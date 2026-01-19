Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος

Έναν ξεχωριστό προσκεκλημένο είχε στους φετινούς εορτασμούς για τον Πολιούχο της Αμαλιάδας, Άγιο Αθανάσιο, ο Δήμος Ήλιδας και η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας.

Πρόκειται για τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεξικού, Κεντρικής Αμερικής, χωρών Λατινικής Αμερικής και Νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβο, ο οποίος, μάλιστα, έλκει την καταγωγή του από δύο τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας, την Κεραμιδιά και το Χάβαρι.

«Ο ιδιαίτερα νέος στην ηλικία Μητροπολίτης, ο οποίος ανήκει απ’ ευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, μας τίμησε με την παρουσία του, ενώ κατά την ολιγοήμερη παραμονή του στην περιοχή, συναντήθηκε με συγγενείς του και τέλεσε τρισάγια στους τάφους των προγόνων του και στα δύο χωριά» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμος Ήλιδας.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος εξέφρασε τόσο στον ίδιο όσο και στην συνοδεία του, που αποτελούνταν από τρεις ιερείς από Γουατεμάλα, Βενεζουέλα και Κολομβία, τις θερμές του ευχαριστίες για το μεγάλο ταξίδι που έκαναν, προκειμένου να συμμετέχουν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις του Δήμου και την Μητρόπολης, για τον Προστάτη της Αμαλιάδας.

Η θερμή υποδοχή στο Μεξικό

Επιπλέον, ο κύριος Χριστοδουλόπουλος υπενθύμισε ότι ο Σεβασμιότατος το καλοκαίρι του 2024 επεφύλαξε θερμή φιλοξενία στην πόλη του Μεξικό, στο σύνολο των μελών της αποστολής του Δήμου Ήλιδας, που συμμετείχαν στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες στην πόλη Λεόν.

Εκτός των επισκέψεων του σε Χάβαρι και Κεραμιδιά, είχε -επίσης- την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους φορέων της περιοχής, δείχνοντας ο κ.κ. Ιάκωβος έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την ευρύτερη περιοχή της Ηλείας.

πηγή φωτογραφιών, Δήμος Ήλιδας