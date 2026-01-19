newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 15:26
Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
Δική για τις υποκλοπές: Δεν εμφανίστηκαν Κομνόπουλος και Στριγγάρη – Πώς συνεχίστηκε η διαδικασία
Ελλάδα 19 Ιανουαρίου 2026 | 15:30

Δική για τις υποκλοπές: Δεν εμφανίστηκαν Κομνόπουλος και Στριγγάρη – Πώς συνεχίστηκε η διαδικασία

Είχαν κληθεί ως μάρτυρες στη δίκη για τις υποκλοπές ο έμπορος όπλων, Σταύρος Κομνόπουλος και η μικροβιολόγος Σοφία Στριγγάρη που είχε περιγραφεί από μάρτυρα ως «προσωπική γιατρός του Γιάννη Λαβράνου»

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Ανάγνωση σημαντικών εγγράφων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ή εισφέρθηκαν στο δικαστήριο σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στην 28η δικάσιμο της δικής για τις υποκλοπές, που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα είχαν κληθεί ως μάρτυρες ο έμπορος όπλων, Σταύρος Κομνόπουλος, που φέρεται να πλήρωνε μέσω εταιρείας συμφερόντων του, ΚΕΣΤΡΕΛ, τα ενοίκια των κατοικιών που διέμεναν των τότε στελεχών της Intellexa, Μερόμ Χαρπάζ και Ροτέμ Φαρκάς, όπως και η Σοφία Στριγγάρη, ιδιοκτήτρια μικροβιολογικού εργαστηρίου, που πραγματοποίησε covid test σε στελέχη της Intellexa και της Krikel την επίμαχη περίοδο. Η τελευταία, είχε περιγραφεί από την ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, Λίνα Κατσούδα, ως «η προσωπική γιατρός του Γιάννη Λαβράνου».

Τι επικαλέστηκαν οι δύο μάρτυρες

Συνεργάτης του κ. Κομνόπουλου εισέφερε στο δικαστήριο έγγραφο που αναφερόταν ότι τη χθεσινή μέρα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο, καθιστώντας αδύνατη την παρουσία του. Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα που είχε κληθεί ως μάρτυρας είχε επικαλεστεί νόσηση από κορονοϊό.

Η κ. Στριγγάρη από την πλευρά της δεν παρείχε κάποια δικαιολογία για τη μη προσέλευση για κατάθεση. Ο έμπορος όπλων και η μικροβιολόγος ήταν οι τελευταίοι μάρτυρες που αναμένονταν στο δικαστήριο. Ακολούθως, ο πρόεδρος της έδρας προχώρησε τη διαδικασία με τα αναγνωστέα έγγραφα.

Η δίκη για τις υποκλοπές θα συνεχιστεί την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, στις 09:00, με την ανάγνωση και εισφορά εγγράφων και από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από τις τράπεζες

Αγρότες: Με «τεχνικές διορθώσεις» έφυγαν από του Μαξίμου – Οι αποφάσεις στα μπλόκα

Αγρότες: Με «τεχνικές διορθώσεις» έφυγαν από του Μαξίμου – Οι αποφάσεις στα μπλόκα

inWellness
inTown
Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
Ελλάδα 19.01.26

Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο
Ελλάδα 19.01.26

Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ - Ελεύθερο με όρους το μοντέλο

Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της,

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο Τατόι
Φωτογραφίες 19.01.26 Upd: 14:02

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο Τατόι

Το τελευταίο «αντίο» είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας συγγενείς και φίλοι στην πριγκίπισσα Ειρήνη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας
Black Mirror 19.01.26

Το σχέδιο του Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI, να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο μυαλό μας

Η νέα εταιρεία του επιχειρηματία της τεχνολογίας, Merge Labs, έχει συγκεντρώσει περίπου 252 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά της να ενσωματώσει την ανθρώπινη βιολογία στην τεχνητή νοημοσύνη – ο Σαμ Άλτμαν έχει ένα (κακό) όραμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ποδοσφαιριστής έριξε… νοκ-άουτ αντίπαλο με αγκωνιά! Συνελήφθη και αποδεσμεύθηκε από την ομάδα του

Απίστευτο σκηνικό σε ερασιτεχνικό παιχνίδι στην Ουαλία όταν ένας ποδοσφαιριστής χτύπησε εν ψυχρώ αντίπαλό του με αγκωνιά, ρίχνοντάς τον σχεδόν αναίσθητο στο έδαφος!

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;
TikTok 19.01.26

«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;

Τα social media γεμίζουν με influencers που μας λένε πώς να γίνουμε πιο διανοούμενοι. Μια υπέροχη, διδακτική ιδέα – ή απλώς ένα ακόμα πρόσχημα για να κάνουμε επίδειξη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»
«Εξαπατήθηκαν...» 19.01.26

Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους διαδηλωτές «να παραδοθούν» για να αντιμετωπιστούν με «επιείκεια»

Διορία τριών ημερών δίνει σε νέους που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν να παραδοθούν στις αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας λέει ότι όσοι ενεπλάκησαν «άθελά τους» θα δουν «περισσότερη επιείκεια».

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Λεβαδειακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video
Stories 19.01.26

Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: O απαγορευμένος διαφυλετικός έρωτας του για πρώτη φορά στο φως – Χαμένο home video

Μια ξεχασμένη οικογενειακή ταινία σε ένα γκαράζ της Πενσυλβάνια έμελλε να φέρει στο φως μια άγνωστη ιστορία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πριν γίνει θρύλος

Σύνταξη
Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
Ελλάδα 19.01.26

Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ
Αγώνας αποκλιμάκωσης 19.01.26

Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για τις συνέπειες της επιβολής δασμών, ως μέσο πίεσης για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Οι 27 θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη έκτακτη σύνοδο κορυφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο
Ελλάδα 19.01.26

Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ - Ελεύθερο με όρους το μοντέλο

Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της,

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα
Κόσμος 19.01.26

Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα

Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης εντείνει τις ανησυχίες για τη γήρανση του πληθυσμού, τη μείωση του εργατικού δυναμικού και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις στην Κίνα

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»
«Διχάζει» 19.01.26

Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική». Προέταξε την επαγγελματική της ιδιότητά, γεγονός που κάνει ακόμα πιο προβληματική τη δήλωσή της. «Βροχή» οι αντιδράσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα και βουλευτές καθώς «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Σύνταξη
Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υποσχέσθηκε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα στον «τελικό» του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν ενώ στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

Σύνταξη
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω
Κοινωνικό πρόβλημα 19.01.26

Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω

Πιλοτική εφαρμογή για τη βιώσιμη κινητικότητα ανεστάλη προσωρινά από τον Δήμο Αιγάλεω, μετά από σοβαρά περιστατικά καταστροφής όπως υποστηρίζει.

Σύνταξη
Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω
Για τις αμβλώσεις 19.01.26

Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω

«Διχάζομαι και ως παιδίατρος» είπε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο OPEN, αναφερόμενη στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και πήρε επίσημα θέση ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες
Αθλητισμός & Σπορ 19.01.26

Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες

Η Ιωάννα Καρέλια είναι η πρώτη ιδιώτης που συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες» στηρίζοντας πρωταθλητές και πρωταθλήτριες.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ισπανία: Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα ανάμεσα στον πρώτο εκτροχιασμό και τη σύγκρουση – Τι καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί
Σιδηροδρομική τραγωδία 19.01.26

Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα: Γιατί δεν λειτούργησε το αυτόματο σύστημα πέδησης - Τι καταγγέλλουν οι ισπανοί μηχανοδηγοί

Όσο περνούν οι ώρες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, έρχονται στο φως νέα στοιχεία - Για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία έχει συσταθεί ειδική επιτροπή

Σύνταξη
