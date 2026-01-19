Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)
Όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά τη μεγάλη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Ιταλίας (15-13) που σήμανε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Η Εθνική πόλο των Ανδρών θριάμβευσε και απέναντι στην ισχυρή Ιταλία (15-13) και μια αγωνιστική πριν από το τέλος της β’ φάσης των ομίλων, εξασφάλισε και μαθηματικά την 1η θέση στον όμιλό της και ταυτόχρονα την παρουσία της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι.
Παράλληλα όπως και με την Κροατία, η «Γαλανόλευκη» πέτυχε ιστορική νίκη καθώς δεν είχε κερδίσει ποτέ τους Ιταλούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκού.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ 2 Σπορ αποθέωσε την προσπάθεια των παικτών του και το ομαδικό πνεύμα που επέδειξαν κόντρα στους Ιταλούς.
Παράλληλα ο Έλληνας τεχνικός παραδέχθηκε πως ήδη η ομάδα του αρχίζει και σκέφτεται το παιχνίδι των ημιτελικών στο οποίο απέναντί της θα βρει μια εκ των Ισπανία ή Ουγγαρία. Ωστόσο ο Βλάχος ξεκαθάρισε πως δεν έχει προτίμηση και πως η υπόθεση πρόκριση εξαρτάται από την απόδοση της Εθνικής μας ομάδα.
«Ήταν ένας από τους βασικούς μας στόχους, προκρινόμαστε με τα δικά μας χέρια κι αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, με τη μέχρι τώρα απόδοσή μας είμαστε πανάξια στα ημιτελικά, αξίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο.
Τα παιδιά ήταν αποφασισμένα, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, είναι ενωμένοι, δεν φάνηκε η απουσία του Γενηδουνιά, αυτό είναι το καλό με αυτή την ομάδα, όλοι έπαιξαν για την ομάδα, είχαμε πολύ καλή απόδοση κυρίως στην άμυνα, στην επίθεση δείξαμε πολλές αρετές, πολλή υπομονή, χωρίς επιπόλαιες κινήσεις.
Ήδη θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον αντίπαλό μας στα ημιτελικά, θα είναι η Ισπανία ή η Ουγγαρία από εμάς εξαρτάται. Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο, είναι διαφορετικές ομάδες».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις που έκανε ο Θοδωρής Βλάχος
