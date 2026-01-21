Ημέρες ART/ TECH από την COSMOTE TELEKOM: 4 λόγοι που δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα

Τις τελευταίες δεκαετίες, η τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά το «τοπίο» στην τέχνη. Δεν λειτουργεί πια μόνο ως ένα εργαλείο διάδοσης, αλλά έχει μετατραπεί σε εργαλείο δημιουργίας. Δίνει στους καλλιτέχνες, όχι μόνο βήμα και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο κοινό, αλλά και τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν τα όρια της έκφρασής τους. Να απομακρυνθούν, έστω και προσωρινά, από τα παραδοσιακά μέσα, να πειραματιστούν, να παίξουν, να συνθέσουν με ψηφιακά μέσα που ανατρέπουν κανόνες και συμβάσεις.

Από την τεχνητή νοημοσύνη και την εικονική πραγματικότητα μέχρι τις διαδραστικές εγκαταστάσεις και τον ψηφιακό ήχο, η τέχνη αποκτά νέες διαστάσεις και προσκαλεί το κοινό να συμμετέχει ενεργά, όχι απλώς να παρατηρεί.

Σε αυτή τη νέα εποχή, όπου η δύναμη της τεχνολογίας γίνεται μέσο έμπνευσης, παιχνιδιού και σύνδεσης μας προσκαλεί η τριήμερη γιορτή Ημέρες ART/ TECH από την COSMOTE TELEKOM . Από την Παρασκευή 23 έως και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων θα μετατραπεί σε έναν κόμβο ψηφιακής δημιουργίας, προσφέροντας δωρεάν στο κοινό μια μοναδική εμπειρία με έργα ψηφιακής τέχνης, AI και VR εμπειρίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και live μουσική.

Κι αν όλα τα παραπάνω δεν ήταν αρκετά για να σε πείσουν να βάλεις τις «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στο calendar σου, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τέσσερις λόγους που εξηγούν γιατί αυτό το τριήμερο αποτελεί μία συναρπαστική εμπειρία που «γεφυρώνει» τον φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο και δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα!

#1 Ένα «ζωντανό» ψηφιακό γλυπτό που συνδυάζει ΑΙ και AR/VR

Αλήθεια, πώς θα σου φαινόταν να μπεις σε έναν κόσμο όπου το ψηφιακό «ζωντανεύει» και εσύ από απλός θεατής γίνεσαι κομμάτι του έργου; Χάρη στο εντυπωσιακό «COSMOTE TELEKOM medusa valley» σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival, αυτό το σενάριο γίνεται πραγματικότητα. Πρόκειται για μία διαδραστική εγκατάσταση, το μεγαλύτερο interactive installation που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, το οποίο αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR/VR) για να δημιουργήσει μία πρωτόγνωρη εμπειρία για το κοινό.

Ολογραφικά θαλάσσια «πλάσματα», φωτεινές μέδουσες, ζωντανεύουν, κινούνται και αντιδρούν στην ανθρώπινη παρουσία μέσα από ειδικούς αισθητήρες, προσκαλώντας το κοινό σε έναν συνεχή διάλογο με το έργο. Ωστόσο, η εμπειρία δεν σταματά εκεί. Μέσα από ειδικά εργαστήρια, μικροί και μεγάλοι έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δικές τους διαδραστικές μέδουσες, χρησιμοποιώντας υλικά προς ανακύκλωση, συνδέοντας τη δημιουργικότητα με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

#2 Καινοτόμες δράσεις και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους

Οι « Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM » είναι η ιδανική αφορμή για μία… άκρως οικογενειακή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και για όσους θέλουν να ζήσουν την τεχνολογία μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και τη συμμετοχή. Το πρόγραμμα του τριημέρου περιλαμβάνει έργα ψηφιακής και διαδραστικής τέχνης, καθώς και μία σειρά από καινοτόμες δράσεις, όπως VR προβολές, workshop «AI in comics», εργαστήριο κινούμενης εικόνας, εργαστήριο εισαγωγής στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής.

Επιπλέον, έχουν σχεδιαστεί δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και γονείς, μετατρέποντας την επίσκεψη σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλη την οικογένεια. Εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από την τεχνολογία, δημιουργικές δραστηριότητες όπως facepainting, η διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση «Η Σαββέρια στη χώρα των γρίφων», η συναυλία με τα ΖΑΜΟΜΙΝΙΑ και το bubble performance «Κοσμοναύτες» συνθέτουν ένα πρόγραμμα που συνδυάζει γνώση, ψυχαγωγία και φαντασία, με κοινό παρονομαστή τη χαρά της συμμετοχής.

#3 Μία εμπειρία που φέρνει την καινοτομία στον πραγματικό κόσμο

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» δεν είναι απλά μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας, αλλά μία ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής που διαμορφώνουν τον τρόπο που θα ζούμε, θα δημιουργούμε, θα επικοινωνούμε στο μέλλον. Ακριβώς για αυτό, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώροθα μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με τρία ρομπότ που έχουν αναπτυχθεί και εκπαιδευτεί στην Ελλάδα από το IT Innovation Center της COSMOTE TELEKOM.

#4 Τρεις ημέρες που η μουσική χτυπά δυνατά στο κέντρο της Αθήνας

Αν βρεθείς στην Τεχνόπολη το τριήμερο 23-25 Ιανουαρίου, δεν θα έχεις μόνο την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με πρωτοποριακά έργα τέχνης και τεχνολογίες αιχμής, αλλά θα ζήσεις και τρεις βραδιές γεμάτες μουσική. Την Παρασκευή 23/1 στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί DJ Opening Party με τους TIME FLIES, το Σάββατο 24/1 στις 18:00 θα ακολουθήσει συναυλία με τις Σκιαδαρέσες, ενώ το τριήμερο θα κλείσει με συναυλία της Νεφέλης Φασούλη την Κυριακή 25/1 στις 18:00.

Αν θέλεις, λοιπόν, να ζήσεις ένα τριήμερο γεμάτο τεχνολογία, τέχνη και πρωτότυπες εμπειρίες από το… μέλλον, το Ημέρες ART/ TECH από την COSMOTE TELEKOM είναι η εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα.