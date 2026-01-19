sports betsson
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 09:01
Κίνηση στους δρόμους: Κλειστές λωρίδες λόγω έργων σε Κηφισό, Αττική Οδό και Βουλιαγμένης – Πού υπάρχουν προβλήματα
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρόκετς – Πέλικανς 119-110: Σπουδαία νίκη και ματς-ορόσημο για τον Ντουράντ (vids)
Μπάσκετ 19 Ιανουαρίου 2026 | 09:08

Ρόκετς – Πέλικανς 119-110: Σπουδαία νίκη και ματς-ορόσημο για τον Ντουράντ (vids)

Οι Ρόκετς επικράτησαν των Πέλικανς με 119-110 και ο Κέβιντ Ντουράντ στο συγκεκριμένο ματς σημείωσε 18 πόντους και κατάφερε να γίνει ο 6ος στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του NBA.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

Οι Ρόκετς νίκησαν τους Πέλικανς με 119-110 σε μία ιστορική βραδιά για τον θρυλικό Κέβιντ Ντουράντ, ο οποίος πέτυχε 18 πόντους και κατάφερε να γίνει 6ος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.

Ο εμβληματικός KD ξεπέρασε τον  Νοβίτσκι και έφτασε τους 31.562 πόντους, ενώ στο τέλος του ματς απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού και το NBA του επιφύλαξε μία έκπληξη… με μήνυμα του Ντίρκ που προβλήθηκε στην οθόνη.

Ο Ντουράντ έφτασε στο συγκεκριμένο ορόσημο όταν ευστόχησε σε δύο βολές και κατόρθωσε να ανέβει στη λίστα των κορυφαίων της λίγκας.

Ο Ντουράντ ξεπέρασε τον Νοβίτσκι στο Ρόκετς – Πέλικανς

YouTube thumbnail

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη νίκη των Ρόκετς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ με 32 πόντους, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 7 τρίποντα.

YouTube thumbnail

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Γκρίζλις-Μάτζικ 109-126

Μπουλς-Νετς 124-102

Ρόκετς-Πέλικανς 119-110

Νάγκετς-Χόρνετς 87-110

Headlines:
Business
Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

World
ΕΕ: Σχεδιάζει αντίποινα για Γροιλανδία με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

ΕΕ: Σχεδιάζει αντίποινα για Γροιλανδία με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας, ανέλαβε να εκτελέσει το «περιβόητο» πέναλτι για το Μαρόκο στο... 90+24', όμως η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης μάζεψε εύκολα, κρατώντας το 0-0.

Σύνταξη
Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)

Απίστευτα πράγματα στον τελικό του Κόπα Άφρικα. Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για τα αποδυτήρια και τους γύρισε ο Μανέ

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα για την 20η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό τρόπο για τη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μετά την ήττα από την Εξατσίμπασι, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα εκτός έδρας.

Σύνταξη
Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ

Όσα είπε ο προπονητής του Αρη, Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από την ΑΕΛ Novibet με 1-0. Τι είπε για την αλλαγή του Μορόν, την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ αλλά και τους οπαδούς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Κρίση νομιμοποίησης 19.01.26

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
Τα Νέα της Αγοράς 19.01.26

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ

Ανακαλύπτουμε τρία ντοκιμαντέρ που επαναπροσδιορίζουν την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την ένταση ενός «θρίλερ» με τη συγκίνηση αληθινών ιστοριών που μοιάζουν με παραμύθι.

Σύνταξη
Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κόσμος 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»

Το νέο «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του και η στρατηγική περί διεύρυνσης χωρίς «face control». Το «τρίπτυχο» Δούκα και η απάντησή του στην Άννα Διαμαντοπούλου. Ποια μηνύματα έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος ενόψει συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αρκάς: Περί βλακείας
Social 19.01.26

Αρκάς: Περί βλακείας

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με έμπνευση τον Ντίτριχ Μπονχέφερ

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Σύνταξη
Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ
Κόσμος 19.01.26

Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας

Σύνταξη
Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί
Κόσμος 19.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί

Οι μαχητές του Ιβάν Μορδίσκο--πρόκειται για τον αρχηγό της μεγαλύτερης οργάνωσης διαφωνούντων των πρώην FARC και τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στη χώρα--ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με άλλη ομάδα διαφωνούντων, υπό τον λεγόμενο Καλαρκά στην Κολομβία

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά
Σοκ 19.01.26

Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά

Ο Πίτερ Μάλαν τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν παρενέβη για να σταματήσει έναν άνδρα που επιτίθετο βίαια σε γυναίκα στη Γλασκώβη, αφού την είδε αναστατωμένη και να κλαίει στον δρόμο

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο