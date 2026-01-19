Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)

Επεισοδιακός ήταν ο τελικός του Κόπα Άφρικα, με τον διαιτητή να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κακό χαμό που προκλήθηκε!

Συγκεκριμένα, στο 90+7 δόθηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκο και οι παίκτες της Σενεγάλης αντέδρασαν με αποτέλεσμα να φύγουν για λίγο από τον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια να επιστρέψουν με πρωτοβουλία του Σαντιό Μανέ.

Ωστόσο, παρά το χάος που προκλήθηκε, ο διαιτητής Ζαν Ζακ Ενταλά, ήταν ατάραχος και μάλιστα, όταν αντιλήφθηκε την οργή των φιλοξενούμενων έβαλε τα γέλια, με την κάμερα να απαθανατίζει τη συγκεκριμένη σκηνή.

Δείτε την αντίδραση του διαιτητή του Κόπα Άφρικα

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαιτητής γελούσε την ώρα που πολλοί οπαδοί της Σενεγάλης ήθελαν να κάνουν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας της απόφασής του.