρετε, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή και είχανε φτιάξει τα προγράμματά τους. Εγώ θα ήθελα και τη Δέσποινα στο J2US, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα πηγαίνουμε μετά να διασκεδάζουμε εκεί» εξήγησε ο Νίκος Κοκλώνης στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1.

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες για την πρεμιέρα είναι η 14η Φεβρουαρίου και η 21η Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» ακόμα η τελική απόφαση.

Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Φαπ 23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail
«Αποκρουστικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό» 22.01.26

«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Με σπασμένη φωνή και δάκρυα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ περιέγραψε τον εφιάλτη της διαρκούς παρακολούθησης από τη Daily Mail και τη λεγεώνα των βρετανικών ταμπλόιντ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Σύνταξη
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Σύνταξη
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»
Fizz 22.01.26

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος πήρε προθεσμία προκειμένου να καταθέσει το υπόμνημα με τις διευκρινίσεις που ζητά ο εισαγγελέας γύρω από τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύνταξη
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Ζητούνται απαντήσεις 23.01.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Φαπ 23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει
Ανοιχτή πλήγη 23.01.26

Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει

Μπορεί να ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις και τα αγροτικά μπλόκα, όμως κάθε άλλο παρά ξεμπέρδεψε η κυβέρνηση με το αγροτικό ζήτημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Στο έλεος των ψεκασμένων 23.01.26

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης
Ελλάδα 23.01.26

Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό είχε προσδιοριστεί για σήμερα ,αλλά τελικά λόγω κωλύματος στο πρόσωπο συνηγόρων υπεράσπισης δεν ξεκίνησε η δευτεροβάθμια δίκη και οι δικαστές έκριναν δεκτό το αίτημα αναβολής

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νοσοκομείο Παίδων: Διασωληνώθηκε 3χρονος που εισήχθη με γρίπη – Στη ΜΕΘ σε καλύτερη κατάσταση 6χρονος
Συναγερμός 23.01.26

Διασωληνώθηκε 3χρονος που εισήχθη στο Παίδων με γρίπη - Στη ΜΕΘ σε καλύτερη κατάσταση 6χρονος

Η γρίπη έχει επηρεάσει εκατοντάδες παιδιά στη χώρα μας, προκαλώντας βαριές νοσηλείες, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα, επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

Σύνταξη
Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη

Η Γερμανία σκέφτεται να αποσύρει τη συμμετοχή της από το επικείμενο Μουντιάλ λόγω των συνεχιζόμενων απειλών ΗΠΑ και Τραμπ για τη Γροιλανδία και η... μπάλα μπορεί να πάρει και άλλες χώρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου
Culture Live 23.01.26

Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου

Το σημαντικό εύρημα των “Δεσμωτών” του Φαλήρου, αφορά στην ομαδική ταφή ανδρών, η οποία εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

