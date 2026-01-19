Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ελαφρύτερα εκκαθαριστικά
Media 19 Ιανουαρίου 2026 | 02:15

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ελαφρύτερα εκκαθαριστικά

Για τα εισοδήματα του '25 • Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων και γιατί θα πληρώσουν λιγότερα στην Eφορία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Για τα εισοδήματα του ’25
Ελαφρύτερα εκκαθαριστικά

• Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων και γιατί θα πληρώσουν λιγότερα στην Eφορία
• Ποιες έξυπνες δαπάνες μειώνουν τα φορο-βάρη
• Ποιες ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών θα είναι οι τυχερές
• Ποιους θα ελαφρύνει το κούρεμα των τεκμηρίων

===========

Θα παρακολουθούνται οι οδηγοί λεωφορείων
Ηλεκτρονικός επόπτης στα αστικά
• Μέσω ειδικής εφαρμογής στα κινητά τους τηλέφωνα

===========

Τα σκίτσα του Νταχάου
• Σε δημοπρασία τα ντοκουμέντα του Ολοκαυτώματος
• Η ιστορία του επιζώντος Μπράιαν Στόουνχαουζ που τα σχεδίασε το 1945

===========

Για τη Γροιλανδία
Ανοιχτός πόλεμος ΗΠΑ – ΕΕ
• Ο Τραμπ ξαναβάζει δασμούς στις χώρες που δεν θα τον στηρίξουν

===========

Από ψήφους
Η Καρυστιανού «αδειάζει» ΠΑΣΟΚ – Τσίπρα

• Τα γκάλοπ επιβεβαιώνουν την πίεση
• Τι δεν θέλει ο Ανδρουλάκης
• Τι θέλει ο Τσίπρας και τι άλλα κόμματα

===========

Πολιτικό παρασκήνιο
Πού συμφωνούν και γιατί Αθήνα και Αγκυρα για ΗΠΑ
Ο ρόλος του ΚΚΕ στα μπλόκα του Κάμπου

===========

Από τη Γερμανία
Η Αίγυπτος ζητάει πίσω τη Νεφερτίτη

===========

Εκλογές
Πορτογαλία
Για πρώτη φορά πέρασε στον β’ γύρο η Ακροδεξιά

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΑΕΚ – ΠΑΟ 4-0
Ιστορική νίκη με καρέ του Γιόβιτς
Ηρθε για το Τριφύλλι ο Αντίνο

Mεντιλίμπαρ για όλα στα «ΝΕΑ»:
«Μέσα σε 20 λεπτά το πήρα απόφαση πως ο Ολυμπιακός είναι η επόμενή μου πρόκληση»

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0
Ο Χατσίδης ήταν αποκάλυψη

Αταμάν
Ξέσπασε κατά των παικτών του

Σενεγάλη – Μαρόκο 1-0
Πρωταθλήτρια σε επεισοδιακό τελικό

Headlines:
Markets
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

World
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Media
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»
Media 17.01.26

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»

Για τις επόμενες εκλογές • Γιατί τα κόμματα που κινούνται σε αυτό το δημοσκοπικό τόξο πιέζονται περισσότερο από τις κινήσεις δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων

Σύνταξη
Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA
Media 14.01.26

Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA

Με όχημα το χιούμορ, η σειρά Κάμπινγκ εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Έρχεται το MEGA.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2
Media 14.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2

Στα σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία • Μετά το deal με το αμερικανικό LNG, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας, ανέλαβε να εκτελέσει το «περιβόητο» πέναλτι για το Μαρόκο στο... 90+24', όμως η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης μάζεψε εύκολα, κρατώντας το 0-0.

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)

Απίστευτα πράγματα στον τελικό του Κόπα Άφρικα. Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για τα αποδυτήρια και τους γύρισε ο Μανέ

Σύνταξη
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 25 σοβαρά τραυματίες από σύγκρουση τρένων
Δραματικές ώρες 18.01.26 Upd: 02:24

Τουλάχιστον 21 νεκροί και 25 σοβαρά τραυματίες από σύγκρουση τρένων στην Ισπανία

Σύγκρουση τρένων στη νότια Ισπανία. Τουλάχιστον 21 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύνταξη
