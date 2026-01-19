Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του

Αρκετές φορές έχουμε δει να ξεφεύγει η κατάσταση σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, όμως αυτό που συνέβη σε ερασιτεχνικό αγώνα στην Ουαλία λίγες φορές το έχουμε συναντήσει. Ποδοσφαιριστής εξαπέλυσε μιας τέτοιας δύναμης αγκωνιά στο πρόσωπο αντιπάλου του που τον ξάπλωσε… φαρδύ – πλατύ στο έδαφος σχεδόν λιπόθυμο!

Το περιστατικό σημειώθηκε το σαββατοκύριακο που μας πέρα σε σε παιχνίδι της 3ης κατηγορίας της χώρας ανάμεσα στην Treaddur Bay FC και την Porthmadog FC, με τον παίκτη της πρώτης Τομ Τέιλορ να γίνεται το επίκεντρο για τον πλέον αρνητικό λόγο.

Συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι είχαν κερδίσει πέναλτι και με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων παρατεταγμένους στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, ο Τέιλορ χτύπησε με όση δύναμη είχε με τον αγκώνα τον επιθετικό των φιλοξενούμενων Ντάνι Μπρούκγουελ, ο οποίος έπεσε κάτω μη έχοντας καταλάβει τι τον χτύπησε.

Absolutely disgusting scenes at the weekend as a player from Welsh Club Treaddur Bay elbowed a player from Porthmadog FC with so much force, it knocked him out cold. 🤯 He shouldn’t be allowed to ever play the game again. 😤 Horrific! 😡pic.twitter.com/53PvPKZAUf — Football Away Days (@FBAwayDays) January 19, 2026

Το κακό για τον δράστη ήταν πως αν και ερασιτεχνικό παιχνίδι αρκετοί κατέγραψαν με το κινητό τους το περιστατικό και πριν τελειώσει το παιχνίδι το σκηνικό είχε γίνει ήδη viral στην Ουαλία!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τέτοιος ντόρος ώστε να κινητοποιηθεί μετά το τέλος του αγώνα (νικήτρια η Treaddur Bay FC με 3-2) η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του Τέιλορ με την κατηγορία της επίθεσης!

Ο δράστης επρόκειτο να παραμείνει υπό κράτηση έως ότου του απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες, ενώ το θύμα χρειάστηκε να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί διάσειση.

Από την πλευρά της η Treaddur Bay μέσω ανακοίνωσής της καταδίκασε τη βίαιη ενέργεια του αθλητή της και παράλληλα έκανε γνωστό ότι τον αποδεσμεύει από το ρόστερ της. Επιπλέον ζήτησε συγγνώμη από τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας, Ντάνι Μπρόγκουελ, αλλά και από την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα, τονίζοντας ότι «δεν ανέχεται τη βία σε καμία μορφή» και ότι το περιστατικό «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί».

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση

«Μετά από Έκτακτη Γενική Συνέλευση της επιτροπής του συλλόγου και την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών, η Ποδοσφαιρική Ομάδα Trearddur Bay παρέχει ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό εντός γηπέδου εναντίον της Porthmadog FC. Μετά από εσωτερική αναθεώρηση, ελήφθη η απόφαση να αποδεσμευτεί ο εμπλεκόμενος παίκτης που είχε τιμωρηθεί με άμεση ισχύ.

Η Ποδοσφαιρική Ομάδα Trearddur Bay δεν ανέχεται καμία μορφή βίας και αναγνωρίζει ότι το περιστατικό δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Η ομάδα εκφράζει την ειλικρινή της συγγνώμη στον εμπλεκόμενο παίκτη της αντίπαλης ομάδας, την CPD Porthmadog, τους διαιτητές του αγώνα, τους οπαδούς και την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα. Η ομάδα θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε εξωτερικές έρευνες ή πειθαρχικές διαδικασίες και δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν, όσο αυτά τα θέματα βρίσκονται σε εξέλιξη».