Ρόκετς – Πέλικανς 119-110: Σπουδαία νίκη και ματς-ορόσημο για τον Ντουράντ (vids)
Οι Ρόκετς επικράτησαν των Πέλικανς με 119-110 και ο Κέβιντ Ντουράντ στο συγκεκριμένο ματς σημείωσε 18 πόντους και κατάφερε να γίνει ο 6ος στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του NBA.
Οι Ρόκετς νίκησαν τους Πέλικανς με 119-110 σε μία ιστορική βραδιά για τον θρυλικό Κέβιντ Ντουράντ, ο οποίος πέτυχε 18 πόντους και κατάφερε να γίνει 6ος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.
Ο εμβληματικός KD ξεπέρασε τον Νοβίτσκι και έφτασε τους 31.562 πόντους, ενώ στο τέλος του ματς απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού και το NBA του επιφύλαξε μία έκπληξη… με μήνυμα του Ντίρκ που προβλήθηκε στην οθόνη.
Ο Ντουράντ έφτασε στο συγκεκριμένο ορόσημο όταν ευστόχησε σε δύο βολές και κατόρθωσε να ανέβει στη λίστα των κορυφαίων της λίγκας.
Ο Ντουράντ ξεπέρασε τον Νοβίτσκι στο Ρόκετς – Πέλικανς
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη νίκη των Ρόκετς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ με 32 πόντους, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 7 τρίποντα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA
Γκρίζλις-Μάτζικ 109-126
Μπουλς-Νετς 124-102
Ρόκετς-Πέλικανς 119-110
Νάγκετς-Χόρνετς 87-110
