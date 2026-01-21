Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Ιδού πόσες ώρες videogames την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία
Ιδού πόσες ώρες videogames την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία

Νέα μελέτη δείχνει ότι η ενασχόληση με τα videogames πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο έχει σημαντική επίδραση στη διατροφή, στον ύπνο και στο βάρος των νεαρών ατόμων.

Η εικόνα παιδιών και νεαρών ενηλίκων «καρφωμένων» επί ώρες με το χειριστήριο στο χέρι μπροστά από μια οθόνη είναι συνήθης σε κάθε σπίτι. Τώρα μια νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Curtin στο Περθ της Αυστραλίας αποκαλύπτει πόσες ώρες videogames την εβδομάδα μπορούν να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στη διατροφή, στον ύπνο και στο βάρος των νεαρών ατόμων.

Πάνω από 10 ώρες το «κλειδί»

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrition, η ενασχόληση με τα videogames περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα βλάπτει σοβαρά νευραλγικές παραμέτρους της καθημερινότητας και τελικώς της υγείας.

Οι τρεις ομάδες εθελοντών

Προκειμένου να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα οι ερευνητές μελέτησαν 317 φοιτητές πέντε πανεπιστημίων της Αυστραλίας με μέση ηλικία τα 20 έτη. Χώρισαν τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες με βάση τον χρόνο που οι ίδιοι είχαν δηλώσει ότι περνούν παίζοντας videogames: η πρώτη ομάδα περιελάμβανε όσους έπαιζαν λίγο (0-5 ώρες την εβδομάδα), η δεύτερη εκείνους που έπαιζαν μέτριο διάστημα (5-10 ώρες την εβδομάδα) και η τρίτη εκείνους που έπαιζαν πολύ (πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα).

«Κάθε επιπλέον ώρα gaming την εβδομάδα φάνηκε να συνδέεται με πτώση στην ποιότητα της διατροφής»

Οπως προέκυψε, όσοι έπαιζαν λίγο ή μέτρια εμφάνιζαν παρόμοιες παραμέτρους υγείας. Η κατάσταση φάνηκε να χειροτερεύει σημαντικά όταν η ενασχόληση με τα videogames ξεπερνούσε τις 10 ώρες εβδομαδιαίως.

Ζήτημα το υπερβολικό gaming, όχι το gaming γενικώς

Οπως ανέφερε ο καθηγητής Μάριο Σιέρβο από τη Σχολή Πληθυσμιακής Υγείας του Πανεπιστημίου Curtin, τα ευρήματα μαρτυρούν ότι το ζήτημα- «κλειδί» είναι το υπερβολικό gaming και όχι το ίδιο το gaming. «Αυτό που είδαμε ήταν ότι οι συμμετέχοντες που έπαιζαν ως και 10 ώρες την εβδομάδα είχαν παρόμοια εικόνα σε ό,τι αφορούσε τη διατροφή, τον ύπνο και το σωματικό βάρος. Οι μεγάλες διαφορές εμφανίζονταν σε όσους έπαιζαν πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα – η συγκεκριμένη ομάδα παρουσίαζε σαφή απόκλιση από το υπόλοιπο δείγμα».

Λίγες ώρες gaming την ημέρα φαίνεται πως δεν έχουν επιπτώσεις στην υγεία των ανηλίκων

Λίγες ώρες gaming την εβδομάδα φαίνεται πως δεν έχουν επιπτώσεις στην υγεία των ανηλίκων

Οι σημαντικές διαφορές

Και ποιες ήταν αυτές οι διαφορές; Σημαντική πτώση στην ποιότητα της διατροφής και υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Τα άτομα που έπαιζαν πολλές ώρες videogames είχαν μέσο Δείκτη Μάζας Σώματος 26,3 kg/m2, σε σύγκριση με 22,2kg/m2 και 22,8kg/m2 στις ομάδες της χαμηλής και μέτριας χρήσης αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι ΔΜΣ άνω του 25 δείχνει υπέρβαρο άτομο ενώ ο ΔΜΣ της τάξεως του 22 φανερώνει φυσιολογικό βάρος.

«Κάθε επιπλέον ώρα gaming την εβδομάδα φάνηκε να συνδέεται με πτώση στην ποιότητα της διατροφής, ακόμη και όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφή και το βάρος όπως το στρες, η φυσική δραστηριότητα κ.α.» σημείωσε ο καθηγητής Σιέρβο.

Σύνδεση με διαταραχές του ύπνου

Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι ομάδες ανέφεραν σχετικά κακή ποιότητα ύπνου, ωστόσο όσοι έπαιζαν μέτρια ή πολύ είχαν χειρότερα σκορ σε σύγκριση με όσους έπαιζαν λίγο – συνολικά φάνηκε ότι όσο περισσότερες ήταν οι ώρες του gaming τόσο ισχυρότερη ήταν η σύνδεση με διαταραχές του ύπνου.

Σαφές μοτίβο αύξησης του κινδύνου προβλημάτων

«Η μελέτη αυτή δεν αποδεικνύει ότι το gaming προκαλεί προβλήματα στη διατροφή, στον ύπνο και στο βάρος αλλά δείχνει ένα σαφές μοτίβο σύμφωνα με το οποίο το υπερβολικό gaming μπορεί να συνδέεται με αύξηση του κινδύνου για όλα αυτά τα προβλήματα» επεσήμανε ο δρ Σιέρβο και συμπλήρωσε ότι «τα δεδομένα μας μαρτυρούν ότι η χαμηλή και μέτρια ενασχόληση με τα videogames δεν προκαλεί σε γενικό πλαίσιο προβλήματα. Ωστόσο το υπερβολικό gaming έχει αρνητική επίδραση σε υγιεινές συνήθειες όπως η ισορροπημένη διατροφή, ο σωστός ύπνος και η φυσική άσκηση».

Συστάσεις στους gamers

Κλείνοντας ο καθηγητής συνέστησε στους gamers να κάνουν διαλείμματα όταν παίζουν, να αποφεύγουν να παίζουν αργά τη νύχτα αλλά και να επιλέγουν υγιεινά σνακ όταν πεινούν προκειμένου να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση.

World
Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά
Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά

Η Κομισιόν κατέθεσε πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια, εν μέσω ανησυχίας για κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόρειο πόλο.

Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ
Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ

Η μετα-ανάλυση προηγούμενων ερευνών υψηλής ποιότητας που περιελάμβαναν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά δεν έδειξε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην παρακεταμόλη και τον αυτισμό.

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής
Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

«Η επίλυση των προβλημάτων των αγροτών και η υπέρβαση της κρίσης στον πρωτογενή τομέα απαιτεί αλλαγή πολιτικής. Απαιτεί το συντομότερο εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά
Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά

Η Κομισιόν κατέθεσε πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια, εν μέσω ανησυχίας για κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα

Μια viral στιγμή έζησε το πάνελ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA, όταν η τραγουδίστρια Μαριάννα Παπαμακαρίου συνάντησε τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτη Δουδωνή και του αφιέρωσε το Ρήγμα.

«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»
Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό
Σφυροκοπά την κυβέρνηση η Αντιπολίτευση για το αγροτικό

Για εκτεταμένη διαφθορά όπως αποκαλύπτει και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσχηματικό διάλογο και έλλειψη σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα κατηγορεί η Αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Τεταμένο το κλίμα στη Βουλή.

Σύνοδος στο Νταβός: Η κρίσιμη ομιλία του Τραμπ – Χαίρομαι που είμαι με φίλους και εχθρούς
Δείτε live την ομιλία Τραμπ στο Νταβός: Επίθεση στην Ευρώπη με το καλημέρα - «Κινείστε στη λάθος κατεύθυνση»

Ανησυχία και εκνευρισμός στο Νταβός ενόψει της ομιλίας Τραμπ για τη Γροιλανδία και τις σχέσεις ΗΠΑ με την Ευρώπη - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να ορίζεται στο Καραϊσκάκη από την ΚΕΔ και τον Ευαγγέλου στην Τρίπολη.

Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες
Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες

Με αφορμή την έντονη χιονόπτωση ο Δήμος Μουζακίου εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς όπως αναφέρει το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τους 30 πόντους σε συγκεκριμένη περιοχή.

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

