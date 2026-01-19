Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος
Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος υποδέχθηκε στο δημαρχείο, τον Μητροπολίτη όσο και στην συνοδεία του, που αποτελούνταν από τρεις ιερείς από Γουατεμάλα, Βενεζουέλα και Κολομβία.
- Έσπασε ρεκόρ στο αλκοτέστ – Ήταν «τύφλα» στο μεθύσι και έπεσε πάνω σε περιπολικό
- Θεσσαλονίκη: 38χρονος διέρρηξε 14 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες
- Μηνύσεις από τους αγρότες για τον βανδαλισμό στα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Νίκαιας
- Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Έναν ξεχωριστό προσκεκλημένο είχε στους φετινούς εορτασμούς για τον Πολιούχο της Αμαλιάδας, Άγιο Αθανάσιο, ο Δήμος Ήλιδας και η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας.
Πρόκειται για τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεξικού, Κεντρικής Αμερικής, χωρών Λατινικής Αμερικής και Νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβο, ο οποίος, μάλιστα, έλκει την καταγωγή του από δύο τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας, την Κεραμιδιά και το Χάβαρι.
«Ο ιδιαίτερα νέος στην ηλικία Μητροπολίτης, ο οποίος ανήκει απ’ ευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, μας τίμησε με την παρουσία του, ενώ κατά την ολιγοήμερη παραμονή του στην περιοχή, συναντήθηκε με συγγενείς του και τέλεσε τρισάγια στους τάφους των προγόνων του και στα δύο χωριά» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμος Ήλιδας.
Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος εξέφρασε τόσο στον ίδιο όσο και στην συνοδεία του, που αποτελούνταν από τρεις ιερείς από Γουατεμάλα, Βενεζουέλα και Κολομβία, τις θερμές του ευχαριστίες για το μεγάλο ταξίδι που έκαναν, προκειμένου να συμμετέχουν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις του Δήμου και την Μητρόπολης, για τον Προστάτη της Αμαλιάδας.
Η θερμή υποδοχή στο Μεξικό
Επιπλέον, ο κύριος Χριστοδουλόπουλος υπενθύμισε ότι ο Σεβασμιότατος το καλοκαίρι του 2024 επεφύλαξε θερμή φιλοξενία στην πόλη του Μεξικό, στο σύνολο των μελών της αποστολής του Δήμου Ήλιδας, που συμμετείχαν στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες στην πόλη Λεόν.
Εκτός των επισκέψεων του σε Χάβαρι και Κεραμιδιά, είχε -επίσης- την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους φορέων της περιοχής, δείχνοντας ο κ.κ. Ιάκωβος έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την ευρύτερη περιοχή της Ηλείας.
πηγή φωτογραφιών, Δήμος Ήλιδας
- Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος
- ΚΚΕ: Εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ισπανικό λαό για την σιδηροδρομική τραγωδία
- Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
- Τσεχία: Πυροβολισμοί σε δημαρχείο – Δύο νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης
- Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
- Ανδρουλάκης: «Στις εκλογές ψηφίζουμε αν θέλουμε κυβέρνηση με πολιτική αλλαγή και λύσεις»
- Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)
- Νότια Αφρική: Σύγκρουση μικρού λεωφορείου με φορτηγό – Νεκροί 11 μαθητές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις