Live streaming: Ολυμπιακός – Παναθλητικός
Παρακολουθήστε σε live streaming την αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ γυναικών, Ολυμπιακός – Παναθλητικός.
Μετά το «διπλό» (85-86) στην Μαδρίτη, στην πρώτη «μάχη» των «16» του EuroCup με την Εστουδιάντες, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού επιστρέφει στη «μάχη» του πρωταθλήματος.
Το Σάββατο (17/1) το μεσημέρι, ώρα 13:30, οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Παναθλητικό, τον οποίο υποδέχονται στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για το ματς της 14ης αγωνιστικής της Α1.
Δείτε την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθλητικός
- Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός
