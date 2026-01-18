Κρήτη: 70χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στην οικία του στην Ιεράπετρα
Τη φωτιά αντιλήφθηκε ο γιος του θύματος
- Μέχρι πότε μπορείτε να νομιμοποιήσετε ένα αυθαίρετο - Τι πρέπει να κάνετε
- Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
- Η Σίλικον Βάλλεϋ πίσω από τα επεκτατικά σχέδια του Τραμπ στη Γροιλανδία;
- Οι δυνάμεις ασφαλείας στην Αϊτή διεξάγουν εκστρατεία κατά των συμμοριών και καταστρέφουν κρησφύγετα
Τραγικές συνέπειες είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σπίτι στην Ιεράπετρα στην Κρήτη.
Ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης που κατοικούσε στην οικία βρέθηκε απανθρακωμένος.
Ο γιος του ηλικιωμένου εντόπισε τον πατέρα του νεκρό
Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive.
Ο γιος του ηλικιωμένου ήταν εκείνες που έφτασε πρώτος στο σημείο, έσβησε τις φλόγες και εντόπισε νεκρό τον 70χρονο πατέρα του.
Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σπίτι δεν χρειάστηκε να επέμβουν.
Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
- Χαμένη Άνοιξη: Νέος κύκλος παραστάσεων στο θέατρο Δίπυλον
- Κρήτη: 70χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στην οικία του στην Ιεράπετρα
- Αρκάς: Καλημέρα στους Θανάσηδες και στις Αθανασίες
- Ντένβερ Νάγκετς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 121-115: Τρομερός Μάρεϊ «καθάρισε» με 42 πόντους (vid)
- Τρέξιμο τον χειμώνα; Δέκα tips για αρχάριους
- Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)
- Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
- Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις