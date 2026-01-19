Ρόκετς – Πέλικανς 119-110: Σπουδαία νίκη και ματς-ορόσημο για τον Ντουράντ (vids)

Οι Ρόκετς νίκησαν τους Πέλικανς με 119-110 σε μία ιστορική βραδιά για τον θρυλικό Κέβιντ Ντουράντ, ο οποίος πέτυχε 18 πόντους και κατάφερε να γίνει 6ος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.

Ο εμβληματικός KD ξεπέρασε τον Νοβίτσκι και έφτασε τους 31.562 πόντους, ενώ στο τέλος του ματς απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού και το NBA του επιφύλαξε μία έκπληξη… με μήνυμα του Ντίρκ που προβλήθηκε στην οθόνη.

Ο Ντουράντ έφτασε στο συγκεκριμένο ορόσημο όταν ευστόχησε σε δύο βολές και κατόρθωσε να ανέβει στη λίστα των κορυφαίων της λίγκας.

Ο Ντουράντ ξεπέρασε τον Νοβίτσκι στο Ρόκετς – Πέλικανς

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη νίκη των Ρόκετς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ με 32 πόντους, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 7 τρίποντα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Γκρίζλις-Μάτζικ 109-126

Μπουλς-Νετς 124-102

Ρόκετς-Πέλικανς 119-110

Νάγκετς-Χόρνετς 87-110