Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ καλεί σε Αγρυπνία για την υποδοχή του 2026

Σε κάλεσμα για την υποδοχή του νέου Έτους 2026 προβαίνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, προσκαλώντας τον λαό του Θεού σε Ιερά Αγρυπνία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Με το σύνθημα «Κανένας μόνος του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», ο Σεβασμιώτατος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, ώστε η αλλαγή του χρόνου να μη βρει κανέναν απομονωμένο, αλλά όλους ενωμένους, ο ένας πλάι στον άλλον, μέσα στην προσευχή, την αγάπη και την εκκλησιαστική σύναξη.

Η Εκκλησία μάς καλεί να αφήσουμε πίσω μας τον παλαιό χρόνο με ευχαριστία και μετάνοια και να υποδεχθούμε τον νέο χρόνο όχι με θόρυβο και μοναξιά, αλλά με την ειρήνη του Χριστού, τη δύναμη της κοινής προσευχής και τη χαρά της αδελφικής κοινωνίας.

Μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας καλούμαστε να αναγεννηθούμε κι εμείς, να ανανεώσουμε την πίστη μας και να επαναπροσδιορίσουμε τη ζωή μας με επίκεντρο τον Θεό και τον συνάνθρωπο.

Μέσα στο κατανυκτικό φως της Ιεράς Αγρυπνίας, όλοι μαζί, νέοι και ηλικιωμένοι, οικογένειες και μοναχικά πρόσωπα, καλούμαστε να αλλάξουμε τον χρόνο ενωμένοι, να ξεκινήσουμε το νέο έτος με ελπίδα, πίστη και εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, θέτοντας τη ζωή μας και τον κόσμο ολόκληρο στα χέρια Του.

Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεσθεί την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου και ώρες από 9:00μ.μ. έως 12:30π.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας.