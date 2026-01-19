sports betsson
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 15:26
Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)
Ποδόσφαιρο 19 Ιανουαρίου 2026 | 13:26

Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)

Οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για λίγο από τον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας ενός πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Μαρόκο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, με τον διαιτητή να αντιδρά με… επικό τρόπο.

Σύνταξη
Επεισοδιακός ήταν ο τελικός του Κόπα Άφρικα, με τον διαιτητή να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κακό χαμό που προκλήθηκε!

Συγκεκριμένα, στο 90+7 δόθηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκο και οι παίκτες της Σενεγάλης αντέδρασαν με αποτέλεσμα να φύγουν για λίγο από τον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια να επιστρέψουν με πρωτοβουλία του Σαντιό Μανέ.

Ωστόσο, παρά το χάος που προκλήθηκε, ο διαιτητής Ζαν Ζακ Ενταλά, ήταν ατάραχος και μάλιστα, όταν αντιλήφθηκε την οργή των φιλοξενούμενων έβαλε τα γέλια, με την κάμερα να απαθανατίζει τη συγκεκριμένη σκηνή.

Δείτε την αντίδραση του διαιτητή του Κόπα Άφρικα

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαιτητής γελούσε την ώρα που πολλοί οπαδοί της Σενεγάλης ήθελαν να κάνουν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας της απόφασής του.

Economy
Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Αθλητική Ροή
Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»
Κόσμος 19.01.26

Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»

Ο Σμότριτς προειδοποίησε κατά της μεταβίβασης του ελέγχου της περιοχής σε άλλους παράγοντες και άσκησε κριτική σε Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτο, κατηγορώντας τις για εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες
Κλιματική αλλαγή 19.01.26

Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες

Στην Ανταρκτική υπάρχουν περιοχές με τόσο πάγο, που, αν λιώσει, θα μπορούσε να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 15 μέτρα. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν με ποια ταχύτητα μπορεί να συμβεί αυτό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα
Κοινωνική πολιτική 19.01.26

Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων, με δωρεάν καυσόξυλα.

Σύνταξη
Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- 20 μέρες υπουργό- να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- 20 μέρες υπουργό- να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»

“Έχετε υπάρξει υπουργός; Αν είχατε υπάρξει θα γνωρίζατε ότι σε ένα μήνα και κάτι μέρες περίπου στη καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους υπουργείου”, απάντησε ο κ. Σκουρλέτης στα επίμονα ερωτήματα του εισηγητή της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γάζα: Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν, Ουκρανούς και… Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Άλλος με τη βάρκα μας... 19.01.26

Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν και... Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα διοικεί τη Γάζα

Σε οικόπεδο προς εκμετάλλευση επιχειρεί να μετατρέψει τη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ με το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να αναλάβει τη διοίκηση των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;
Culture Live 19.01.26

Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;

Καθώς η Wikipedia κλείνει 25 χρόνια, δοκιμάζεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τον νέο ανταγωνισμό ιδιωτικών πλατφορμών και την πολιτική πίεση για «μεροληψία». Μπορεί να αντέξει;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος
Η επίσκεψη 19.01.26

Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος

Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος υποδέχθηκε στο δημαρχείο, τον Μητροπολίτη όσο και στην συνοδεία του, που αποτελούνταν από τρεις ιερείς από Γουατεμάλα, Βενεζουέλα και Κολομβία.

Σύνταξη
Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
Έρως 19.01.26

Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; - Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο 65χρονος Σον Πεν και η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ συνεχίζουν να είναι μαζί μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
