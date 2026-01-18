Τραγικές συνέπειες είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σπίτι στην Ιεράπετρα στην Κρήτη.

Ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης που κατοικούσε στην οικία βρέθηκε απανθρακωμένος.

Ο γιος του ηλικιωμένου εντόπισε τον πατέρα του νεκρό

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive.

Ο γιος του ηλικιωμένου ήταν εκείνες που έφτασε πρώτος στο σημείο, έσβησε τις φλόγες και εντόπισε νεκρό τον 70χρονο πατέρα του.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σπίτι δεν χρειάστηκε να επέμβουν.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.