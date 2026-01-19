Δική για τις υποκλοπές: Δεν εμφανίστηκαν Κομνόπουλος και Στριγγάρη – Πώς συνεχίστηκε η διαδικασία

Ανάγνωση σημαντικών εγγράφων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ή εισφέρθηκαν στο δικαστήριο σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στην 28η δικάσιμο της δικής για τις υποκλοπές, που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα είχαν κληθεί ως μάρτυρες ο έμπορος όπλων, Σταύρος Κομνόπουλος, που φέρεται να πλήρωνε μέσω εταιρείας συμφερόντων του, ΚΕΣΤΡΕΛ, τα ενοίκια των κατοικιών που διέμεναν των τότε στελεχών της Intellexa, Μερόμ Χαρπάζ και Ροτέμ Φαρκάς, όπως και η Σοφία Στριγγάρη, ιδιοκτήτρια μικροβιολογικού εργαστηρίου, που πραγματοποίησε covid test σε στελέχη της Intellexa και της Krikel την επίμαχη περίοδο. Η τελευταία, είχε περιγραφεί από την ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, Λίνα Κατσούδα, ως «η προσωπική γιατρός του Γιάννη Λαβράνου».

Τι επικαλέστηκαν οι δύο μάρτυρες

Συνεργάτης του κ. Κομνόπουλου εισέφερε στο δικαστήριο έγγραφο που αναφερόταν ότι τη χθεσινή μέρα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο, καθιστώντας αδύνατη την παρουσία του. Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα που είχε κληθεί ως μάρτυρας είχε επικαλεστεί νόσηση από κορονοϊό.

Η κ. Στριγγάρη από την πλευρά της δεν παρείχε κάποια δικαιολογία για τη μη προσέλευση για κατάθεση. Ο έμπορος όπλων και η μικροβιολόγος ήταν οι τελευταίοι μάρτυρες που αναμένονταν στο δικαστήριο. Ακολούθως, ο πρόεδρος της έδρας προχώρησε τη διαδικασία με τα αναγνωστέα έγγραφα.

Η δίκη για τις υποκλοπές θα συνεχιστεί την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, στις 09:00, με την ανάγνωση και εισφορά εγγράφων και από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.