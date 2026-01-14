Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται απόψε στη «μάχη» της φάσης των «16» του Eurocup γυναικών, με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι Ερυθρόλευκες αντιμετωπίζουν την Εστουδιάντες εκτός έδρας, ενώ και οι Πράσινες θα διεκδικήσουν το «διπλό» κόντρα στη Ζάγκλεμπιε Σοσνόβιετς.

Απόψε (14/1) το βράδυ, στις 21:00 (YouTube: FIBA Basketball), οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν την ισχυρή Εστουδιάντες στη Μαδρίτη, στο γήπεδο «Ant. Magariños», για το πρώτο ματς της φάσης των «16» του EuroCup.

Όσα είπε η Καρλάφτη για το ματς του Ολυμπιακού για το Eurocup Γυναικών

«Επιστρέφουμε στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις και έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Εχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλουμε να μπούμε δυνατά και συγκεντρωμένα στο γήπεδο, για να κοντράρουμε τον αντίπαλο και να πάρουμε τη νίκη».

Δοκιμασία εκτός έδρας και για τον Παναθηναϊκό στην Πολωνία, με την Σελέν Ερντέμ να μην υπολογίζει στην τραυματία Ιωάννα Χατζηλεοντή.

Οι δύο ομάδες τη φετινή σεζόν στο Eurocup με 6-2.