Εικόνες από τα… προσεχώς του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ήταν φανταστικός στο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Καρδίτσα και το τελικό σκορ φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο παιχνίδι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η διαφορά των 40 πόντων, το γεγονός ότι οι πειραιώτες πέτυχαν 120 πόντους και εν τέλει η συνολική εικόνα του παιχνιδιού, αποδεικνύουν ότι στην Καρδίτσα είδαμε εικόνες, από τα… προσεχώς των πρωταθλητών Ελλάδος.

Είδαμε εικόνες «βγαλμένες» από το μπάσκετ του Ολυμπιακού, από το παιχνίδι που έχει στην σκέψη του ο προπονητής των πειραιωτών.

Κι εδώ βεβαίως πρέπει να εστιάσουμε σε πολλά από τα καλά στοιχεία που παρουσίασαν οι «ερυθρόλευκοι» σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αναφορικά με τις δυνατότητες που έχει η ομάδα του λιμανιού.

Ο Ολυμπιακός δείχνει το τελευταίο διάστημα, να πατάει (πολύ) καλύτερα στα πόδια του και να βελτιώνει την εικόνα του από παιχνίδι σε παιχνίδι, προς μεγάλη φυσικά ικανοποίηση του προπονητή του.

Το ρόστερ είναι γεμάτο και αυτό δίνει την δυνατότητα στον Γιώργο Μπαρτζώκα να δουλέψει με τον τρόπο που αυτός θέλει, παρουσιάζοντας μια ομάδα που θα μπορεί να φτάσει σε φανταστικά επίπεδα απόδοσης.

Κι αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με παιχνίδια με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από το σημερινό, αν και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως η Καρδίτσα έκανε καλή προσπάθεια για ένα ημίχρονο.

Πάμε όμως να πούμε και δυο πράγματα για τον Ταϊρίκ Τζόουνς και την πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό σέντερ να δείχνει με το… καλημέρα, τους λόγους για τους οποίους τον απέκτησαν οι πρωταθλητές Ελλάδος.

Ο Τζόουνς είναι «δυναμίτης» και με βάση αυτά που μπορεί να προσφέρει, μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το παιχνίδι του Ολυμπιακού και στις δύο ρακέτες.

Μεγάλη υπόθεση η ικανότητα που έχει και στο σκοράρισμα και στην άμυνα, με τον Μπαρτζώκα να περιμένει ακόμα περισσότερα στην συνέχεια, καθώς αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Αμερικανού με τα ερυθρόλευκα.

Είναι μεγάλη υπόθεση για την ομάδα του λιμανιού να πατήσει το «γκάζι» και να διαμορφώσει νέα δεδομένα με το παιχνίδι του και τα μηνύματα είναι άκρως ενθαρρυντικά το τελευταίο διάστημα, με βασικότερο ζητούμενο βέβαια να μην υπάρξουν άλλα προβλήματα τραυματισμών.

Μπαίνοντας στο 2026 οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν ότι είναι σε θέση πολύ σύντομα να παρουσιάσουν την καλύτερη εκδοχή από το μπάσκετ που έχει στο μυαλό του ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος κι αυτό είναι κάτι που περιμένουν με ανυπομονησία οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

Τα τελευταία δείγματα είναι κάτι παραπάνω από θετικά, ειδικά τώρα που ο επέστρεψε ο Γουόρντ, που αποκτήθηκε ο Τζόουνς κι αν έλειπε ο τραυματισμός του Μόντε Μόρις, όλοι στο λιμάνι θα μιλούσαν για μια εξαιρετική περίοδο.

Αν δεν είχε χτυπήσει ο Αμερικανός γκαρντ ο Μπαρτζώκας θα χαμογελούσε ακόμα περισσότερο για τις εικόνες από τα… προσεχώς του Ολυμπιακού.