Live streaming: Ολυμπιακός – Παναθλητικός

Μετά το «διπλό» (85-86) στην Μαδρίτη, στην πρώτη «μάχη» των «16» του EuroCup με την Εστουδιάντες, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού επιστρέφει στη «μάχη» του πρωταθλήματος.

Το Σάββατο (17/1) το μεσημέρι, ώρα 13:30, οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Παναθλητικό, τον οποίο υποδέχονται στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για το ματς της 14ης αγωνιστικής της Α1.

Δείτε την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθλητικός