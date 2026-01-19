newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί
Κόσμος 19 Ιανουαρίου 2026 | 06:41

Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί

Οι μαχητές του Ιβάν Μορδίσκο--πρόκειται για τον αρχηγό της μεγαλύτερης οργάνωσης διαφωνούντων των πρώην FARC και τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στη χώρα--ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με άλλη ομάδα διαφωνούντων, υπό τον λεγόμενο Καλαρκά στην Κολομβία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μάχες στο νότιο τμήμα της Κολομβίας μεταξύ δυο παρατάξεων διαφωνούντων των πρώην FARC στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από είκοσι ανθρώπους στον νομό Γουαβιάρε, στο τμήμα του Αμαζονίου στην κολομβιανή επικράτεια, ενημέρωσαν χθες Κυριακή το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στον στρατό.

Οι μαχητές του Ιβάν Μορδίσκο–πρόκειται για τον αρχηγό της μεγαλύτερης οργάνωσης διαφωνούντων των πρώην FARC και τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στη χώρα–ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με άλλη ομάδα διαφωνούντων, υπό τον λεγόμενο Καλαρκά.

Οι μαχητές των δυο ομάδων απορρίπτουν τους όρους της συμφωνίας ειρήνης του 2016, που οδήγησε στον αφοπλισμό και τη διάλυση του μεγαλύτερου αντάρτικου της Λατινικής Αμερικής, των FARC (Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας), και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους.

Διεκδικούν τομέα που διαρρέει ο Αμαζόνιος και έχουν εμπλακεί σε πόλεμο για τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και τις εκβιάσεις.

Στις εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυο παρατάξεις έχασαν τη ζωή τους 27 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό του στρατού, ωστόσο επισήμως δεν έχει υπάρξει καταμέτρηση ούτε ταυτοποίηση των θυμάτων. Για λόφους ασφαλείας, δεν έχει γίνει ακόμη επιχείρηση για την ανάσυρση των πτωμάτων.

Ο κύριος λόγος των μαχών είναι «η διένεξη για τον έλεγχο της περιοχής», ανέφερε ο στρατός.

Βίντεο που μοιράστηκε με το AFP ο στρατός και κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει πάνω από είκοσι νεκρούς πεσμένους στο έδαφος, με στολές παραλλαγής και άρβυλα.

Η παράταξη του Ιβάν Μορδίσκο διεξήγαγε ειρηνευτικές συνομιλίες με την κυβέρνηση του κεντροαριστερού προέδρου Γουστάβο Πέτρο για περίπου έναν χρόνο, αλλά αποχώρησε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων το 2024.

Από την πλευρά της, η παράταξη υπό τον λεγόμενο Καλαρκά διεξήγαγε–διακοπτόμενες και αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο–διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση. Το αδιέξοδο ενέσκηψε μετά το ξέσπασμα σκανδάλου για την υποτιθέμενη παρείσφρηση της οργάνωσής του στην υπηρεσία πληροφοριών.

Τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, κι αντιμέτωπος με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, κατά την οποία έδειξε υπερβολική επιείκεια έναντι των εγκληματικών οργανώσεων, ο Γουστάβο Πέτρο αύξησε την πίεση στους αντάρτες.

Τον Νοέμβριο, αεροπορικές επιδρομές τις οποίες διεξήγαγαν οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 μέλη της παράταξης του Ιβάν Μορδίσκο, συμπεριλαμβανομένων αρκετών εφήβων.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

World
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Ισπανία: «Τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση τρένων – «Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»
Σύγκρουση τρένων 19.01.26

«Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είναι μια από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για την «τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες».

Σύνταξη
Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές
Νέα εποχή στη ρομποτική 19.01.26

Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές

Αμερικανική start-up που ιδρύθηκε το 2022 αποτιμάται ήδη στα 39 δισ. δολάρια, με στόχο τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών για βιομηχανική και οικιακή χρήση

Γεώργιος Μαζιάς
Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες
Δολοφονίες αστυνομικών 19.01.26

Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η Γουατεμάλα

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια» είπε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας σε έκτακτο διάγγελμά του, μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Τουλάχιστον 24 νεκροί και 15 σε κρίσιμη κατάσταση από σύγκρουση τρένων
Δραματικές ώρες 18.01.26 Upd: 05:28

Τουλάχιστον 24 νεκροί και 15 σε κρίσιμη κατάσταση από σύγκρουση τρένων στην Ισπανία - Σαν «ταινία φρίκης»

Σύγκρουση τρένων στη νότια Ισπανία. Τουλάχιστον 24 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά
Σοκ 19.01.26

Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά

Ο Πίτερ Μάλαν τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν παρενέβη για να σταματήσει έναν άνδρα που επιτίθετο βίαια σε γυναίκα στη Γλασκώβη, αφού την είδε αναστατωμένη και να κλαίει στον δρόμο

Σύνταξη
Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;
Ελλάδα 19.01.26

Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;

Τι περιλαμβάνει το φιλόδοξο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πόσο εφικτές είναι οι αλλαγές; Μιλούν στο in: Κώστας Λαγουβάρδος, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Δημήτρης Λιότσιος και Νίκος Γεωργιάδης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μελίσα Γκίλμπερτ 19.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η Μελίσα Γκίλμπερτ κατέθεσε επιστολή στο δικαστήριο, δηλώνοντας τη στήριξή της στον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση

Σύνταξη
Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη
Πολιτική 19.01.26

Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του αμέσως μετά την κρίση, μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τις διπλωματικές προσπάθειες που ξεκίνησαν μετά το επεισόδιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών

Μαρία Βασιλείου
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: «Τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση τρένων – «Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»
Σύγκρουση τρένων 19.01.26

«Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είναι μια από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για την «τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες».

Σύνταξη
Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές
Νέα εποχή στη ρομποτική 19.01.26

Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές

Αμερικανική start-up που ιδρύθηκε το 2022 αποτιμάται ήδη στα 39 δισ. δολάρια, με στόχο τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών για βιομηχανική και οικιακή χρήση

Γεώργιος Μαζιάς
Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες
Δολοφονίες αστυνομικών 19.01.26

Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η Γουατεμάλα

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια» είπε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας σε έκτακτο διάγγελμά του, μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες.

Σύνταξη
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26 Upd: 04:08

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές - Μήνυμα από 112

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
