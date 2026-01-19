Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ελαφρύτερα εκκαθαριστικά
Για τα εισοδήματα του '25 • Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων και γιατί θα πληρώσουν λιγότερα στην Eφορία
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Για τα εισοδήματα του ’25
Ελαφρύτερα εκκαθαριστικά
• Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων και γιατί θα πληρώσουν λιγότερα στην Eφορία
• Ποιες έξυπνες δαπάνες μειώνουν τα φορο-βάρη
• Ποιες ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών θα είναι οι τυχερές
• Ποιους θα ελαφρύνει το κούρεμα των τεκμηρίων
===========
Θα παρακολουθούνται οι οδηγοί λεωφορείων
Ηλεκτρονικός επόπτης στα αστικά
• Μέσω ειδικής εφαρμογής στα κινητά τους τηλέφωνα
===========
Τα σκίτσα του Νταχάου
• Σε δημοπρασία τα ντοκουμέντα του Ολοκαυτώματος
• Η ιστορία του επιζώντος Μπράιαν Στόουνχαουζ που τα σχεδίασε το 1945
===========
Για τη Γροιλανδία
Ανοιχτός πόλεμος ΗΠΑ – ΕΕ
• Ο Τραμπ ξαναβάζει δασμούς στις χώρες που δεν θα τον στηρίξουν
===========
Από ψήφους
Η Καρυστιανού «αδειάζει» ΠΑΣΟΚ – Τσίπρα
• Τα γκάλοπ επιβεβαιώνουν την πίεση
• Τι δεν θέλει ο Ανδρουλάκης
• Τι θέλει ο Τσίπρας και τι άλλα κόμματα
===========
Πολιτικό παρασκήνιο
Πού συμφωνούν και γιατί Αθήνα και Αγκυρα για ΗΠΑ
Ο ρόλος του ΚΚΕ στα μπλόκα του Κάμπου
===========
Από τη Γερμανία
Η Αίγυπτος ζητάει πίσω τη Νεφερτίτη
===========
Εκλογές
Πορτογαλία
Για πρώτη φορά πέρασε στον β’ γύρο η Ακροδεξιά
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΑΕΚ – ΠΑΟ 4-0
Ιστορική νίκη με καρέ του Γιόβιτς
Ηρθε για το Τριφύλλι ο Αντίνο
Mεντιλίμπαρ για όλα στα «ΝΕΑ»:
«Μέσα σε 20 λεπτά το πήρα απόφαση πως ο Ολυμπιακός είναι η επόμενή μου πρόκληση»
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0
Ο Χατσίδης ήταν αποκάλυψη
Αταμάν
Ξέσπασε κατά των παικτών του
Σενεγάλη – Μαρόκο 1-0
Πρωταθλήτρια σε επεισοδιακό τελικό
- Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
- Γροιλανδία: ΕΕ και Βρετανία δεσμεύονται για την κυριαρχία της Δανίας, λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
- Δεκατρία σιδηροδρομικά δυστυχήματα με νεκρούς στην Ισπανία από τις αρχές του αιώνα
- Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
- Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
- Ιαπωνία: Η μεγαλύτερη εταιρεία σάλτσας σόγιας αποκτά …γεύση για deals
- Αερομεταφορές: Η κούρσα για την επόμενη γενιά κινητήρων τζετ
