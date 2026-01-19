Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ελαφρύτερα εκκαθαριστικά

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Για τα εισοδήματα του ’25

Ελαφρύτερα εκκαθαριστικά

• Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων και γιατί θα πληρώσουν λιγότερα στην Eφορία

• Ποιες έξυπνες δαπάνες μειώνουν τα φορο-βάρη

• Ποιες ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών θα είναι οι τυχερές

• Ποιους θα ελαφρύνει το κούρεμα των τεκμηρίων

Θα παρακολουθούνται οι οδηγοί λεωφορείων

Ηλεκτρονικός επόπτης στα αστικά

• Μέσω ειδικής εφαρμογής στα κινητά τους τηλέφωνα

Τα σκίτσα του Νταχάου

• Σε δημοπρασία τα ντοκουμέντα του Ολοκαυτώματος

• Η ιστορία του επιζώντος Μπράιαν Στόουνχαουζ που τα σχεδίασε το 1945

Για τη Γροιλανδία

Ανοιχτός πόλεμος ΗΠΑ – ΕΕ

• Ο Τραμπ ξαναβάζει δασμούς στις χώρες που δεν θα τον στηρίξουν

Από ψήφους

Η Καρυστιανού «αδειάζει» ΠΑΣΟΚ – Τσίπρα

• Τα γκάλοπ επιβεβαιώνουν την πίεση

• Τι δεν θέλει ο Ανδρουλάκης

• Τι θέλει ο Τσίπρας και τι άλλα κόμματα

Πολιτικό παρασκήνιο

Πού συμφωνούν και γιατί Αθήνα και Αγκυρα για ΗΠΑ

Ο ρόλος του ΚΚΕ στα μπλόκα του Κάμπου

Από τη Γερμανία

Η Αίγυπτος ζητάει πίσω τη Νεφερτίτη

Εκλογές

Πορτογαλία

Για πρώτη φορά πέρασε στον β’ γύρο η Ακροδεξιά

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΑΕΚ – ΠΑΟ 4-0

Ιστορική νίκη με καρέ του Γιόβιτς

Ηρθε για το Τριφύλλι ο Αντίνο

Mεντιλίμπαρ για όλα στα «ΝΕΑ»:

«Μέσα σε 20 λεπτά το πήρα απόφαση πως ο Ολυμπιακός είναι η επόμενή μου πρόκληση»

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

Ο Χατσίδης ήταν αποκάλυψη

Αταμάν

Ξέσπασε κατά των παικτών του

Σενεγάλη – Μαρόκο 1-0

Πρωταθλήτρια σε επεισοδιακό τελικό