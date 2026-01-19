Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)

Αυτή η Ελλάδα είναι ασταμάτητη! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε μια τεράστια νίκη απέναντι στην Ιταλία επικρατώντας με 15-13 και βάζει πλώρη για την ημιτελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο για τρίτη φορά στην ιστορία της, διεκδικώντας το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Η «γαλανόλευκη» είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κρατώντας μια μικρή διαφορά την οποία πήρε από το ξεκίνημα. Η «σκουάντρα ατζούρα» από την πλευρά της έκανε ό,τι μπορούσε να μπει ξανά στη διεκδίκηση του ματς, χωρίς όμως αποτέλεσμα αφού οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου είχαν… κλειδώσει τον αγώνα φτάνοντας στο θετικό αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ελλάδα να μπαίνει καλύτερα καταφέρνοντας να προηγηθεί με 2-0 με τους Αργυρόπουλο και Κάκαρη, πριν μειώσει η Ιταλία σε 2-1 με τον Γκράτα. Στη συνέχεια… μίλησαν οι άμυνας με το σκορ να μένει ως έχει στο φινάλε της πρώτης περιόδου.

Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου ήταν αποφασισμένο φτάνοντας ξανά το +2 (3-1) με τον Σκουμπάκη, πριν μειώσουν οι αντίπαλοι σε 3-2. Οι δύο ομάδες αντάλλασσαν γκολ στο υπόλοιπο του δεύτερου οκταλέπτου με τους Γκίλλα και Αργυρόπουλο (x2) να σκοράρουν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με 6-4.

Η Εθνική μας ομάδα είχε επιβάλει απόλυτα τον ρυθμό της διατηρώντας ένα καλό προβάδισμα. Ο Κάκαρης έκανε το 7-4, με την Ιταλία να μειώνει σε 7-5. Δύο γκολ από τους Παπαναστασίου και Γκίλλα έγραψαν το 9-5, με τους αντιπάλους με απαντούν με τους Ντι Σόμα και Ντόλτσε για το 9-7. Ο Χαλυβόπουλος όμως έγραψε το 10-7, ολοκληρώνοντας την τρίτη περίοδο.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο η Ελλάδα μπήκε δυνατά σκοράροντας με τους Κάκαρη, Καλογερόπουλο και Παπαναστασίου για να βρεθεί στο +5 με το 13-8, πέντε λεπτά πριν το τέλος. Στη συνέχεια έγινε άψογη διαχείριση για τη «γαλανόλευκη» φτάνοντας στο τελικό 15-13 και παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά.

ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 15-13

Οκτάλεπτα: 2-1, 4-3, 4-3, 5-6

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Αργυρόπουλος (π.π.), 2-0 Κάκαρης (κόντρα), 2-1 Ιόκι Γκράτα (περιφέρεια), 3-1 Σκουμπάκης (π.π.), 3-2 Φερέρο (περιφέρεια), 4-2 Γκίλλας (π.π.), 4-3 Φερέρο (π.π.), 5-3 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 5-4 Ιόκι Γκράτα (φουνταριστός), 6-4 Αργυρόπουλος (πέναλτι), 7-4 Κάκαρης (π.π.), 7-5 Μπαλτζαρίνι (π.π.), 8-5 Παπαναστασίου (πέναλτι), 9-5 Γκίλλας (π.π.), 9-6 Ντι Σόμα (περιφέρεια), 9-7 Ντόλτσε (π.π.), 10-7 Χαλυβόπουλος (π.π.), 11-7 Κάκαρης (φουνταριστός), 11-8 Μπρούνι (π.π.), 12-8 Καλογερόπουλος (π.π.), 13-8 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 13-9 Μπαλτζαρίνι (π.π.), 13-10 Ιόκι Γκράτα (περιφέρεια), 14-10 Χαλυβόπουλος (π.π.), 14-11 Ιόκι Γκράτα (πέναλτι), 14-12 Μπρούνι (φουνταριστός), 15-12 Αργυρόπουλος (π.π.), 15-13 Ιόκι Γκράτα (περιφέρεια).

Η εθνική είχε 9/12 με παίκτη παραπάνω, 2/3 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα.

Η Ιταλία είχε 5/9 με παίκτη παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Χαλυβόπουλος (2΄58΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα), ο Ντι Σόμα (1΄11΄΄πριν το τέλος του παιχνιδιού) και ο Σκουμπάκης (50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης).

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 2, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα 5, Μπρούνι 2, Κοντέμι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 2, Αντονούτσι.

* Στο πρώτο σημερινό παιχνίδι του ΣΤ΄ ομίλου, η Ρουμανία επικράτησε 15-10 της Γεωργίας και εξασφάλισε την είσοδό της στην οκτάδα. Το βράδυ (21:30) θα γίνει η αναμέτρηση της Κροατίας με την Τουρκία.